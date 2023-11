“Una psicópata bien orientada”, “y todas en pelota”: el machismo en los audios del Caso Némesis

Una hora y 48 minutos de un audio que, a juicio del economista Iván Weissman “van al corazón del poder en Chile”, revelan las tramas de corrupción que involucran a uno de los abogados más influyentes de la clase política, Luis Hermosilla; el controlador del factoring Factop y de la corredora de bolsa STF Daniel Sauer y la abogada y exfuncionaria del Ministerio de Educación durante el segundo gobierno de Michelle Bachelet, María Leonarda Villalobos

La reunión realizada en junio fue dada a conocer por Ciper y en ella Hermosilla, Sauer y Villalobos hablan de pagos a funcionarios del Servicio de Impuestos Internos (SII) y de la Comisión para el Mercado Financiero (CMF) para obtener información privilegiada y favores que beneficien al empresario.

Las y los involucrados conversan de cómo reunir remesas para coimear a funcionarias y funcionarios y de formas posibles de tentarlos para que lleven a cabo los pedidos. En un tono cómplice, las personas involucradas en la reunión se halagaban de manera constante.

“Eres una psicópata bien orientada. Hay huevones psicópatas mal orientados que andan asaltando gente. Tú eres psicópata bien orientada que hace estas pegas”, le dijo Hermosilla a Villalobos, al destacar que su supuesto “carácter obsesivo” como abogada permitiría tener buenos resultados en los trabajos que le encargaban.

El mismo Hermosilla, sobre el cual se centró la atención debido a la escandalosa información confesada por él y su nutrida trayectoria junto a referentes políticos de izquierda y derecha, también se refirió a las mujeres como objetos de coima.

“Entonces necesitamos para ayer 10 palos, altiro. Altiro, porque la Leo lo primero que debe hacer (…) O sea, de aquí a mañana tienen que estar los 10 palos. Porque a ese huevón lo que yo le quiero pedir es lo siguiente, una cuestión que es súper simple: ‘Compadre, quiero que me des lo máximo que me puedas dar’. Y él puso como condición, ‘no me hueveen, pónganme primero las 10 lucas que me deben de abril’. Listo. Perfecto. Ahora están puestas. Quiero que me diga lo máximo. Cuatro ucranianas, tres polacas, dos argentinas y todas en pelota y todas haciendo no sé qué. La raja. Pero además me ponís un yate, me ponís langosta, me ponís… ‘Sí, también, por supuesto, va incluido’. Ya, esto, listo. Antes de hablar de los números”, mencionó el abogado al comentar un episodio anterior en el cual se comprometió dinero para un funcionario de Impuestos Internos.

El audio -entregado con el nombre N3m3sis, que significa indignación justa o venganza divina- ya está en manos de la Fiscalía Regional Metropolitana Oriente y podría salpicar a más autoridades de la clase política, corredores de bolsas, el mundo empresarial y otros.