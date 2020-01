Descubren nueva falla geológica activa al sur de Constitución

El estudio destaca la variabilidad milenaria de las fallas de la corteza y el ciclo sísmico de los terremotos de gran magnitud en Chile, con implicaciones globales para evaluar los peligros planteados por fallas costeras ocultas pero potencialmente sismogénicas a lo largo de las zonas de subducción.

"Primero que todo esta falla no se conocía hasta que obtuvimos los datos lidar; que son estos vuelos con láser que en el fondo filtran la vegetación y así podemos ver la forma del terreno. Es una falla de orientación noroeste similar a la falla de Pichilemu (que rompió en el terremoto del cambio de mando en 2010). Es una falla extensional significa que el continente se abre y estas fallas suelen moverse durante o inmediatamente después de grandes terremotos de subducción como el del Maule. La falla de Pichilemu se movió 11 días después y hay evidencia de fallas similares en que se movieron un mes después del terremoto de Tohoku en Japón; y la del Yolki sería una de estas fallas".

Una falla joven y activa

Para este estudio se mapeo una planicie costera utilizando detección y rango de luz, es decir con láser. Se generó una excavación identificando las edades y las velocidades de desplazamiento y se analizó la relación de la falla El Yolki con el segmento de la ruptura de la Región del Maule y subsegmentos dentro de ésta.

"Lo interesante de esto, -señaló el Director del Núcleo Mylenio, Daniel Melnick- es que al ir al lugar vimos evidencia de desplazamiento en un marcador de cuatro mil años,- de un nivel de la marisma del intermareal superior- que tiene cuatro mil años y tiene fósiles que muestran su posición con respecto al nivel del mar, la cual se encuentra desplazada como ocho metros por esta falla. Lo cual demuestra que la falla se movió después de los cuatro mil años; o sea, es una falla joven y activa".

Núcleo Milenio Cyclo

El Núcleo Milenio Cyclo, https://cyclosismico.cl/, es dirigido por Daniel Melnick, Académico del Instituto de Ciencias de La Tierra de la U. Austral de Chile y sus líneas de investigación versan sobre la dimensión temporal y espacial del ciclo sísmico, la respuesta de la placa superior al ciclo sísmico y la amenaza sísmica.

Este estudio se publicó el 23 de junio del 2019 en la revista Journal of Geophysical Research Solid Earth, con el título “Hidden Holocene Slip Along the Coastal El Yolki Fault in Central Chile and Its Possible Link With Megathrust Earthquake”. Fuente: Daniel Melnick, Director Núcleo Milenio Cyclo. Paper link: http://cyclosismico.cl/ publicaciones/Melnick_et_al- 2019-Journal_of_Geophysical_ Research__Solid_Earth.pdf