Ilustradora Antonia Bañados reflexiona sobre el derecho al aborto en la nueva Constitución

Una reflexión sobre el derecho al aborto en la nueva Constitución realiza la ilustradora Antonia Bañados.

Artista visual y autora de cómics, su trabajo tiene gran énfasis en los espacios arquitectónicos y ambientales, junto con elementos de observación científica y pasajes oníricos o cósmicos, entremezclados con elementos cotidianos. Su obra ha sido expuesta en galerías, museos y festivales en Chile, Reino Unido, España, Portugal, Alemania, entre otros países.

Es autora de la novela gráfica "Al otro lado del vidrio" y desde abril 2022 comienza una residencia artística en la Maison des Auteurs en Angoulême (Francia) para la creación de un nuevo libro.

Para esta obra, Bañados se basó "en la sensación de llorar en el espacio público, que para mí es una sensación muy humillante, en que me siento vulnerable y juzgada por estar llorando".

"Por eso me pareció apropiada esta imagen para tratar el tema del dibujo que es los derechos sexuales y reproductivos, en donde quise mostrar lo privado versus lo público. Yo creo que la maternidad, la interrupción del embarazo y en realidad cualquier opción sobre nuestra identidad y el devenir de nuestro cuerpo, es algo totalmente personal, pero sin embargo, mucha gente se cree con la propiedad de opinar sobre lo que debería o no hacer otra persona desde afuera. En el dibujo, ninguna de las personas alrededor va ni puede ayudar a la mujer con su aflicción, pero sin embargo hay un juicio social hacia ella", explica.

Expectativas

Respecto al proceso constituyente en curso, Bañados cuenta que su primera expectativa es que se apruebe la nueva Constitución.

"Tengo muchas esperanzas de que podamos reescribir el curso de nuestro país y que tener un estado de derecho, ecológico, feminista y pluralista. Espero realmente que deje de circular información errada sobre este proceso que es tan importante para nuestro devenir", afirma.

Esta es la primera de tres ilustraciones que se publicarán en el transcurso de las próximas semanas.

"Los temas que traté en los dibujos son para mí muy importantes. Me importa sobre todo que se integre la protección de los ecosistemas y el cuidado de la naturaleza. Por otro lado, me alegra mucho saber que se aprobó en la Convención el que Chile sea un estado social de derecho, que más allá de cualquier tema, es base estructural que va a permitir que los otros derechos que me parecen importantes se garanticen".

Estallido

Bañados vivió el Estallido viviendo en la avenida Providencia, casi al frente del metro Salvador, a pocas cuadras del epicentro de las protestas.

"Recuerdo haber sentido una energía rara desde el principio de ese día, el 18 de octubre, había mucha gente en la calle, grupos de escolares corriendo y progresivamente evolucionó en lo que sabemos", recuerda.

"Fueron semanas y meses intensos. Fui a muchas marchas y las marchas -y las lacrimógenas y los guanacos- llegaban a la puerta de mi casa. Hubo muchas sensaciones contrapuestas: miedo, esperanza, la sensación de estar viviendo una realidad distópica post-apocalíptica, la sensación de colectivo y de solidaridad conjunta", cuenta.

"Creo que por sobre todo fue un tiempo en que era inevitable estar en el momento presente, en el aquí y ahora, y dejar de sentir que nuestras vidas eran independientes, sino todo lo contrario, que somos un todo interconectado, como un gran organismo con fiebre tratando de eliminar un virus que lo tiene enfermo", remata.

Invitación

En abril del 2021, el Instituto francés de Chile lanzó "Constitución entre líneas", una invitación dirigida a ilustradores chilenos, a crear tres dibujos en torno a la nueva Constitución de Chile.

Seducidos por una propuesta abierta sin requisitos establecidos, los artistas dieron rienda suelta a su inspiración, entrando en un proceso creativo cuyo norte era y sigue siendo la libertad de expresión.

Así, mes a mes, cada ilustrador materializó mediante sus obras una visión singular del proceso constituyente. Algunos recurrieron a la crítica sin concesión, otros prefirieron exponer sus sueños y sus mejores deseos por el Chile venidero. Lo cierto es que todos, cada uno testigo y actor de su propia Historia, se involucraron en esta aventura creativa con poesía, humor y generosidad.

En 2022, Constitución entre líneas seguirá difundiéndose cada jueves mediante las redes sociales del Instituto Francés de Chile y las de su diario asociado, El Mostrador, que permitió amplificar su visibilidad. En 2023, se convertirá en exposición y catálogo y viajará a Francia.

Alen Lauzán, Francisca Yáñez, Francisco Olea, Marcelo Escobar, Raquel Echeñique, Sol Díaz, La Mirona y Marcela Trujillo participaron en el 2021. Sebastián Fábrega, Luisa Rivera y Félix Vega iniciaron el año 2022, junto a otros dibujantes quienes seguirán dando vida al proyecto hasta octubre de 2022, término del proceso constituyente chileno.

Las opiniones expresadas en los dibujos no necesariamente representan las del Instituto Francés de Chile y de la Embajada de Francia en Chile.