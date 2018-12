Colonialismo, cuerpos ‘queer’ y violencia son partes de las propuestas artísticas que optan al Premio Turner

El anuncio se realizará en una ceremonia que se celebrará a las 22:30 hora GMT (19:30 hora de Chile) y el ganador sustituirá a Lubaina Himid, receptora el año pasado del Turner, un premio que en otras ediciones han recibido artistas como Damien Hirst, Gilbert & George, Richard Deacon, Anish Kapoor o Steve McQueen.

El galardón, dotado con 25.000 libras para el ganador (31.800 dólares) y 5.000 libras (6.300 dólares) para cada uno de los otros tres nominados, premia cada año, desde 1984, a un artista británico por sus trabajos en el año anterior.

Forensic Architecture: derechos humanos en el mundo

El grupo artístico Forensic Architecture, con raíces en la Universidad de Londres, está nominado por sus exhibiciones "Counter Investigations: Forensic Architecture", en el Instituto de Arte Contemporáneo de la capital británica y "Forensic Architecture: Towards an Investigative Aesthetics", en el MACBA de Barcelona.

Al anunciar su nominación, el jurado elogió los "innovadores métodos" del grupo para obtener y dar a conocer datos relacionados con los abusos a los derechos humanos en el mundo.

Naeem Mohaiemen: legados del colonialismo

También opta al Turner Naeem Mohaiemen, que presentó en el MoMA de Nueva York "Naeem Mohaiemen: There is No Last Man", un filme que explora la identidad poscolonial, la inmigración, el exilio y la vida de los refugiados.

El creador investiga "las memorias de las utopías políticas y los legados del colonialismo", describió el jurado.

Charlotte Prodger: cuerpos 'queer'

Charlotte Prodger, autora de la exhibición sobre identidad de género "BRIDGIT /Stoneymollan Trail", en el noruego Bergen Kunsthall, ha utilizado recursos tecnológicos como teléfonos móviles para filmar una "compleja narrativa que explora la relación entre los cuerpos 'queer', el paisaje, el lenguaje, la tecnología y el tiempo".

Luke Willis Thompson: relación con la violencia

El cuarto nominado es Luke Willis Thompson, que presentó en Londres "Autoportrait", que aborda el tratamiento a las comunidades minoritarias y las formas en las que ciertos objetos, lugares y personas están relacionados con la violencia.

"Después de un profundo y riguroso debate, el jurado de este año ha elegido a un grupo de artistas fuera de lo común. Todos ellos se están ocupando de los problemas políticos y humanitarios más acuciantes de hoy en día", dijo en un comunicado el director de la galería británica Tate Britain, Alex Farquharson.

Trabajos de los artistas que optan este año al Turner pueden verse en ese museo londinense desde el pasado 26 de septiembre y hasta el próximo 6 de enero.