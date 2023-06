Escritor español J.J. Benítez: “La verdad no existe y si existe no está a nuestro alcance”

El periodista y escritor español Juan José Benítez estuvo presentando en Chile el último libro de la exitosa saga Caballo de Troya (Editorial Planeta). Desde mediados de los años 80 estos libros han vendido millones de copias, sin embargo, con la entrega número 12 llega a su fin. “Se termina, porque no hay más información, no tengo más información. Lo que es la vida de Jesús, termina en este Caballo”, afirmó el autor a El Mostrador. En esta entrevista, Benítez habla de su relación con la verdad, los ovnis y su confrontaciones con la Iglesia católica.

En 1984, el periodista y escritor español Juan José Benítez publicó el primer tomo de Caballo de Troya: Jerusalén, historia que rápidamente fue llamando la atención y se convirtió en un éxito de ventas. En 2022, la historia llegó a su fin con la duodécima entrega, Caballo de Troya: Belén.

La saga ha mantenido el éxito por más de cuarenta años, por lo que es común ver las portadas en librerías, en puestos de libros y también en ventas de libros usados, sin embargo, se terminó. Caballo de Troya 12 es la última publicación y lo afirma Benítez, ya no hay más.

“Se termina porque no hay más información, no tengo más información. Lo que es la vida de Jesús, termina en este Caballo“, señaló el autor a El Mostrador.

Desde el lanzamiento del primer libro, a mediados de los 80, la historia llamó la atención porque el autor afirma que todo lo que se encuentra en las siete mil páginas que conforman la saga está basado en unos textos que recibió. Caballo de Troya narra la vida de Jesús de Nazaret a partir de lo que vio un viajero en el tiempo.

“En Los Caballos de Troya lo que hay son hechos muy documentados con mucho detalle, con mucha información y muy distintos a lo que cuenta la Iglesia católica, el problema es que esa información parte de un exoficial de la fuerza aérea norteamericana que, según él, participó en un proyecto secreto. Esa es la gran duda tanto para el lector como para mí”, expresó Benítez.

“Ese proyecto fue verdad y si empiezas a pensar y a leer la información, te das cuenta de que tiene muchísimos detalles que difícilmente se los podría haber inventado, con lo cual piensas que fue verdad y de todas maneras para mí la visión que se da ahí de Jesús de Nazaret es mucho más interesante y más lógica y más bella que la que te da la religión”, agregó.

La visión que tiene Benítez de la vida de Jesús es totalmente diferente a la que se acostumbra a leer o ver en las representaciones religiosas y ateas sobre quién fue este hombre.

“Es una visión diferente de la vida de Jesús, es decir, no tiene nada que ver con lo que cuenta la religión, desde ningún punto de vista. Jesús no funda ninguna iglesia, ni se le pasó por la cabeza, tuvo muchos problemas con su madre y con su familia que no están en los evangelios canónicos. La religión no te la cuentan los milagros, fueron muchos más y más interesantes”, explicó.

“Si encontraras la verdad absoluta estallarías como un globo”

Esa visión también lo ha llevado a tener una mala relación con la Iglesia católica. Según relata, lo han llamado hereje, satanás, el diablo y otros apodos.

“Hace mucho tiempo que yo renuncié a la Iglesia católica, me hice apóstata. Ahora los ataques no son tan violentos, pero al principio, cuando salió el primer Caballo de Troya, sí fueron muy violentos, me criticaron, me crucificaron, hubo un obispo en México que pidió en el púlpito que quemaran mi libro”, relató.

La Iglesia católica no ha sido la única que lo ha criticado y a lo largo de su carrera Juan José Benítez se ha tenido que enfrentar a distintas controversias, donde lo acusan de plagio o se cuestiona la veracidad de los hechos que relata.

En ese sentido, Benítez explicó que “en el año 80 y tantos, cuando salió el Caballo 1, me preocupaba de lo que decía la gente en internet, pero ahora ya no”.

“Me da igual lo que digan, yo sé que eso es verdad o yo interpreto que eso podría ser verdad. Lo más importante para mí es que llegue el corazón de los lectores. Todo lo demás, los detalles técnicos, si se hizo o no se hizo el viaje en el tiempo, etcétera, etcétera, a mí eso me parece secundario. Los Caballos son pura magia, entonces lo más importante es que la información que aparece ahí llegue al corazón de la gente y, sobre todo, que les haga pensar de otra manera”, sostuvo.

Respecto a la verdad, el escritor mencionó que “la verdad no existe o si existe no está a nuestro alcance. Existen las verdades parciales y cada ser humano tiene las suyas, entonces pretender buscar la verdad con mayúscula es muy complicado, muy difícil y no es aconsejable, porque si encontraras la verdad absoluta estallarías como un globo, la verdad absoluta, si existe, la encontrarás después de la muerte y a lo mejor tampoco”.

Ovnis

El periodista ha dedicado su obra a la difusión de teorías sobre la vida extraterreste, es más, el tema está presente en Caballo de Troya 12.

“Yo sé que el fenómeno ovni es real, llevo 51 años en la investigación, tengo la suficiente información para saber si eso es verdad o no es verdad desde hace mucho tiempo. Sé que son civilizaciones no humanas que nos visitan desde hace muchísimo y que pertenecen a muchas civilizaciones, no solamente a una”, expresó.

Al respecto, añadió que las nuevas tecnologías han permitido que cada vez más personas tengan acceso a información.

“Hay que tener mucho cuidado porque internet es un basurero y te puedes encontrar con fraudes y mentiras, pero no cabe duda de que las nuevas tecnologías han permitido que mucha gente tenga acceso a mucha información y que los teléfonos celulares permitan hacer fotos a mucha gente, en fin, ahí tiene sus ventajas, también tiene sus inconvenientes y que es que hay que filtrar mucho y filtrar bien”, finalizó.

