La teoría del “útero errante” de los antiguos griegos que dio origen al concepto de histeria

Platón no toma esta idea directamente de los egipcios, sino de los Tratados Hipocráticos, la compilación de textos médicos atribuidos a Hipócrates (460 a. C.-. 370 a. C.), padre de la medicina occidental, según apunta el médico Thomas A. H. MacCulloch en el artículo Theories of Histeria (1969) (“Teorías de la histeria”) que aparece recogido en The Canadian Journal of Psychiatry.