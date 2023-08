Alarma por “terraplanismo climático” de diputados de derecha que niegan la crisis global

Este martes la Cámara de Diputadas y Diputados votó a favor del proyecto de resolución que solicita al Ejecutivo que “a través del Ministerio del Medio Ambiente se realicen todas las acciones comunicacionales que permitan concientizar a la sociedad sobre las consecuencias de la crisis climática y en especial sobre el sobre ecológico”. Si bien la propuesta fue aprobada, desde la bancada republicana y gran parte de Chile Vamos votaron en contra o se abstuvieron. Durante la votación, el diputado republicano Cristóbal Urruticoechea señaló que “nuestro rechazo es a esta nueva religión climática que te hace anatema y sigue su doctrina globalista”. Al respecto, el climatólogo Marco Billi, sostiene que “el diputado Urruticoechea dice que no existe ninguna evidencia científica nueva a favor de apoyar el proyecto, pero basta con abrir la página IPPC.com y se ven seis ciclos de informes, cada uno compuesto por seis o cinco informes distintos y cada uno reúne evidencia científica de miles de científicos reconocidos universalmente, que proveen evidencia sobre que el cambio climático existe, es una realidad”.

El martes pasado se votó en la Cámara de Diputadas y Diputados el proyecto de resolución que solicita al Presidente Gabriel Boric que se concientice sobre las consecuencias de la crisis climática. Si bien la iniciativa fue aprobada por 93 votos a favor, la bancada republicana y gran parte de Chile Vamos votaron en contra o se abstuvieron.

Al respecto, el diputado Gonzalo Winter (PCS) mencionó, en redes sociales, que es “alarmante el negacionismo de algunos legisladores, sobre todo considerando que por este Congreso pasan medidas para combatir esta urgencia global”.

— Gonzalo Winter 🇨🇱 (@gonzalowinter) August 1, 2023

Las alarmas climáticas en Chile y el mundo

Chile alcanzó el pasado 15 de mayo el sobregiro ecológico, según datos de WWF Chile, eso significa que si todas las personas del mundo vivieran como un habitante de Chile, serían necesarios 2.71 planetas Tierra para mantener esa forma de vida. Además, nuestro país fue la primera nación latinoamericana y la fecha es cada vez más temprana. Según se desprende de las cifras otorgadas por la plataforma data.footprintnetwork.org, en 2017 fue el 24 de mayo; en 2018, el 2 de junio; en 2019, el 19 de mayo; en 2020, el 18 de mayo; en 2021, el 17 de mayo; y en 2022 ocurrió el 15 de mayo.

Adicionalmente, hace menos de una semana el secretario general de Naciones Unidas, António Guterres, se refirió a las cifras dadas a conocer por la Organización Meteorológica Mundial (OMM), que indican que julio ha sido el mes más caluroso a nivel global del que se tenga registro y afirmó: “La era del calentamiento global ha terminado; la era de la ebullición global ha llegado”.

Debido a las alarmas que se han visto en el país y en el mundo respecto a la crisis climática, el proyecto de resolución –presentado por la bancada de la Democracia Cristiana, Partido Liberal, Partido Radical y Movimiento Amarillos por Chile– solicita al Ejecutivo que “a través del Ministerio del Medio Ambiente se realicen todas las acciones comunicacionales que permitan concientizar a la sociedad sobre las consecuencias de la crisis climática y en especial sobre el sobre ecológico”.

Durante la discusión de la resolución, el diputado republicano Cristóbal Urruticoechea, expuso que “nuestro rechazo es a esta nueva religión climática que te hace anatema y sigue su doctrina globalista en donde una de sus sacerdotisas, Greta Thunberg, dice en uno de sus libros ‘todos los hombres heterosexuales de mediana edad son inadecuados para el clima'”.

“A ustedes los Greta Thunberg los aplaudirán con este tipo de proyectos, pero los chilenos los pifian y nos aplauden a nosotros los republicanos”, añadió.

Si bien la propuesta se aprobó, Jorge Alessandri (UDI), Guillermo Ramírez (UDI), María Luisa Cordero (Ind), Camila Flores (RN) y Gaspar Rivas (PDG) fueron algunos de los miembros de Chile Vamos y el Partido de la Gente que se abstuvieron de emitir su voto.

Mientras que Gonzalo de la Carrera (PRep), Johannes Kaiser (PRep), Catalina Del Real (RN), Joaquín Lavín (UDI) y otros 12 diputados republicanos y de Chile Vamos votaron en contra del proyecto de resolución.

Negacionismo climático

Cabe mencionar que no es la primera vez que Republicanos y Chile Vamos vota en contra de proyectos sobre cambio climático a finales de mayo diputados de oposición no reconocieron la incidencia humana en el cambio climático.

“Si es que en Chile queremos implementar política pública alguna para detener el calentamiento global tenemos que estar de acuerdo que el calentamiento global existe y que es producto de la acción humana y la verdad es que en este momento la derecha chilena está negando que el calentamiento global existe y que es producto de la acción humana, así veo muy difícil que avancemos”, señaló el diputado Winter a El Mostrador.

Una opinión similar compartió la diputada de Convergencia Social, Emilia Schneider sostuvo que “nuevamente Republicanos niega la ciencia: dicen que el cambio climático es falso. Mientras el mundo vive las consecuencias de una tremenda ola de calor, acá dicen que son inventos progre”.

— Emilia Schneider (@emischneiderv) August 1, 2023

Por otro lado, el investigador del Centro de Ciencia del Clima y la Resiliencia (CR)2 Marco Billi, sostiene que “El diputado [Cristóbal Urruticoechea] dice que no existe ninguna evidencia científica nueva a favor de apoyar el proyecto pero basta con abrir la página IPPC.com y se ven seis ciclos de informes, cada uno compuesto por seis o cinco informes distintos y cada uno reúne evidencia científica de miles de científicos reconocidos universalmente que proveen evidencia sobre que el cambio climático existe, es una realidad, ya está ocurriendo y tiene impactos importantes sobre varias partes del planeta”.

“Este tipo de discurso tan cargados de palabras altisonantes como “religión”, “sacerdotisa” se han escuchado mucho en los últimos años, y anteriormente se escuchaban de actores que estaban ligados a ciertos intereses creados en contra de la acción climática, por ejemplo los intereses petroleros pero hoy día los vemos ligados a corrientes políticas que muchas veces están ligadas a lógicas populistas, de posverdad, hemos visto discursos similares en la administración de Donald Trump o Jair Bolsonaro”, añadió.

Desde la ciencia, el climatólogo de la Universidad de Santiago (Usach), Raúl Cordero opinó que “desgraciadamente, el 2023 será recordado por el año en el que el cambio climático pasó a ser utilizado partidistamente por los políticos chilenos”.

“Mientras la derecha ha tratado de imitar el negacionismo trumpista anglosajón, la izquierda ha tratado de instrumentalizar el cambio climático, forzando votaciones innecesarias en el congreso para sacar al pizarrón a sus rivales políticos. Es incomprensible que en nuestro país emerjan divisiones políticas en torno a la problemática climática. […] Esperemos que nuestros políticos no terminen secuestrando la problemática climática. Los países en los que el cambio climático ha sufrido politización partidista han visto ralentizados sus esfuerzos para mitigar el cambio climático via transición energética”, agregó.

El director del Centro de Estudios Ñuble de la Universidad del Bío Bío, José Sandoval Díaz indicó que “esta problemática tiene dos niveles de análisis. Uno es el antecedente preocupante sobre la instalación de este negacionismo climático a nivel legislativo, en donde ciertas ideologías conservadoras en alianza con estos discursos empresariales establecen estas posverdades de inexistencia del cambio climático. […] El punto análisis dos tiene que ver que vemos una ciudadanía, la última respuesta plantean que una ciudadanía sensible a los problemas ambientales, vemos la presencia de eventos extremos, tales como inundaciones, incendios forestales o las de calor a nivel territorial, pero el problema tiene que ver no con la conciencia muchas veces, sino más bien en cómo se afronta esta situación, cómo se mitiga, cómo se adapta”.

Desde WWF Chile, el director de Conservacióin, Rodrigo Catalán mencionó que “dada la magnitud de la crisis climática y de la alta vulnerabilidad de Chile frente a sus impactos, se trata de un fenómeno generado por los seres humanos que nos afecta de múltiples formas y que ya es abordado como una amenaza a la seguridad global y, por tanto, también nacional. Por lo mismo, deben hacerse todos los esfuerzos de información a la ciudadanía en torno a este tema, y el Estado sin duda debe jugar un rol importante en términos comunicacionales al respecto”.

Por otro lado, el exministro de Obras Públicas y exgerente del Centro Interdisciplinario De Neurociencia De Valparaíso (CINV), Juan Carlos García (PL) sostuvo que “no hay que temer a que la ciudadanía esté informada y no hay que temer al conocimiento científico”.

“En los países libres, el conocimiento científico le da las herramientas para enfrentar el futuro, en 1610 a Galileo Galilei lo criticaron por decir que la Tierra giraba alrededor del sol, han pasado demasiados siglos para no escuchar el conocimiento científico, si queremos ciudadanos libres tienen que estar informados y el cambio climático no es una ideología, ni una religión, está basado en datos objetivos y no frases para decir a la galería como hemos escuchado en la Cámara de Diputados”, agregó.

El director de campañas de Greenpeace, Matías Asun, alertó que “la amenaza del negacionismo climático es grave”.

“Es preocupante e inaceptable que desde el mundo político no haya absoluta disponibilidad de recursos para consolidar una visión común sobre la urgencia de enfrentar la crisis climática que estos días ha hecho noticias con deshielos, incendios, inundaciones y temperaturas nunca antes registradas en prácticamente todos los territorios del planeta. Enfrentados a las peores secuencias de catástrofes que podamos haber imaginado”, relató.

Por último, dijo que “nuestros parlamentarios deben pensar en las necesidades de las personas que los votan y los pusieron en esos cargos. Todos somos testigos de como muchos chilenos si están siendo afectadas por los impactos del cambio climático”.