Cinco consejos para tener sexo seguro y placentero en verano

Estar de vacaciones es un excelente momento para realizar controles de salud sexual que te permitan conocer más sobre tu cuerpo y cuidarlo. Recuerda siempre utilizar métodos de barrera para evitar Infecciones de Transmisión Sexual (ITS) y/o anticonceptivos si es que no deseas un embarazo.

El consentimiento no tiene límites difusos. Recuerda que cada práctica requiere de la aceptación completa y total de cada una de las personas involucradas. Si estás de fiesta, recuerda que el consumo de alcohol u otras sustancias puede alterar las percepciones y sentidos. En esos casos, es más complejo determinar si existe verdadero consentimiento, tanto para pedirlo como para darlo.

Si estás utilizando métodos hormonales, no los expongas a altas temperaturas, estos deben mantenerse bajo los 30 grados. Además, recuerda que los condones de pene o externos y los de vagina o internos, no deben guardarse en la billetera porque pueden sufrir daños y no garantizar su correcto funcionamiento.