Exposición “Comprométase con CHILE”

Galería Hifas, Libertad 304, Santiago.



Hasta el 18 de mayo.

Entrada liberada.

“Comprométase con CHILE” es el título de la nueva exposición que se tomó la vitrina de Galería Hifas en Barrio Yungay. Se trata de un montaje realizado por la artista visual y orfebre Milena Moena, el cual corresponde a una primera vista de la investigación que lleva realizando desde hace un año y medio.

Esta trata sobre una campaña que se hizo en la dictadura del general Augusto Pinochet (1973-1990), donde se invitaba a las personas a donar sus argollas de compromiso y matrimonio para “salvar” la economía del país. A cambio le daban un anillo de cobre con la inscripción de la palabra “Chile” dentro.

“En la actualidad me encuentro investigando archivos y prensa del periodo y qué sucedió con esas joyas robadas. Esto es un adelanto de una investigación que sigue. Van a poder ver el proceso que va a conformar una frase bañada de cobre que dice ‘La Mujer es la gran forjadora del porvenir’, fragmento de un discurso que Pinochet entrega a mujeres de la Secretaría Nacional de la Mujer y a CEMA Chile en un discurso realizado en 1973”, comenta la artista.

El plan se concentraba en las mujeres y sus anillos de compromiso, quienes eran alentadas a sacarlos de sus dedos y donarlos a la Junta de Gobierno, para una supuesta campaña de Reconstrucción Nacional. El compromiso, entonces, pasaba de sus maridos al país, entendiendo a este último como un ente más importante de atender y enlazarse. Luego se entregaba un anillo de cobre por cada joya donada, un anillo cuya única singularidad eran las manchas verdes que dejaba sobre la piel luego de usarlo.

La instalación de la artista Milena Moena busca descomponerse y volver testigos de este proceso a quienes miran por la vitrina de la galería.

“Es una metáfora de aquella evaporación desconocida, porque hoy no se sabe dónde descansan los metales que alguna vez se deslizaron entre los dedos de esas mujeres, hasta el día en que decidieron donar sus anillos, porque Chile necesitaba ser reconstruido y sus historias personales disueltas en la homogeneidad del fascismo. Bajo este relato, ‘la mujer’ se transformaba en una pieza heroica, portadora del futuro, forjadora del porvenir”, señalan desde la muestra.

“En el azul de un acuario, resplandeciendo bajo el agua, se observan figuras sólidas que poco a poco se deshacen. Partículas que con el paso de los días, harán que el metal desaparezca. Palabras y formas que disolverán su significado visible en el enjuague de este líquido, cargado de iones positivos y negativos, que provocan la desintegración del cobre. Si imaginamos esta transformación en cámara rápida, recordaremos las cintas de video al ser rebobinadas, cuando todo se ve al revés. En este caso, no obstante, esa vuelta es contraria, ya que en vez de llegar a un resultado matérico sólido y estático”, escribe Vania Montgomery en el texto que acompaña la instalación.

Más sobre la artista

Milena Moena Moreno (Santiago de Chile, 1994).

Artista visual y escultora con formación en la Universidad Chile (2016). Actualmente cursa el Magíster de Arte, Pensamiento y Cultura Latinoamericanos de la Universidad de Santiago de Chile. El año 2017 se formó como Orfebre, tomando clases particulares. Ha trabajado como profesora ayudante del Taller Complementario de Vaciado de la Universidad de Chile (2021).

“Desde mi quehacer artístico me muevo por las áreas de la escultura y orfebrería, abordando temáticas sociopolíticas, de memoria y feminismos. Intereses que me han llevado a investigar en torno al cuerpo, el capital, lo permanente y lo efímero. Mis exploraciones conceptuales me han llevado a cuestionar las capas físicas y simbólicas de las materialidades relacionadas a su configuración política, potenciando su deconstrucción y posibilidades de expansión, desde las fricciones que están entrelazadas a cargas históricas. Mi interés está puesto en dos focos; por un lado, lo estético e inmersivo y por otro lo ético, como aquello que se supone de un modo, pero que siempre puede situarse desde otra perspectiva, desde otro lugar. Al mismo tiempo aparece la colectividad como metodología, entendiendo que la colaboración es fundamental para proyectar ideas de diferente naturaleza”, expresa.

Más sobre Galería Hifas

Galería Hifas es un espacio de arte contemporáneo ubicada en el Barrio Yungay. Lo que solía ser un garage en la calle Libertad hoy es una vitrina que permanece abierta de forma contínua para que las personas que transitan por ahí puedan acercarse a las obras sin puertas ni intermediarios.

Esta es una iniciativa colectiva que nace a partir de la experiencia de quienes impulsaron Taller Ojo de Pez y Artistas Yungay (www.artistasyungay.cl). La galería se integra en las tramas de un barrio patrimonial e intercultural que alberga diversos orígenes, generaciones y experiencias. Fuera de los espacios tradicionales de las artes, buscamos potenciar encuentros y fomentar diálogos transformadores a partir de las artes visuales con nuevos públicos.