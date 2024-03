Aplican multa a eléctrica Geotérmica del Norte por afectación de sitios arqueológicos en Antofagasta

La Superintendencia del Medio Ambiente (SMA) sancionó con una multa total de 674,9 UTA, equivalentes a más de $524 millones, al titular Geotérmica del Norte por los proyectos Central Cerro Pabellón y Línea de Transmisión Eléctrica Cerro Pabellón, ambos ubicados en la Región de Antofagasta. Esto por distintos incumplimientos relacionados, principalmente, a afectación de sitios arqueológicos.

El primer proyecto considera una planta de generación geotérmica de 50 MW de capacidad y once plataformas de perforación para pozos de producción y de reinyección, así como una red de tuberías, de caminos internos y obras auxiliares para su funcionamiento. Sus instalaciones se encuentran específicamente en el sector de Pampa Apacheta, en la comuna de Ollagüe.

En tanto, el segundo, consiste en una línea de alta tensión de una longitud aproximada de 73 kilómetros, cuyo trazado se extiende desde la subestación eléctrica Cerro Pabellón hasta un paño adicional que será incorporado en la subestación eléctrica El Abra, contemplando un total de 212 estructuras de circuito simple y un voltaje nominal de 220 kV.

En relación a la sanción, esta fue aplicada luego de que, en 2018, la SMA iniciara un procedimiento sancionatorio contra la empresa a raíz de diversos hallazgos encontrados en fiscalizaciones realizadas y de una autodenuncia presentada por el titular.

Causales

La multa fue indicada, entre otras cosas, por la no implementación adecuada y oportuna de las medidas de prevención sobre los sitios arqueológicos del área de influencia del proyecto Línea de Transmisión Eléctrica; por la alteración no autorizada de 31 sitios arqueológicos no identificados en la evaluación ambiental del proyecto de líneas de alta tensión; por la alteración no autorizada de dos sitios arqueológicos identificados en la evaluación ambiental del mismo proyecto; por el no cumplimiento de las obligaciones asociadas a la identificación de hallazgos arqueológicos durante la fase de construcción del proyecto de líneas de transmisión; y por la remoción no autorizada de material arqueológico vinculado al proyecto central geotérmica; entre otros.

La Superintendenta Marie Claude Plumer indicó que “este caso es de relevancia, sobre todo por la afectación, por parte de los dos proyectos en cuestión, a sitios arqueológicos de gran valor y relevancia patrimonial para la Región de Antofagasta y del país. Es importante que los titulares cumplan con las reglas del juego, cumplir con lo que se indica en los permisos ambientales es un imperativo”.

Cabe indicar que el monto de multa impuesta por la SMA es a beneficio fiscal y deberá ser pagado en la Tesorería General de la República, dentro del plazo de diez días hábiles desde la fecha de notificación de la resolución sancionatoria.

Más información en el Sistema Nacional de Información de Fiscalización Ambiental (SNIFA).