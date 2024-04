ONU dice que Latinoamérica “no está en camino de cumplir” objetivos sostenibles 2030

Concluida la séptima reunión del Foro de los Países de América Latina y el Caribe sobre el Desarrollo Sostenible este jueves en Santiago de Chile, el director regional de la Oficina de Coordinación para el Desarrollo (OCD) de Naciones Unidas, Roberto Valent, dijo a EFE que resulta “alarmante” que la región “no está en camino de cumplir” los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) acordados para 2030 -políticas para “mejorar el planeta” y “luchar contra la pobreza”-, y solo podrá llegar a un 25 % si se “toman medidas y aumenta la ambición”.

“Estamos a seis años de 2030 y es vergonzoso que no estemos a más del 25 % -en acuerdos que se alcanzaron en 2015-. No lo hemos logrado y tenemos que poner el acelerador. Si no tomamos medidas y aumentamos la ambición, es claramente probable que incluso podamos retroceder con los objetivos que hasta ahora iban en dirección correcta”, afirmó Valent.

Asimismo, el funcionario internacional subrayó que la brecha de desigualdad, género, diversidad sexual y pobreza resultaban “preocupantes”, al igual que los niveles de crecimiento de América Latina y el Caribe que se han fijado en un 0,8 % anual durante los últimos 10 años, cuando “al menos debería ser un 4 % o más de crecimiento anual”.

“Tenemos un 42,5 % de pobreza en los que hay agrupaciones de jóvenes, niños y niñas. Entonces, la pobreza tiene cara también de niñez”, lamentó.

Por otro lado, Valent relevó el “grave incremento” y los “impactos” de la violencia vinculada al crimen organizado en la región, que describió como “la más violenta del mundo”.

Tras participar del foro, que contó con la participación de más de un millar de representantes de organismos internacionales, gobiernos y sociedad civil en Santiago, Valent resaltó la importancia de una coordinación entre “la acción pública y privada, nacional e internacional”, un esfuerzo necesario para apoyar los ODS.