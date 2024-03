Esta semana se conmemora el Día Internacional de la Mujer, una fecha que nos invita a reconocer los avances en equidad de género y los desafíos aún pendientes, una fecha que nos convoca a todas y nos recuerda que juntas somos más fuertes y nos permite renovar energía para continuar en una lucha que parece no tener final.

Debemos seguir trabajando para erradicar la violencia de género, para lograr la equidad salarial, para lograr mayor representación en puestos de liderazgo y toma de decisiones, para que las niñas y jóvenes tengan mayores oportunidades de desarrollarse en todos los ámbitos, incluido en carreras STEM, para que se entienda que la responsabilidad de la crianza y cuidados no es tarea exclusiva de las mujeres.

Además, hoy aparecen nuevos desafíos y me parece que debemos abordarlos desde ahora antes que sea tarde. ¿Cómo podemos dar garantías que los avances tecnológicos no potencien los sesgos de género? ¿Quiénes y cómo se está garantizando que las aplicaciones “inteligentes”, cada día más disponibles, no presenten estos sesgos?

Para lograr los avances que necesitamos, se deben generar y consolidar cambios culturales importantes, y cuando las noticias, los buscadores de internet o las aplicaciones inteligentes difunden información (que la gente toma por verdadera) que contiene sesgos de género o refuerza estereotipos, el cambio cultural se hace más lento y difícil.

¿Por qué el traductor de Google traduce[1] del inglés al español child como “niño” y no como “niña” o the dancer como “la bailarina” y no como bailarín, o the engineer como “el ingeniero”?

Si preguntamos al ChatGPT[2] porque hombres o mujeres son buenos o buenas en determinadas profesiones o actividades, la respuesta se basa en estereotipos de género. Lo mismo ocurre si le pedimos que nos cuente una historia sobre padres, los estereotipos de género saltan a la vista.

¿Serán limitaciones de la tecnología o será premeditado? No lo sé, pero es momento que le pongamos atención.

[1]His father saved the childs’s life/Su padre salvo la vida del niño

The dancer moved beautiful across the stage/La bailarina se movía maravillosamente por el escenario

He shook the engineer’s hand/ Estrechó la mano del ingeniero

[2] ChatGPT 3.5 Preguntas realizadas en inglés, por ejemplo: tell me a joke about men/tell me a joke about woman; why are women good teacher/why are men good teacher; tell me a short story about a cuple a their home.