Organizaciones solicitan creación de Área Marina Protegida en Archipiélago de Humboldt al Ejecutivo

Organizaciones medioambientales, pescadores, habitantes de las regiones de Atacama y Coquimbo y diputados PS solicitan al presidente Boric la aprobación del Área Marina Costera Protegida de Múltiples Usos en el Archipiélago de Humboldt luego de que el Consejo de Ministros para la Sustentabilidad postergara la votación por falta de antecedentes del proyecto.

El viernes 7 de julio el Consejo de Ministros para la Sustentabilidad debía votar el proyecto que busca la creación del Área Marina Costera Protegida de Múltiples Usos en el Archipiélago de Humboldt, sin embargo, la votación no se realizó debido a que algunos de los ministros presentes solicitaron más antecedentes, por lo que se citará a una sesión extraordinaria durante este mes para revisar la propuesta.

Debido a esto organizaciones medioambientales, pescadores y habitantes de las regiones de Atacama y Coquimbo junto a los diputados socialistas, Daniella Cicardini (Atacama) y Daniel Manouchehri (Coquimbo), solicitaron al Ejecutivo la aprobación de un Área Marina Costera Protegida de Múltiples Usos en el Archipiélago de Humboldt.

En la misiva, distintas agrupaciones destacan “la riqueza inigualable de este territorio”.

“Las áreas de manejo de recursos bentónicos que administran los distintos gremios de pescadores y mariscadores son las más productivas del centro norte de Chile y aportan al 80% del desembarque de locos y lapas de toda la región de Coquimbo; son más de 60 mil turistas nacionales e internacionales que cada año vienen a observar ballenas, defines y aves marinas en uno de los pocos lugares de Chile donde pueden verse desde la costa; tenemos productores de aceite de oliva extra virgen gracias al agua que nos brinda el acuífero del río Los Choros y así, tantas otras actividades sustentables”, señala la carta que entregaron está mañana en La Moneda.

“Sabemos bien que esta es la última oportunidad que tenemos para proteger nuestro territorio, y hemos confiado en el trabajo de su Ministra de Medio Ambiente para llevar a cabo esta tarea, la cual ha liderado con gran respeto y rigurosidad el trabajo con nuestra comunidad. Sin embargo, en la sesión del Consejo vimos como otros ministerios trataron de imponer sus prioridades sin tomar en cuenta el trabajo realizado tanto desde las instituciones, la ciencia nuestro propio trabajo y compromiso con la vida por un desarrollo armónico, equilibrado que respete a los habitantes del territorio”, indica la carta.

Por lo anterior, la diputada socialista y representante de la región de Atacama, Daniella Cicardini, abordó el “compromiso férreo del gobierno con el cuidado de nuestro medioambiente con la biodiversidad y sobre todo con un tesoro natural que es el Archipiélago de Humboldt”.

Por esta razón, indicó que “lo que nosotros le pedimos al Gobierno en el ingreso de una carta que donde se le solicita al presidente de la República decir fuerte y claro “No a Dominga”, ni tampoco a cualquier proyecto futuro que amenace con el poder del dinero y la corrupción un ecosistema único en el mundo”.

Respecto a la votación que el Consejo de Ministros concretará este mes, Cicardini recalcó que “queremos volver a reiterar que el Consejo de Ministros pueda dar una rápida señal en ese sentido, espero que a fin de mes como ha quedado el compromiso en la sesión del día viernes, sea votada esta nueva figura de protección y conservación de la reserva al pingüino de Humboldt y que no se siga chuteando para adelante, porque yo creo que esto genera mayor inquietud, preocupación, ambigüedad y una cierta dilatación que no se justifica, porque acá están todos los argumentos técnicos”.

El legislador por Coquimbo, Daniel Manouchehri (PS), sostuvo que “hoy día el Archipiélago de Humboldt está siendo amenazado por la corrupción y por la muerte. Nosotros el llamado que hacemos al gobierno es a cumplir su palabra y proteger este espacio, tenemos la confianza de que no va a primar ni la corrupción, ni el poder del dinero van a influir en el gobierno para poder tomar la decisión que todos esperamos, que es por fin poder proteger un lugar que no nos pertenece a nosotros, que no le pertenece al gobierno, sino que le pertenece a todas las futuras generaciones”.

Por último, el diputado y miembro de la comisión de Medioambiente, Daniel Melo (PS), expresó que “como país, nos enfrentamos a desafíos ambientales como el cambio climático y la pérdida de biodiversidad, que amenazan nuestra calidad de vida. Es crucial tomar acción y respaldar la creación y ampliación del Área Marina Costera Protegida de múltiples usos, Archipiélago de Humboldt. Estas áreas son vitales para preservar la biodiversidad y asegurar un futuro sostenible. Hago un llamado al gobierno para que apoye estas acciones y proteja nuestros ecosistemas marinos y terrestres”.