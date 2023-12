Sexualidad en la tercera edad: entre el tabú y sus desafíos

Sexo y vejez es un binomio del que cuesta hablar en la sociedad occidental. Según la Encuesta Nacional de Salud, Sexualidad y Género (Enssex) 2022-2023, gran parte de la sociedad chilena ni siquiera se atreve a conversar sobre sexualidad.

Sin embargo, que no se hable no significa que no ocurra y, en el caso de las personas mayores, no es diferente. Así lo explica la académica de la UTalca, Carolina Riveros Ferrada, quien indicó que “existen estudios internacionales que dan cuenta de que las personas mayores tienen una vida sexual activa, no son las mismas cifras que las personas en otro rango etario, pero un tercio de las personas mayores declaran tener sexo habitualmente”.

De acuerdo a la docente, “el problema es que la sexualidad en la vejez es vista como un tabú, ya que se considera que las personas mayores no tienen una vida sexual activa y, por lo tanto, eso hace que tengamos la idea de que a este grupo se les está negada vivir su sexualidad como a todos los demás”.

La especialista, quien integra el comité consultivo del Servicio Nacional del Adulto Mayor (SENAMA), agrega a su vez que los Establecimientos de Larga Estadía para Adultos Mayores (ELEAM) tienen un desafío en esta materia, ya que “es difícil tener intimidad y, por lo tanto, se están generando protocolos por parte del SENAMA para llegar a puntos de encuentro, mayor conocimiento, capacitación tanto del personal que trabaja como de la familia”.

“Hay que recordar que en los ELEAM tenemos una población que mayoritariamente está con demencia y hay ciertos aspectos que hay que resguardar como el consentimiento y, por lo mismo, se ha percibido que es una necesidad importante”, cuenta Riveros Ferrada.

La intimidad: un aspecto clave

La OMS declaró el periodo del 2021 al 2030 como la década del Envejecimiento Saludable, instando a colaborar para mejorar las vidas de las personas mayores y la sexualidad.

En este sentido, la experta menciona que “la sexualidad no solo considera la relación sexual específica, sino que está dentro de un marco de intimidad: las caricias, los abrazos o tomarse la mano. Eso también es parte de un conjunto”.

“Hay que tener en consideración que las personas mayores, al igual que toda persona, son individuos sexuados”, puntualiza.