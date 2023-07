Gobernadora Naranjo acusa utilización política del PC y PS por Área Marina Protegida de Humboldt

La gobernadora de la Región de Coquimbo, Krist Naranjo declaró inválida la la sesión del Comité ejecutivo del Comité Birregional del Área Marina Costera Protegida de Múltiples Usos (AMCP – MU) Archipiélago de Humboldt que se realizó el pasado jueves 6 de julio. “Al parecer un grupo político relacionado al Partido Comunista y algunos socialistas han realizado esta convocatoria arbitraria y que no responde ya que el Comité no es político es social y si debe exponer algún servicio o alguna autoridad es con acuerdos específicos”, señaló la gobernadora.

La gobernadora de la Región de Coquimbo, Krist Naranjo arremetió contra los presentes en la sesión del Comité ejecutivo del Comité Birregional del Área Marina Costera Protegida de Múltiples Usos (AMCP – MU) Archipiélago de Humboldt, realizado el jueves 6 de julio en Caleta Chañaral de Aceituno, Región de Atacama.

La autoridad regional declara inválida la instancia debido a la utilización de su nombre para conformar una segunda sesión del Comité cuando ella no lo autorizó y acusa utilización política por parte del Partido Comunista (PC) y el Partido Socialista (PS) sobre la discusión.

“Declaro inválida esta supuesta sesión del Comité Birregional Coquimbo-Atacama y por supuesto seguiremos con nuestro trabajo de la forma adecuada y convocaremos nuevamente a los miembros reales del Comité”, señaló la gobernadora.

También te puede interesar:

“Al parecer un grupo político relacionado al Partido Comunista y algunos socialistas han realizado esta convocatoria arbitraria y que no responde ya que el Comité no es político es social y si debe exponer algún servicio o alguna autoridad es con acuerdos específicos. Quiero también aclarar que no les corresponde convocar independiente porque esta instancia porque fue creada para trabajar de forma participativa, con organizaciones, científicos, más funcionarios de los Gores y que los que lideran es el Gobernador de Atacama y yo como gobernadora de Coquimbo” señaló Naranjo.

Por último indicó que “debo manifestar mi molestia frente a la convocatoria arbitraria del comité Birregional ocurrido el jueves 6 julio recién pasado. Quiero aclarar, que yo como líder del proyecto no convoqué a la instancia, ya que estamos preparando la convocatoria para esta semana. Es muy grave que hayan utilizado mi nombre para ello, realizando una convocatoria limitada, funcionarios al parecer del GORE de Atacama con seremis”.