Concierto gratuito banda Palestina 47 Soul en Municipalidad de Recoleta

Concierto banda Palestina 47 Soul

En zócalo Municipalidad de Recoleta, Av. Recoleta 2774. Metro Einstein.

Jueves 22 de noviembre, desde las 19:30 horas

Entrada liberada.

En la previa del Festival WOMAD, llega por segunda vez a Chile, el conjunto palestino 47 soul, que se presentará este jueves 22 de noviembre, a las 20:00 horas, en el zócalo de la Municipalidad de Recoleta. Evento que tendrá acceso liberado.

47 soul es un cuarteto formado el 2013, en la capital de Jordania, y está compuesto por un palestino, un sirio y dos jordanos, que con su fusión de ritmos árabes, con elementos del dabke, la música electrónica y el hip hop, atraviesan las fronteras físicas y geopolíticas llevando un mensaje de unidad e igualdad.

El nombre de la banda hace referencia al año anterior del Nakba (Catásfrofe palestina), cuando aún podían ir de una ciudad a otra sin problemas. Sus letras hablan de la libertad, de la vida en Palestina, de las huelgas de hambre de los prisioneros. Sus letras hacen mención a la lucha por la libertad del pueblo de Palestina, ya que como han manifestado en diferentes entrevistas, todos son hijos de palestinos, que de una forma u otra han sido perjudicados por la ocupación israelí.

Al respecto, el alcalde Daniel Jadue señaló que “Recoleta en los últimos años se ha transformado en la capital multicultural del país, donde se han realizado diferentes tipos de eventos culturales y artísticos, que han permitido llevar a los barrios de la comuna nuevas culturas de manera que nuestros vecinos y vecinas aprendan y conozcan otras expresiones, en este caso a través de la música proveniente del pueblo de Palestina”.

Es así como llegan a Chile con temas como “I don’t care where your are from”, (“No me importa de dónde vienes” traducida al español), canción que promueve la aceptación de las diferencias y el vivir sin fronteras, todo esto resumido en la vida de un joven enamorado quien sufre con el sistema de costumbres en su país.

La banda posee dos discos a la fecha, “Shamstep”, editado el 2015, y “BalfronPromise”, segundo álbum lanzado el año 2017.