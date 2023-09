Huelga Bafona: Diputados amenazan al Ministerio de las Culturas con no aprobar el presupuesto

La comisión de Cultura de la Cámara de Diputados – de Republicanos a Democracia Cristiana – advirtió este miércoles que rechazará la partida de la Ley de Presupuestos si es que el Ejecutivo no da respuesta a la huelga del Bafona, iniciada el pasado marzo, informó emol.

La advertencia se realizó en el marco de una sesión donde expusieron los miembros del ballet folclórico, que además pidieron la salida de la Subsecretaria de Cultura Noela Salas.

“Como integrante de la comisión de Cultura, hemos citado en reiteradas oportunidades a los dos ministros salientes que lideraron el ministerio de Cultura, instándolos a que -en presencia de los artistas del Bafona- logren llegar a acuerdos y deponer el cese de sus funciones que ya se alarga por casi un año. Incluso tuvimos a un ex ministro de Cultura que anunció que estaba casi el 90% solucionado el problema, pero faltó a la verdad porque no había nada solucionado. Ya vamos en el tercer jefe de la cartera y dado que no vemos ningún tipo de avance, nos vemos forzados a anunciar el rechazo de la partida de Cultura en el presupuesto de la nación para el próximo año. Necesitamos que los artistas del ballet trabajen en condiciones dignas”, puntualizó el diputado Hotuiti Teao (IND-EVO).

El legislador sentenció además que “parte de los diputados han visitado las dependencias, donde definitivamente es inhóspito trabajar, dependencias donde ensayan, se cambian de ropa y donde, finalmente, hacen su día a día. No puede ser que un Gobierno que se dice promotor y defensor de los artistas, del patrimonio y principalmente de los trabajadores, tenga por meses en estas condiciones a un ballet nacional que tiene 58 años de trayectoria”.

Por su parte el parlamentario Felipe Camaño (IND-DC), manifestó que “como presidente de la bancada del campo de las tradiciones, acá nos encontramos con el Bafona, también con distintos parlamentarios de manera transversal. Nos parece insostenible y nos da una vergüenza enorme que ad portas de conmemorar nuestras fiestas patrias y a 6 meses que este grupo inició su paralización, aún no tengamos respuestas de parte del Ministerio de las culturas y de las artes”.

“Es insostenible esta situación y ad portas, como decía anteriormente de nuestras fiestas patrias, no es posible que se esté pasando por esta situación. Esto es darle la espalda al folklore chileno, que tiene que ser parte principal de nuestra identidad nacional, y por eso un llamado una vez más al Gobierno de todos los que ya le hemos hecho de las solicitudes que le hemos manifestado, esperando incluso audiencia de los propios hacia los propios ministros que aún no se concretan, que se dé una solución lo antes posible”.

Petitorio

Homologación de sueldos y mejores condiciones laborales en relación a los horarios de trabajo son parte del petitorio que está exigiendo el Ballet Folklórico Nacional (Bafona) al ministerio, encabezado por Carolina Arredondo.

Evelyn Hernández, presidenta de la Asociación AFUBAF y representante del colectivo artístico, acusó en la comisión que se ha incurrido en “prácticas antisindicales” por parte de la cartera y también arremetió contra la administración anterior, bajo el mando de Jaime de Aguirre.

“Han tomado como lema decir que no hay voluntad porque nosotros somos militantes de un partido particular o de extrema de derecha. Si así fuera no es delito para negar nuestros derechos, pero no lo es, no milito en ningún partido ni tengo cercanía en particular con ningún partido. Que el ministerio nos ponga esta tapa diciendo que por eso no hay voluntad para pagar lo que se le debe pagar al Bafona, nos parece que es un juego sucio y sindical”, denunció Hernández. Hernández también acusó “jefaturas maltratadoras”.

“No son denuncias leves, no son denuncias superficiales. Ayer tuvimos que mandarle una foto a la subsecretaria de las Culturas, para mostrarle el nivel de maltratos y el nivel de acoso que hay dentro del Bafona. Porque en la tarde apareció con esta misma jefatura, tomando una clase de cueca en su oficina”, agregó.