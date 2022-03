En señal al mundo de la cultura y la memoria histórica, gobierno de Boric proyecta «Historia de un oso» en Palacio Vergara

En una señal al mundo de la cultural, el gobierno del presidente electo Gabriel Boric proyectará esta tarde el cortometraje "Historia de un oso" (2014), ganador del Oscar en 2016, en el Palacio Vergara de Viña del Mar, tras la asunción del nuevo Ejecutivo.

Según anticiparon fuentes del gobierno entrante, la cinta será presentada a las 14:00 horas por la nueva ministra del Interior, Izkia Siches, la ministra Secretaria General de Gobierno, Camila Vallejo, así como el director de la cinta, Gabriel Osorio, quien será presentado a las delegaciones internacionales invitadas.

En esa ciudad será la recepción oficial del presidente Gabriel Boric e Irina Karamanos, junto a la ministra de Relaciones Exteriores y acompañante, para los Jefes de Estado y de Gobierno, en el Palacio de Cerro Castillo.

El cortometraje de diez minutos cuenta la historia de un oso que debió irse con un circo y que extraña a su familia. Está inspirado en la historia de Leopoldo Osorio, el abuelo del realizador, concejal socialista de la comuna de Maipú quien estuvo dos años en la cárcel tras el golpe militar de 1973 y luego partió al exilio a Inglaterra en 1975, donde estuvo una década. Allí también vivieron el destierro personajes como la viuda de Víctor Jara, Joan Turner, junto a sus dos hijas. El director recién lo conoció a los ocho años.

Gran honor

"Cuando nos invitaron nos sentimos súper contentos y honrados, porque es un día muy especial. Va a haber un cambio importante en Chile y que nos hayan invitado representa esa nueva mirada. Para mí es un honor estar proyectando el corto junto con las mujeres que son parte de las Abuelas de Plaza de Mayo (de Argentina). Estamos super honrados y con ganas de compartir y poder aportar nuestro granito de arena, en este caso con nuestro cortometraje", expresó Osorio.

"Desde el punto de vista simbólico, todo lo que ha hecho el presidente Boric ha sido super coherente y nos ha hablado un montón a las personas que sentimos que hay todavía una deuda con nuestra propia historia", añadió.

Al ser consultado sobre cómo se conecta este pasado con la nueva etapa que comienza en Chile, el realizador indicó que "Boric representa una generación que ha tomado en cuenta que en nuestra historia cometimos errores y que no podemos volver a cometerlos. Creo que eso es parte del mensaje que tiene que ver con el cambio que se está produciendo hoy en Chile, darnos cuenta de quienes somos, mirar nuestra historia y construir desde ahí, desde una mirada crítica hacia nosotros mismos, hacia nuestra historia, y sobre todo con los horrores y barbaridades que cometimos en el pasado".

Respecto a sus expectativas sobre el futuro, Osorio señaló que "se nota que este nuevo gobierno está trabajando desde la memoria, desde nuestra historia, y esa es la función de la cultura".

"La cultura es un reflejo de quiénes somos, es un reflejo de nuestra identidad. Sin cultura no tenemos identidad, y creo que eso es lo que estamos tratando de construir. No se trata de crear una nueva identidad para Chile, , sino al revés, ser honesto, mirarnos hacia adentro y ver quiénes somos, de qué estamos hechos, cuáles son las distintas partes que componen nuestra sociedad y obviamente tratar de mirar a quienes hemos dejado atrás, a los que nuestra misma historia, los gobiernos anteriores, no han querido ver, no han querido apoyar. Creo que eso es algo bien importante".

"Todos tenemos un montón de expectativas sobre el nuevo gobierno. Yo siento que es difícil cumplir esas expectativas, pero de todas formas (la proyección) es un súper buen gesto y una muestra de las cosas que se consideran importantes", concluyó.