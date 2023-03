Investigadores han descubierto 59 exoplanetas en cuatro años, diez de ellos potencialmente habitables

Un equipo científico del proyecto CARMENES, compuesto por más de 200 investigadores de once instituciones alemanas y españolas, ha publicado este miércoles (22.02.2023) un informe en el que han hecho recuento: entre 2016 y 2020 han descubierto 59 exoplanetas, diez potencialmente habitables.

Estos los han podido descubrir gracias al instrumento que da nombre al proyecto, CARMENES, un espectrómetro instalado en el telescopio de 3,5 metros del Observatorio de Calar Alto de Almería en el sur de España. Este instrumento, que mide tanto la luz visible como la infrarroja de los objetos que analiza, busca planetas rocosos (o exotierras) con condiciones para albergar agua líquida y, por tanto, vida.

"CARMENES fue una apuesta arriesgada del CSIC y de la Sociedad Max Plank que financiaron el proyecto, pero hoy sabemos no solo que ha sido revolucionario y pionero, sino que además está obteniendo grandes resultados", destaca en declaraciones a EFE Ignasi Ribas, director del Institut d'Estudis Espacials de Catalunya (IEEC) y autor principal de la recopilación.

