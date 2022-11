Convocatoria a performance "Resistencia o reivindicación de un derecho colectivo"

Hasta el viernes 18 de noviembre.

Inscripciones aquí.

En el Centro Cultural Matucana 100 está convocada una residencia artística del colectivo LASTESIS que culmina con una función el día viernes 25 de noviembre a las 21 horas en la Explanada de M100, en marco de la conmemoración del Día internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer.

La instancia, cuenta con un taller de preparación entre el 23 y 25 de noviembre. La selección se realiza el sábado 19 de noviembre y se espera convocar alrededor de 60 mujeres o personas disidentes que quieran ser parte de la performance.

“Resistencia o la reivindicación de un derecho colectivo” es una puesta en escena colaborativa en el espacio público creada en residencia en Valparaíso, a través de estrategias escénicas interdisciplinarias. La performance contempla la participación de alrededor de 60 mujeres y disidencias de distintas edades y formaciones en un proceso de laboratorio creativo.

La obra busca traducir algunas ideas de Judith Butler, Paul B. Preciado y María Lugones, a través de un dispositivo escénico sustentado en los cuerpos y experiencias de los participantes. En el antagonismo entre represión y placer, muerte y fiesta, denuncia y resistencia, la performance busca abordar la reivindicación del derecho a una vida libre de violencia en un contexto de colonización y extractivismo activo.

Sobre el colectivo

Colectivo LASTESIS es un colectivo artístico, interdisciplinario y feminista de Valparaíso, Chile, compuesto por Daffne Valdés Vargas, Paula Cometa Stange y Sibila Sotomayor Van Rysseghem. El colectivo se dedica a difundir tesis y demandas feministas a través de la performance y la videoperformance, combinando artes escénicas, sonoras, gráficas y textiles, con la historia, la filosofía y las ciencias sociales.

Sus performances incluyen: “Patriarcado y Capital es alianza criminal” (2018); “El violador eres tú” (2020); “RESISTENCIA o la reivindicación de un derecho colectivo” (2021), “La ciudad del futuro”, junto a Delight Lab (2022); y la intervención callejera “Un violador en tu camino”, replicada en más de 50 países.

A su trabajo escénico se suman diversas publicaciones, tales como: “Polifonías Feministas” (Random House, 2022), “Antología Feminista” (Debate, 2021); “Quemar el miedo” (Planeta, 2021) traducido al alemán (S. Fisher, 2021), al italiano (Capovolte, 2022) y al inglés (Verso, 2023) y “About wild Capitalism & its patriarchal Performance in our lives” (En Why Theatre? Golden Book, NTGent, 2020), entre otras.

Además, han difundido su trabajo artístico y activista a través de una centena de instancias de conversación y múltiples talleres colaborativos; han participado en diversos festivales, museos, universidades, ferias, congresos y encuentros feministas en Chile, Argentina, México, Bolivia, Estados Unidos, Suecia, Alemania, Portugal, Suiza, Francia, España, Países Bajos, Bélgica y Reino Unido de manera presencial, y virtualmente se suman una veintena de países.







También han recibido múltiples reconocimientos entre los que destacan el Premio Jaime Castillo Velasco de la Comisión Chilena de DDHH (2020), el Premio a diseño del año en categoría digital (2020), The Design Museum, Reino Unido, y el reconocimiento por la revista TIME en The 2020 TIME100, TIME's list of the world's most influential people.

Coordenadas

La residencia artística “Resistencia o reivindicación de un derecho colectivo” del colectivo LASTESIS se llevará a cabo en distintos espacios del Centro Cultural Matucana 100, para finalizar con una función de la performance en la Explanada de M100 el día 25 de noviembre a las 21 horas. Para asistir a la función, se debe retirar tickets de manera gratuita en www.m100.cl.

Este proyecto es una colaboración entre Centro Cultural Matucana 100, Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, Fundación Teatro a Mil, Parque Cultural de Valparaíso y Hebbel am Ufer HAU.