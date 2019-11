Concierto “Arpas Mágicas Italianas” en Campus Casona de Las Condes UNAB

Concierto “Arpas Mágicas Italianas”

En Teatro Colonial, Campus Casona de Las Condes, Fernández Concha 700, Las Condes.

Domingo 24 de noviembre | 19:00 horas

Entrada liberada previa inscripción aquí.

La Dirección de Extensión Cultural de la Universidad Andrés Bello junto con la Embajada de Italia y el Instituto Italiano de Cultura, invitan al Concierto “Arpas Mágicas Italianas” donde se presentará el dúo Nevel el día domingo 24 de noviembre a las 19 horas.

El dúo está conformado por las arpistas italianas Alida Fabris y Maria Chiossi. Alida es la arpista del Teatro Municipal de Santiago, y Maria es la arpista de la Sinfónica Nacional de Chile. Ambas tienen un importante curriculum musical en Europa y han formado este dúo para promocionar el arpa clásica.

Programa:

W.A.Mozart: Sinfonía N°10 K.74

David Watkins: Concerto Grosso

Maciej Malecki: Concentino in an Old Style para dos Arpas

F.J.Haydn: Sinfonía N° 49 “La Passione