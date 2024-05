Muerte de Franco Vargas: el crudo relato de los exconscriptos que desmienten la versión del Ejército

Durante la emisión del programa Podemos Hablar en CHV la noche de este domingo, dos ex conscriptos del Ejército compartieron su experiencia directa en la marcha donde falleció Franco Vargas, un joven recluta de 19 años, en Putre debido a las extremas bajas temperaturas.

Francisco y Cristofer, quienes se alistaron voluntariamente en el Ejército, detallaron cómo se desarrollaron los eventos aquella fatídica mañana del 27 de abril que comenzó a las 4:40 a.m.

De acuerdo al relato, cuando se les ordenó levantarse y dirigirse “al trote” hacia el comedor para tomar su desayuno, no les permitieron consumir algo caliente ni usar ropa abrigadora en la marcha por el altiplano andino; donde en promedio, durante abril, “las temperaturas mínimas diarias disminuyen 2 °C de -0 °C a -2 °C y rara vez bajan a menos de -5 °C o exceden 2 °C”, informó Weather Spark.

“Nos levantamos, nos vestimos a la rápida, se nos deja colocar el chaquetón, el famoso chaquetón y alrededor de las 5:30 nosotros nos estamos formando. Y antes de ir a buscar el desayuno, se nos hace quitarnos el chaquetón y entregarlo“, narró uno de los ex conscriptos. Añadió que se les negó café y pan, lo cual los dejó desprotegidos ante el frío intenso.

“Nos sacamos el chaquetón y ahí nos da el primer golpe de frío, nos hacen ir a buscar el desayuno al trote. Cuando estamos en la fila del desayuno, se nos indica que no podemos tomar café, que es lo que nos iba a calentar el cuerpo esa mañana, y no pudimos comernos el pan, entonces vamos a retirar el desayuno como por protocolo, no como por bienestar de nosotros. Ese aire al trote, yo creo que es un factor que importa mucho, porque son alrededor de unos 70 u 80 metros que vamos al trote”, agregaron.

“No nos dejan comer, nos hacen guardar los bolsillos todos sucios, el té no existía, el café tampoco. Y ahí a las seis de la mañana empezamos a marchar. Y son los 15 primeros minutos que son los minutos fatales donde empezamos a sentir el frío de una manera horrible“, continuaron explicando.

En aquel instante, varios compañeros comenzaron a decaer de la marcha, uno de ellos el joven Franco Vargas, jornada en la que terminó falleciendo.

“Sobre todo se escucha a mi compañero Franco, que era el que más pedía no seguir la marcha”, comentaron. El joven conscripto, quien transportaba agua en una mochila que frecuentemente se rompía, se mojó durante la marcha, lo que agravó su estado de salud debido a un resfrío.

“Él no podía, él avisaba que estaba mojado. Gritaba que él no podía, que no podía seguir. Que quería parar, que por favor lo dejaran ahí. Él quería descansar, pedía descansar y que lo dejaran ahí. Y no le permitieron el descanso que él pedía. Porque él no se sentía preparado para marchar a esa hora”, relataron los ex conscriptos.

“Él estaba ahogado, él venía enfermo. Él estaba enfermo de hace días atrás. Que no se le tomó la atención como para que él pudiera marchar a ese día. Porque varios estuvimos enfermos, varios cayeron, varios se subieron al camión que era militar. De ahí fue cuando ya no se le tomó la atención. Porque ya eran tantas voces que no querían seguir la marcha, que él fue la única que no fue prestada atención”, añadieron.

La indiferencia hacia su situación llegó a extremos alarmantes después de su muerte, según cuentan Francisco y Cristofer.

Unos días después, en el regimiento de Rancagua, uno de los superiores expresó indiferencia hacia el fallecimiento de Vargas: “Un par de días después, a mí y a Cristofer nos toca bajar al regimiento de Rancagua y llega un suboficial, yo me quedo con él conversando y le hago un descargo de todo lo que sentía. Y con las palabras de él, que encuentro que fueron unas de las palabras más inhumanas: ‘le tocó morirse, un pelado menos’“, reveló Francisco.

“Se murió de una manera que no se la desearía ni a mi peor enemigo porque morirse extrañando a la mamá, morirse sabiendo que tus compañeros te molestan, te pegaban, abusaban de ti y que los responsables de cuidarte no hacían nada, morirse de esa manera es inhumano”, concluyeron los ex conscriptos, destacando la dura realidad y el trato inhumano que enfrentan los soldados.

De esta modo, los jóvenes también desmintieron la versión oficial del Ejército, que sugería que los reclutas tenían la opción de usar sus abrigos, o como se dijo en un momento, que ellos habían decidido no llevarlos.

“Creo que es una de las declaraciones que nos causa más impresión por parte del Comandante en Jefe del Ejército, porque por nosotros nunca pasaban las decisiones. No teníamos la facultad de decir qué hacer o qué no hacer. Éramos el eslabón más bajo dentro del ejército, soldados conscriptos. (…) Entonces, en ningún momento a nosotros se nos dice: ‘el que quiera ir con chaquetón porque tiene mucho frío, que marche con chaquetón’. A nosotros se nos hace sacar el chaquetón“, aclararon.