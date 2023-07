Productor de “Papá al rescate” en disputa con Banco Santander luego de ser víctima de estafa

En ese sentido, la querella interpuesta por el producto sostiene que “el abuso del mandato y el engaño por parte del Banco Santander se ha visto materializado en una condena en el juicio ejecutivo, lo que demuestra que efectivamente el Tribunal Civil incurrió en un error al ordenar dicha disposición patrimonial, ya que el Banco le hizo creer que los pagarés de referencia eran procedentes y legítimos”.

En riesgo

Sebastián Freund acusa que el banco hace uso desleal de los pagarés y que estaría arriesgando perder parte de su patrimonio personal debido a la situación.

“Yo hoy día en ese juicio ejecutivo estoy al riesgo de que aparezca un señor y diga que se lleva mi auto producto de esta administración desleal, porque usa unos pagarés que no tienen nada que ver con esto a sabiendas que perdieron el juicio a espaldas del juzgado”, manifestó.

Al respecto, agregó que “lo más trascendente de todo esto es que, ¿qué pasa con gente que no tiene recursos y le pasa algo así? ¿Cómo se defiende? Al final yo soy un ciudadano más y me defenderé, menos mal que tengo recursos para hacerlo y hoy día no tengo solo un abogado, sino que tres abogados”.