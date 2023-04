Histórico concierto de la FOJI será emitido por primera vez en televisión abierta

Este 6 y 7 de abril se emitirá, por primera vez en Chile y por la pantalla de TVN y NTV, el concierto que reunió a más de 600 músicos en escena, coros y orquesta, en el marco del aniversario de los 30 años de la Orquesta Sinfónica Nacional Juvenil (OSNJ), dirigida por Paolo Bortolameolli. Este evento fue organizado por la Fundación de Orquestas Juveniles e Infantiles (FOJI) y financiado por el Gobierno Regional Metropolitano (GORE).

La obra musical será transmitida el jueves 6 a las 22:00 horas por NTV, canal de televisión educativo y cultural enfocado al público infantil y juvenil y como segunda fecha el viernes 7 a las 08:00 horas por Televisión Nacional de Chile.

Fueron más de 7 mil personas que presenciaron, durante dos jornadas, la sinfonía de Gustav Mahler en el Teatro Caupolicán. Un evento sin precedentes en el país que logró reunir a más de diez coros de más de 400 personas, ocho solistas (tres sopranos, dos contra altos, un tenor, un barítono y un bajo) y una gran orquesta sinfónica.

“Durante 7 meses fuimos más de 600 personas las que estuvimos preparando el estreno en Chile de esta obra titánica. Instrumentistas, cantantes, directores de coro, todo el equipo FOJI, etc. Durante todo ese tiempo sabíamos que estábamos construyendo algo inmenso y único para la historia de la música chilena. El nivel de emoción que se experimentó en esas dos jornadas de enero es algo que realmente no se podía explicar. Hasta el día de hoy tanto participantes como público presente sigue diciéndonos que MAHLER 8 es una experiencia que les cambió la vida. por eso ahora me llena de expectación poder compartir esto tanto con el público que tal vez estuvo presente y quiere volver a verlo como con aquellos que no pudieron”, afirma el director titular de la Orquesta Sinfónica Nacional Juvenil, Paolo Bortolameolli.

Este hito musical se realizó el 13 y 14 de enero de este año y contó con la presencia del Presidente de la República, Gabriel Boric y distintas autoridades de la política y cultura de Chile. Las entradas se agotaron en menos de 25 minutos y fueron totalmente gratuitas gracias al aporte del Gobierno Regional Metropolitano.

“Invitamos a todo el público a disfrutar de este concierto que marcó un antes y un después en la historia musical de nuestro país, y más aún para la música hecha por jóvenes nacionales. Ver un Caupolicán repleto y en dos jornadas, llenó de emoción a todos los jóvenes que están actualmente en la orquesta y también de los que pasaron por ella. Con estos proyectos estamos acercando la cultura al público general y eso nos tiene muy felices”, comentó Miguel Farías, director ejecutivo de FOJI.

Actualmente, FOJI alberga a más de 500 agrupaciones de Arica a Punta Arenas y cuenta con 18 orquestas sinfónicas propias en todo el país. Es así como más de 1.000 niños y jóvenes, de entre 8 y 24 años, reciben anualmente apoyo financiero, psico-social, instrumental y técnico para desarrollar su talento. Muchos de ellos fueron parte de este gran concierto.

