Christian Bale ganador en los Globos de Oro: “Gracias a Satanás por servirme de inspiración”

El actor dio un discurso de agradecimiento con un irónico giro político: "Gracias Satanás por darme la inspiración para hacer este papel", dijo Bale al recibir el premio por la interpretación del empresario y político republicano Dick Cheney, de quien se decía, era el poder en las sombras del gobierno de George W. Bush.

Bale también agradeció al guionista y director de "Vice", Adam McKay, expresando que éste tuvo que "encontrar a alguien que pudiese estar absolutamente libre de carisma y ser vilipendiado por todos (...) Ah, y Bale encajaba con eso".



Continuando con las ironías el actor preguntó al público sobre su próximo papel: "¿El siguiente será Mitch McConnell?", aludiendo al líder de la mayoría republicana en el senado y uno de los 22 senadores que firmaron una carta en la que le solicitaban a Donald Trump retirarse del Acuerdo de París, el cual busca reducir los efectos del cambio climático. La respuesta fue una gran ovación.

Mejor actor de comedia o musical

Christian Bale disputaba el Globo de Oro a Mejor Actuación Masculina de Comedia o Musical con Lin-Manuel Miranda ("El regreso de Mary Poppins"), Viggo Mortensen ("Green Book"), Robert Redford ("The Old Man & The Gun") y John C. Reilly ("Stan & Ollie").