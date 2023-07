Purísima Podcast: Indumentaria y la violencia política en Chile, entrevista con Pía Montalva

En este nuevo episodio del podcast de cultura y pensamiento participa la diseñadora, historiadora y académica Pía Montalva, quien realiza una profunda reflexión de la relación entre indumentaria y violencia política durante los años de la dictadura en Chile. En el marco de los 50 años del golpe de Estado, se lanzó una nueva edición de su libro “Tejidos blandos. Indumentaria y violencia política en Chile, 1973-1990” (Ed. Paidós).

Purísima Podcast presenta su reciente episodio en el que la destacada diseñadora e historiadora de la moda, Pía Montalva, quién en su libro Tejidos blandos. Indumentaria y violencia política en Chile, 1973-1990 revela aspectos desconocidos y conmovedores de la historia reciente de nuestro país.

Durante este revelador libro, Pia Montalva explora las complejas conexiones entre la indumentaria y la violencia política que se vivieron en Chile durante el período oscuro de 1973 a 1990. El programa nos sumerge en un viaje fascinante y, a la vez, desgarrador, donde se abordan temas profundos relacionados con derechos humanos, falta de justicia y el impacto traumático que dejó en la sociedad chilena.

La investigadora responde a cuestionamientos cruciales que han impulsado su labor, como por ejemplo: ¿Qué la motivó a profundizar en esta temática tan sensible? Pia Montalva comparte con el público su perspectiva, resaltando la importancia de rescatar y analizar los elementos de vestuario en relación con la violencia política para comprender y sanar heridas aún presentes en la memoria colectiva.

Durante el episodio, la autora explora cómo hombres y mujeres se vieron obligados a recurrir a estrategias de ocultamiento, como el uso de máscaras y cambios de apariencia, para protegerse y evitar ser reconocidos durante la dictadura. Estas prácticas impactaron profundamente en la relación de las personas con el espacio público, generando una atmósfera opresiva y de temor.

Uno de los aspectos más conmovedores es cómo la indumentaria se convirtió en una herramienta que se entrelazó con la violencia política para modificar los cuerpos de las personas durante ese sombrío período. Montalva destaca cómo estas acciones afectaron la identidad y dignidad de las víctimas, dejando cicatrices imborrables en la sociedad chilena.

No obstante, la investigación no estuvo exenta de desafíos. La historiadora compartió cómo enfrentó dificultades al recopilar información y testimonios sobre este tema tan sensible y traumático. Sin embargo, el resultado fue sorprendente, revelando que la cifra de personas afectadas por la violencia política supera ampliamente las estadísticas oficiales, abriendo nuevos caminos para la comprensión de la historia.

Al compartir este valioso conocimiento, la autora espera contribuir significativamente a la comprensión y el análisis histórico de la violencia política en Chile. La reedición de “Tejidos Blandos” se presenta como una oportunidad única para que el público conozca y reflexione sobre un aspecto crucial de la historia de Chile que ha sido relegado en gran medida. Con esta investigación, Pía Montalva aspira a fomentar el diálogo y la reflexión en la sociedad chilena, abriendo el camino hacia la sanación y la justicia.

