Café Científico “Zonas de Sacrificio: una violación al derecho vigente” en Castro

Café Científico "Zonas de Sacrificio: una violación al derecho vigente"

En restaurant La Brújula del Cuerpo, Bernardo O’Higgins 302, Castro.

Martes 11 de diciembre, 19:00 hrs.

Entrada liberada.

El último Café en Chiloé de este 2018, será presentado por el destacado académico Prof. Pedro Díaz Polanco, Director Escuela de Administración Pública Universidad Austral de Chile Sede Puerto Montt, quien presentará la charla: "Zonas de Sacrificio: Una violación al Derecho Vigente."

Esta presentación tratará un tema que nuestra Constitución Política establece de manera expresa, que el objetivo del Estado es el bien común, también establece una serie de derechos asociados a principios como la igualdad y la no discriminación así como el derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación. No obstante, y a pesar de que nuestro ordenamiento reconoce que la Constitución es la norma superior, existe una realidad que condiciona estos principios y estos derechos, y no es otra que las denominadas "Zonas de Sacrificio", espacios en los que -por distintos motivos- se evidencian graves problemas medioambientales, estableciéndose de facto como una zona en la que el derecho ambiental pierde eficacia provocando graves problemas de salud a las comunidades que habitan en el sector. Ante esto, la presentación explicará qué se entiende por Zonas de Sacrificio, ejemplificará los casos que hoy están presente en nuestro país y se analizará esta realidad desde la perspectiva del derecho constitucional, ambiental e internacional.

El objetivo de los Cafés Científicos es crear un espacio de diálogo y para acercar la ciencia a la comunidad de una forma grata y amigable. A través de una presentación breve y atractiva, se estimula el debate de temas científicos y tecnológicos. Se busca que personas que tengan algún interés en la ciencia (pero que no necesariamente posean una base científica), tengan la oportunidad de conocer e interactuar con científicos destacados en distintas áreas de la ciencia.

Breve reseña del expositor

Pedro Díaz Polanco, es director de la Escuela de Administración Pública. Universidad Austral de Chile. Doctor(c) en Derecho, Gobierno y Políticas Públicas. Universidad Autónoma de Madrid, DEA en Derecho Internacional y Relaciones Internacionales, del Instituto Universitario de Investigación Ortega y Gasset, Teacher Trainer Human Rights del International Institute of Human Rights-Strasbourg, Máster Oficial en Estudios Internacionales de la Universidad del País Vasco, Administrador Público y Licenciado en Ciencias Políticas y Administrativas de la Universidad de Concepción.

El académico es también investigador en temas de Derecho Internacional en Centros de Investigación en España, Palestina, USA, Holanda, México, Colombia y Ecuador.