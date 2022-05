Festival Internacional de cortometrajes “Très Court” en Rancagua

Teatro San Martin, San Martín 489, Rancagua.

3 al 12 de junio - 18:30 horas .

Entrada general $ 3.000.

Gitano Films trae la presentación de 40 cortos que se exhibirán por cuarta vez en Chile, y por primera vez en la ciudad de Rancagua. Es un formato de Cortometrajes “Muy Corto”, en el marco de la Competencia Internacional de la 24ª edición de “Très Court Internacional Film Festival, con proyecciones durante diez días simultáneamente en setenta salas de Francia y en 20 países del mundo.

El poder de síntesis de contar una historia, en la delicia de cuatro minutos, será la temática de ciclo, donde el público asistente al festival podrá además participar en la votación “Premio del Público Très Court”, a través de una papeleta eligiendo tres películas favoritas las que serán enviadas a la organización internacional.

Ficción, animación, micro documental, clip, video, blog, en máximo cuatro minutos, son formatos audiovisuales cada vez más presentes en la televisión y sobre todo en internet, tablets, ipads y móviles donde mirar vídeos muy cortos es parte de las nuevas cotidianidades.

En esta temática, Chile no se queda fuera, y exhibirá 40 cortos de la selección que forman parte de la Competencia Internacional de la 24° versión, una de las más importantes porque representa lo mejor de la producción audiovisual más corta del año.

El festival es el reflejo de una generación donde todo va rápido. Aquella que no tiene tiempo para ver un largometraje y que hoy tiene la oportunidad de disfrutar más de 40 cortometrajes en menos de 2 días, una ocasión única para descubrir las multiplicidades de los estilos, lo imaginario, una ventana abierta en el mundo tal cual es o imaginamos podría ser.

Esta vez el Teatro San Martín de Rancagua y la Universidad de las Artes, Ciencias y Comunicación UNIACC, serán las sedes y promotores oficiales del Festival Internacional de Cine Muy Corto en Chile, incorporando en su programación una propuesta innovadora y original, un formato audiovisual en plena expansión, caleidoscopio de las últimas corrientes de la creación cinematográfica mundial.

Sobre Très Court Internacional Film Festival / Proyección en Chile

Ampliamente globalizado aquí y allá, en todas partes simultáneamente. Desde hace muchos años, casi desde sus inicios, el Festival de las Películas Muy Cortas está dotado de expansión y se produce en todas partes del mundo, en 5 continentes, simultáneamente.

En el 2022, la 24ª edición se desarrollará del 03 al 12 de junio, en 20 países y en cerca de 60 ciudades. Así el público del mundo entero tendrá el placer de descubrir un centenar de películas divididas en 4 categorías temáticas y 3 competencias, y entre las cuales 6 obras serán recompensadas.

Además, este año se creó una cuarta competencia. El Desafío 48h, con el apoyo del CNC (Centro Nacional del Cine y la Imagen Animada). Al lado de estás 6 competencias oficiales, los programas “Around the Très Court” son propuestos por los patrocinadores del festival a nivel local, regional y también nacional. Una manera de respetar la diversidad de los públicos y de valorizar las especificidades culturales regionales.







En Chile es la cuarta vez que se presenta el festival, siendo el único país latinoamericano con la oportunidad para que realizadores chilenos proyecten sus obras y visualicen más adelante participar en las próximas versiones del festival.

PROGRAMACIÓN

03 al 12 DE JUNIO / TEATRO SAN MARTÍN - UNIACC / 18:30 HORAS

COMPETENCIA INTERNACIONAL

1. Abstraction Julien Limonne (Francia)

2. Alter demoThibault Castan Boissy (Francia)

3. Arthur Mélanie Bonneau (Francia)

4. Cohete La Masia Reels (España)

5. ContemplativoCarlos Peris Pontes (España)

6. Crumbs Robot Chocolate, Robert Hloz, Gabriela Plačková (República Checa)

7. Damn it! Elena Walf (Alemania)

8. Dead Meat Adnan Peer Mohamed (Canada)

9. En pieces Alexis Sulli, Laurent Paillot (Francia)

10. Escribe cuando llegues Ceres Machado (España)

11. Ève Roxanne Coussy, Roxane Fomberteau (Francia)

12. Every Sport a Bowling Ball Sam H. Buchanan (Reino Unido)

13. Fill in The Blanks Diba Beihaghi (Republica Islámica de Irán)

14. Final Deathtination Marika Tamura (Estados Unidos)

15. Frontera Anatael Pérez (España)

16. GreenLouis Florean, Eloïse Thibaut, Camille Poiriez, Arielle Cohen, Théo FratissierFrance

17. Gunter Falls in LoveJosephine Lohoar SelfIrlande

18. Hide Dustin Brown (Estados Unidos)

19. Juste 3 mots Claire Pons (Francia)

20. Leo Moein Rooholamini (Republica Islámica de Irán)

21. Loving Thibaut Buccellato (Francia)

22. Magia negra Almudena Vázquez (España)

23. No te digo lo que pienso porque en verdad no lo creo Pedro Montesinos Peris (España)

24. Noise Victoria Leviaux (Francia)

25. Philip Andre Maat (Países Bajos)

26. Plastic shopper Pierre Dugowson (Francia)

27. Plouf Pauline Carayon (Francia)

28. Positividad Tóxica Pedro Rudolphi (España)

29. Roque Prelude Banni Leclerc (España)

30. San Roque Juan Vicente Castillejo Navarro (España)

31. Spasibo Vladimir Alexandrov (Federación Rusa)

32. Stuck Violette Talalaeff (Francia)

33. The Breakup Julie Deffet, Nick Von Gremp (Estados Unidos)

34. The Darkness Time Mostafa Habibi (Republica Islámica de Irán)

35. The Sands Between Aidan Tanner (Estados Unidos)

36. This is fine Nepa Gianmarco (Italia)

37. Tu vas revenir ? Léo Granperret (Francia)

38. Upya Maxence Cazorla (Francia)

39. Wall Piano Asma Ghanem, Alexia Webster, Christopher Marianetti (Estado de Palestina)

40. Why Does My Heart Feel So Bad? Steve Cutts (Reino Unido)