Obra “Aliento”: Delfina Guzmán habla de vejez y suicidio asistido

Parte del ciclo de monólogos GAM 2019, Álvaro Viguera dirige la lectura dramatizada de “Aliento”, nuevo texto de Elisa Zulueta, donde Delfina Guzmán interpreta a Lupe, una mujer de 92 años que habla de vejez, soledad y muerte.

“Si dios es el gerente de toda esta mierda, debería entender que uno quisiera retirarse antes”, dice Lupe, una mujer nonagenaria que intenta convencer a su hija Lucía de que la ayude a terminar con su vida.

Es por medio de una carta que ella le cuenta a su hija de sus achaques producto de la edad y de lo aburrida y trivial que se ha vuelto su vida. No quiere seguir viviendo e incluso le pide ayuda para morir y marcharse dignamente antes que todo empeore.

En un relato triste y gracioso, la actriz revisa su vida en un diálogo consigo misma mezclado con un ruego a su hija ausente, con la esperanza de que el futuro cercano no llegue.

La desolación de su presente

La obra transita desde recuerdos y confesiones del pasado, hasta la desolación de su presente. Le pesa la decadencia física, la soledad, el sinsentido. Pero ella, que siente que no decidió casi nada en la vida, ahora que ha tomado una determinación, no puede llevarla a cabo sin ayuda.

Meterse bajo la piel de la Lupe no le ha sido para nada fácil para la actriz, mucho menos lidiar con sus demonios: "La educación católica que tiene, la tuvo siempre convencida de que si Dios le había dado la vida, le dio también ese par de piernas flácidas con las que ya no puede caminar y esa inteligencia lenta. Ella habla de la vejez como el periodo de la lentitud, y pucha que estoy de acuerdo. Con lo que no estoy de acuerdo es con que si Dios te dio la vida, el regalo no le pertenece más a él, sino a ti. Entonces, es la Lupe quien debe decidir ahora, no Dios ni nadie más, solo ella", comentó Guzmán en LT.

La obra, cuya temporada oficial fue cancelada tras el estallido social, vuelve con solo dos funciones el próximo fin de semana en horarios más temprano.

Dramaturgia: Elisa Zulueta | Dirección: Álvaro Viguera | Elenco: Delfina Guzmán | Producción: Antonia Santa María | Coproducción GAM.

Obra “Aliento”

En Centro Gam, Sala A1

23 y 24 Nov. Sábado y domingo – 16.30 horas.

Precio: $ 3.000 Gral.