Conversatorio “La Ciudad y sus Memorias” dará inicio a festival OH! Stgo 2023

Con el tema “La Ciudad y sus Memorias” se dará inicio a la edición 2023 del festival OH! Stgo con un conversatorio que se llevará a cabo en el Centro Cultural La Moneda, el próximo jueves 17 de agosto.

El evento contará con la participación de Alejandra Cariman, asesora intercultural CCLM, Lake Sagaris, dirigenta territorial y académica del Cedeus UC, Luis Eduardo Bresciani, director de la Escuela de Arquitectura UC y moderado por Magdalena Novoa, académica y co directora del festival OH! Stgo.

El objetivo es realizar un diálogo para reflexionar sobre el rol de la memoria y el olvido en la construcción de nuestros entornos y de la ciudadanía, poniendo especial énfasis en el proyecto urbano de Santiago entre 1920 y 1973.

Asimismo, en la ocasión se presentará el programa general del evento y se ofrecerá un vino de honor. El evento se realizará el jueves 17 de agosto, a las 18:00 horas.

Los cupos son limitados, se solicita inscripción previa aquí.

Open House Santiago (OH! Stgo) es un evento de difusión de nuestra ciudad contemporánea. Entre el jueves 17 al domingo 27 de agosto 2023, las puertas de numerosos edificios y espacios en diversos sectores de Santiago y la RM, que habitualmente no son accesibles al público, se abrirán gratuitamente. OH! Stgo es una invitación a redescubrir la capital, sus historias y personas, y también a observar y apreciar cómo ejemplos de gran valor arquitectónico, ingenieril, medioambiental y de diseño urbano contribuyen a la calidad de vida de la ciudadanía.