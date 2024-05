Mujeres destacadas en la publicidad chilena y su huella invisibilizada

El mundo de la publicidad ha sido históricamente un terreno masculino, desde el imaginario hasta lo cotidiano. Dentro de él, la presencia femenina ha debido poco a poco abrirse un espacio en cada uno de los roles que lo conforman, sin embargo, muchas veces ha sido un trabajo silencioso y relegado a segundo plano.

En este escenario, la académica de la Escuela de Publicidad UDP, Cecilia Tapia, decidió adentrarse en estas historias y juntarlas en el libro “Marcas femeninas. Relatos en primera persona de mujeres referentes en la historia de la publicidad chilena”. Allí se reúnen las experiencias de pioneras en la industria, como Mónica Herrera, Gelly Walker, Carmen Rogers, Maribel Vidal, Claudia Meneghello y Andrea Matte. El trabajo da cuenta de los desafíos y estereotipos que recaían sobre las mujeres, desde la década de los 70 a la actualidad.

“Cuando pensé esta idea, pensé en mujeres que fuesen importantes, impactantes, que hubiesen hecho cosas que marcaran un hito en la publicidad y que, de alguna u otra forma, no tuviesen el protagonismo que se merecían. Yo las elegí porque me habría encantado haber sabido de ellas antes, cuando yo estaba estudiando y ese fue un poco el propósito de este libro: que las jóvenes que están estudiando, que las personas que están insertas en la industria publicitaria hoy tengan acceso a conocer a quienes abrieron las puertas para el trabajo que uno está haciendo hoy en día”, explica Tapia.

Provenientes de diversas disciplinas, las protagonistas del libro destacan en creatividad y estrategia, lo que hoy las convierte en referentes para las nuevas generaciones. “Me parece muy importante que otras mujeres conozcan la vida profesional de otras mujeres. (Al leer el libro) me sentí parte de ser pionera, creo que a todos nos gusta ser pioneros, cuando niños jugábamos a eso. Creo que ahí sentí la satisfacción de haber aportado, de haber abierto camino a otras y seguir haciéndolo. Algo que nos diferencia a las mujeres es el poder: el poder masculino es el poder como control. ‘En este país no se mueve una hoja…”, ese es el poder masculino, tener todo bajo la visión. El poder femenino es el poder hacer con otros, creo que entre nosotras está eso”, comenta la creadora de la Escuela de Comunicación, Mónica Herrera.

“Según yo hace mucho tiempo que no existo en el mundo de la publicidad, hace muchos años me aleje”, confesó Carmen Rogers durante el lanzamiento del libro. “Mi historia tiene un hito en la mejor época de los comerciales de TV de Chile, yo tuve la bendita idea de descubrir al indio de Firestone. Pero han pasado mil años y mi gran sorpresa fue cuando, poco después del estallido, me llaman por teléfono para ir a recibir el árbol de la creatividad, el premio de la Achap. Nunca supe si era porque era yo o porque era mujer. Me encantó como el libro transmitió ese típico segundo lugar de la mujer, porque tiene una frase genial que dice ‘cuando se habla de Firestone, se habla de Silvio Caiozzi, mi gran amigo, nunca el nombre mío, con suerte está en Google”, agrega.

En su investigación, la autora logró reunir detalles que dan cuenta de la relación familia/trabajo de las protagonistas del libro, además de reflexiones personales en torno a sus trayectorias y decisiones. “Son mujeres que, si bien son muy buenas en lo que hacen, son muy sencillas, muy humildes, muy enfocadas con su propósito y que ven el concepto de poder como el poder cambiar, transformar, el poder generar cambios significativos. Todas tienen historias muy distintas y todas marcadas por distintas circunstancias. A todas les costó, pero ninguna se rindió”, concluye Tapia.