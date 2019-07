Noche Nerd: El olvido, economía circular y como la IA aprende con prejuicios

En Teatro iF, Bilbao 465, Metro Bustamente.

Jueves 11 de julio, 20:00 horas.

Precios: $15.000 general. $7.500 rebajado.

Info y entradas en www.nochesnerd.com

Este mes las Noche Nerd dedicaran sus charlas científicas a exponer cómo funciona el olvido en la sociedad, el plástico en la economía circular y la IA y los prejuicios.

Se presentarán:

Cristian Candia, PHD. Con “La decadencia universal de la memoria y atención colectiva”.

“Es tan corto el amor, y tan largo el olvido”. Cuando leemos estas palabras de Neruda, es fácil entender su sentimiento. Nos enamoramos y pensamos todo el tiempo en esa persona, pero cuando se acaba el amorrrs… si te he visto no me acuerdo. De la misma forma cuando aparece una película o una canción, ésta se propaga entre las personas. Algunos logran recordar las melodías más pegajosas o las escenas más emocionantes e incluso ser parte de la conversación pública y popular, sin embargo, el fin es el mismo que el de los viejos amores, terminan por desvanecerse lentamente en el tiempo.”

Luego de una investigación multidisciplinar utilizando grandes volúmenes de datos, Big Data, Cristian y en conjunto con el Media Lab del M.I.T y la Northeastern University, descubrieron que en el proceso del olvido hay patrones universales ocultos, que hasta ahora no conocíamos.

Cristian es físico de la U. de Concepción y PhD. en Complejidad Social de la Universidad del Desarrollo. Ha participado como investgador asociado en el en Collective Learning Group del MIT Media Lab, Cambridge y en el Center for Complex Network Research (aka Barabasi Lab), Boston Actualmente, también es investigador Postdoctoral en Kellogg School of Management, Northweastern University, Chicago.

Humberto Palza, PHD. Con “Plasticos y Packaging: Lo bueno, lo malo y lo feo”.

El plástico se ha transformado en uno de los villanos favoritos en las discusiones sobre el medioambiente debido al dramático problema de su disposición final, sobre todo en los océanos, y por la generación de microplásticos (lo malo y lo feo). Esto ha producido una visión muy negativa del rol que tiene este material en nuestra sociedad a pesar de las ventajas que presenta (Lo bueno, que es muy esperanzador). En la charla se discutirá desde un punto de vista amplio, el rol del packaging y los plásticos, sus beneficios (lo bueno) y sobre todo alternativas de I+D para desarrollar tecnologías que ayuden a solucionar, al menos parcialmente, estos problemas en el contexto de la nueva Economía Circular. Esto como una manera de solucionar los problemas de su sobre producción/consumo y baja biodegradación (lo malo), además de su disposición final (lo feo).

Humberto es profesor asociado del Departamento de Ingeniería Química, Biotecnología y Materiales, de la Universidad de Chile. Actualmente es Director del Núcleo Milenio en Metamateriales Suaves e Inteligentes y un proyecto CORFO de Innovación Social

Rodrigo Seguel con “IA: Mitos y Leyendas”

El sesgo es uno de los grandes problemas que pueden perturbar la confianza de IA en las personas y también en las empresas. Conversaremos de las herramientas existentes para monitorear el comportamiento de los modelos y verificar que sea imparcial... porque puede no serlo.

Rodrigo es ingeniero electrónico de la U. Federico Santa María, hoy conectado con Soluciones de Software para clientes de Banca/Seguros y Telco en toda LatinoAmérica. Tiene diplomados varios en BPM/BigData/Inteligencia Artificial. Y es el Arquitecto de Soluciones Data & AI para "Spanish South America" de IBM.

Además tendremos el delicioso y refrescante aporte de Cerveza Tubinger y sus increíbles variedades de shops artesanales que deleitarán tu paladar, te pondrán más inteligente y que como corresponde, van por cuenta de la casa. También estarán los Hnos. Gandolini con su pizzería ltaliana portátil haciendo las mejores pizzas a la piedra con ingredientes 100% hecho in Italia, deliciosas. Y la pastelería de la Señora Isabel que se preocupa además de tener café café y té té.