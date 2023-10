¿Por qué las mujeres sufren más problemas de salud mental que los hombres?

Hoy 10 de octubre es el Día Mundial de la Salud Mental. Este día tiene como objetivo concientizar los problemas de salud mental, junto con representar un compromiso global para generar conciencia y movilizar esfuerzos para este bienestar.

A nivel mundial, según la Organización Mundial de la Salud (OMS), más de 1000 millones de personas sufren trastornos de salud mental. Adicionalmente, la OMS definió que Chile es uno de los países de la región donde la prevalencia de enfermedades mentales es la más alta, registrando que un 23,6 % de personas sufre este tipo de enfermedades, según la Encuesta Nacional de Salud.

Además, de acuerdo a una encuesta realizada en mayo del 2022, el porcentaje estimado de la población femenina con problemas de salud mental era más del doble que la población masculina. Mostrando también que un 28% de las mujeres podrían experimentar enfermedades o problemas a su salud mental.

La jefa de Servicio de Psiquiatría de Osakidetza en la Osi Araba (Organización Sanitaria Integrada de Álava), Ana González Pinto, indicó a EFE que los hombres y las mujeres son distintos biológicamente, sumado a esto, arrastran muchas diferencias ambientales que a la larga se ven reflejadas en el bienestar mental.

Además, González Pinto indicó al mismo medio que hay etapas donde el riesgo de depresión en la mujer aumenta, como es el postparto, pues tiene una baja importante de hormonas, sumado a la presión mental de ser buena madre.

“Lo que se espera de mí es que sea una buena madre, que yo pueda con esto, que sea capaz de hacer mi trabajo y hacer esto y lo otro y aunque estoy mal voy a intentar no decirlo, y que no se me note”, explica González a EFE.

Otro momento donde el bienestar mental se ve afectado es en la menopausia, pues, a pesar de que no todas las mujeres lo viven de la misma forma, la mujer puede tener síntomas mentales y físicos que afectan y deterioran directamente la salud mental.

Finalmente, el envejecimiento también es un factor de riesgo para la salud, pues trae consigo cambios y patologías físicas que repercuten en nuestro bienestar mental. A esto también se le suma la carga de las acciones y cuidados que brindaste a tu entorno durante toda tu vida.