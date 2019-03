“Hoy y no mañana”: documental sobre las mujeres chilenas que usaron el humor para desafiar a la dictadura

El jueves 4 de abril se estrena en la red de salas de Miradoc, de Arica a Punta Arenas, Hoy y no mañana, la hazaña de un grupo de chilenas que desafió la dictadura de Pinochet con acciones políticas cargadas de humor e ironía. Dirigida por Josefina Morandé y producida por Consuelo Castillo, la película revela una historia poco conocida de la época, y que antecede a las nuevas generaciones de mujeres que se organizan hoy en torno a la reivindicaciones feministas.

“A través de Mónica Echeverría, la mayor de todas estas mujeres, me enteré de la existencia de Mujeres por la vida, ella me habló de las acciones que realizaron durante los años de dictadura. Me motivó y apuró el hecho de rescatar este material junto a ella”, explica Morandé, quien utilizó abundante archivo audiovisual de la época y de paso reafirmó la importancia de relevar la historia como se merece, pensando en el contexto feminista actual.

Humor como principal arma

El colectivo nace en 1983 a raíz del impacto que generó la inmolación de Sebastián Acevedo, padre de dos jóvenes detenidos por la Central Nacional de Inteligencia (CNI). La declaración pública que se leyó para constituirse como organización la titularon Hoy y no mañana, y por eso el documental se llama así. Sus integrantes realizaban actos relámpagos pacíficos y marchas públicas que buscaban generar impacto en la población usando el humor como principal arma.

“Nos parece fundamental partir el ciclo con una obra como Hoy y no mañana, tan relevante en el contexto actual social y político que estamos viviendo”, explica Paola Castillo, directora ejecutiva de la Corporación Chilena del Documental CCDoc. “Estamos felices de poder aportar en la difusión de este documental que rescata las vivencias de un grupo de mujeres potentes y comprometidas, que no es conocida por la mayoria; no dudamos además que será apreciada y disfrutada por distintas generaciones”, añade.

Un legado desconocido

A Josefina la motivó el hecho de que esta historia no había sido contada, “nadie sabía del aporte que Mujeres por la vida hizo en la historia de Chile, sobre todo pensando en las generaciones jóvenes”, dice. Porque a través de los testimonios, el documental da cuenta del legado de estas mujeres -que a través de sus acciones políticas y artísticas- abrieron camino a las jóvenes que hoy reivindican sus derechos.

Misma visión tiene la fotógrafa Kena Lorenzini, miembro de la agrupación y quien es parte del documental. “Yo era la más chica del lote, en ese tiempo ellas me veían reporteando en las marchas y cuando me invitaron a participar de Mujeres por la vida acepté de inmediato, porque éramos todas mujeres diversas, de todas las clases sociales, algunas sindicalistas, otras ligadas al mundo del arte, al principio no todas éramos feministas y terminamos siendo todas feministas”, cuenta.

Luego, cuando la convocaron para el documental, de nuevo quiso ser parte sin dudar, “la creatividad con la que enfrentamos a la dictadura es un ejemplo que les sirve a las mujeres de hoy, necesitamos de regreso esa “guerrilla creativa urbana” que tanta falta hace”, dice Kena.

Para la directora, es importante reflexionar y construir “este hilo de transmisión, hasta ahora bastante invisible, para inspirar y fortalecer la nueva oleada feminista que lucha contra el patriarcado y el capitalismo. Así mismo, que el movimiento feminista actual pueda ver el origen de su propia lucha, y honrar y secundar a todas las mujeres que estuvieron antes que ellas en las calles”.

Experiencia de primera persona

La productora del documental es Consuelo Castillo, hija de Fernando Castillo Velasco y de Mónica Echeverría, periodista y escritora, y una de las protagonista de la película. “Tenia 12 años para el Golpe de Estado. Crecí en el seno de una familia herida por la represión y la muerte, viví unos años de exilio en Inglaterra y regresé a Chile en plena dictadura, en 1978”, cuenta.

La juventud de la productora transcurrió en tiempos oscuros, y sin embargo “remecidos por movimientos subterráneos de rebeldía, entre estos el movimiento Mujeres por la vida, del cual mi madre era activista y fundadora”, cuenta. Junto a ellas, Castillo experimentó formas de ser rebelde, desde la intimidad de las reuniones a las manifestaciones de resistencia política en la calle. “En esas circunstancias límites, junto a este grupo de mujeres, una tajada de mí se hizo indomable para siempre”, agrega.

Hoy y no mañana

Durante la dictadura chilena surge un excepcional grupo de mujeres que dejará un legado único en la historia. Es el movimiento “Mujeres por la Vida”. Figuras femeninas casi olvidadas que en tiempos de dictadura militar, cuando pocos se atrevían a salir a la calle, se organizan convocando cada vez a miles de mujeres que con valentía logran hacer acciones de arte y actos relámpagos e inéditos para la época. Su objetivo era hablar y denunciar lo que ocurría en el país asumiendo la voz de quienes no podían hacerlo y así poner fin al sistema de muerte que imperaba en Chile.

Hoy estas mujeres, casi todas ya mayores, siguen trabajando activamente por un Chile más justo y solidario. De la mano de una de ellas, la más anciana, conoceremos esta historia que reivindica y enaltece a las mujeres de nuestro país.