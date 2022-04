Taller de Apreciación Cinematográfica en Sala Insomnia

Sala Insomnia, Condell 1585, Valparaíso.

Todos los lunes de abril y mayo - 18:30 horas.

Más información aquí. Inscripciones en apreciacioncine@insomniacine.cl.

Gratis.

Se cumplen 10 años del Taller de Apreciación Cinematográfica de Insomnia Teatro Condell que, desde el año 2012, se ha dedicado a la formación de espectadores para entregar diversas herramientas a la comunidad de Valparaíso para ver y disfrutar del cine.

Este nuevo ciclo se llama “Mirar nuestro mundo: Estrategias del Cine Contemporáneo” y consta de seis sesiones conducidas por Claudio Pereira que incluyen un visionado de películas para reflexionar colectivamente en torno a diversas temáticas.

Algunas películas que forman parte del visionado (que debe realizarse previo al taller de manera personal, no son películas que se exhiban necesariamente durante el mes de abril en el teatro) son: "Close Up" (1990) de Abbas Kiarostami, "The war game" (1965) y la "La comuna" (2000) de Peter Watkins, "Fake" (1972) de Orson Welles, "La primera carga del machete" (1968) de Manuel Octavio Gómez, y "Los idiotas" (1998) de Lars Von Trier, entre otras.

Sesiones

Sesión 1: “¿Qué es la verdad en este mundo?”, lunes 18 de abril.

Sesión 2: “¡¡¡Que desaparezcan las cámaras!!!”, lunes 25 abril.

Sesión 3: “Tenemos todas las imágenes, ¡¡lo tenemos todo!!!”, lunes 2 mayo.

Sesión 4: “A la guerrilla: ¡¡¡a la selva y la calle!!!”, lunes 9 mayo.

Sesión 5: “Pienso, luego filmo!!”, lunes 16 mayo.

Sesión 6: “Nuestros grandes e íntimos mundos interiores”, lunes 23 mayo.