¡Hola! La próxima semana comienza Puerto de Ideas Antofagasta 2024, que se desarrollará en dicho puerto desde el jueves al domingo. Justo después se viene la Fiesta del Cine, que se celebrará los días 22, 23 y 24 de abril. En su primera versión del año, el masivo evento se hace presente con entradas a precios muy accesibles y una amplia selección de blockbusters, cine nacional y películas aclamadas por la crítica.

Bonus track: la entrevista que le hice a Bernardo Quesney, el director de la película Historia & geografía, que se estrena la próxima semana.

MÁS ESPECIES DESCUBIERTAS EN MAR CHILENO

Tras una primera expedición que reveló el descubrimiento de nuevas especies en el mar chileno en febrero pasado, una segunda también comunicó ahora más hallazgos.

La expedición se realizó entre el 24 de febrero y el 4 de abril, con un equipo internacional de 25 científicos de 14 organizaciones de cinco países (Chile, Estados Unidos, Italia, España y Países Bajos), entre ellos, la primera bióloga marina rapanui, Emilia Ra’a Palma Tuki, recién graduada en la Universidad Católica del Norte.

Una investigadora aseguró que se han encontrado entre 50 y 60 especies“potencialmente nuevas a simple vista” y que es probable que este número aumente cuando trabajen todas las muestras que tienen en el laboratorio, según informóEuropa Press.

La científica forma parte de un grupo internacional de investigadores, coliderado por el Barcelona Supercomputing Center – Centro Nacional de Supercomputación (BSC-CNS), que descubrió las nuevas especies submarinas en una de las zonas “más inexploradas del planeta”, como es la dorsal de Salas y Gómez, que se extiende desde las costas de Chile hasta Rapa Nui.

Los resultados de la expedición “Montes submarinos inexplorados de la dorsal de Salas y Gómez” fueron presentados en la Conferencia del Decenio del Océano 2024 de la ONU, celebrada durante esta semana en Barcelona.

MON LAFERTE LLEGA A NETFLIX

En el marco de un multitudinario concierto en el Movistar Arena de Santiago de Chile, la artista anunció el estreno del documental MON LAFERTE, te amo, producción que llegará de forma exclusiva a Netflix el 1 de agosto.

Como antesala de su show en Santiago, que forma parte de su gira internacional “Autopoiética 2024”, Laferte sorprendió a los miles de espectadores proyectando por primera vez el tráiler oficial en el evento.

MON LAFERTE, te amo es una producción de Blackstar, dirigida por Camila Grandi y Joanna Reposi Garibaldi, producida por Jaime Villarreal y José Antonio San Miguel.

El documental da una mirada íntima a la gira de la artista realizada entre 2021 y 2022, periodo en el que, además de gestar un tour por todo el continente americano, vivió su primer embarazo, dando a los espectadores un inédito registro que combina su proceso creativo con el lado humano de la cantante y compositora chilena-mexicana, navegando por su historia familiar, nacimiento artístico, las heridas del pasado y su viaje a la realización como mujer en todas sus dimensiones.

LA PELÍCULA ARGENTINA DE CAIOZZI

Una verdadera suma de talentos chilenos y argentinos traerá Caminemos Valentina, película que llegará a salas chilenas el próximo 9 de mayo.

Por un lado, es dirigida por el argentino Alberto Lecchi, responsable de títulos como Nueces para el amor y El juego de Arcibel.

Por otro, cuenta con trabajos en producción de los chilenos Edgardo Viereck (Gente decente) y Silvio Caiozzi (Julio comienza en Julio, Coronación), quien también se hace cargo del montaje. Por su parte, la hija del aclamado director, la destacada compositora Valentina Caiozzi (Premio Pulsar 2019), firma la banda sonora original del filme.

Con un elenco también transcordillerano –que incluye a la argentina Paula Sartor y a la chilena Roxana Naranjo–, la cinta se basa en el libro autobiográfico de Sandra Migliore, titulado Raza de víboras, memorias de una novicia, que narra en primera persona los abusos que ella y una compañera sufrieron a manos de una monja de la Congregación Educacionistas Franciscanas de Cristo Rey, durante su estancia en un convento.

La película cuenta cómo estas dos novicias –Valentina y Sandra– encuentran fuerza para superar las secuelas del abuso de poder al que fueron sometidas.

LA SERIE SOBRE LA CULTURA CHINCHORRO

La Universidad de Tarapacá (UTA) acaba de lanzar una serie documental llamada Más allá de Chinchorro, conducida por el investigador Bernardo Arriaza, quien es académico del Instituto de Alta Investigación de la UTA.

“Este trabajo es un nuevo aporte que generamos como Universidad de Tarapacá con la idea central de entusiasmar a los chicos en la ciencia, en el descubrimiento de las cosas de la vida y sobre todo para que aprecien también lo que es esta cultura milenaria, que son nuestras raíces culturales”, afirmó Arriaza, quien es el director del Centro de Gestión Chinchorro de la UTA.

La serie consiste en cinco capítulos donde se presentan diversas entrevistas con académicos, científicas, artistas y artesanas, quienes compartieron su visión sobre esta cultura ancestral desde sus respectivas disciplinas, con el objetivo de incentivar y acercar a los jóvenes al estudio de este Patrimonio Mundial.

Este pueblo de cazadores recolectores aún alberga secretos difíciles de desentrañar y su sistema de momificación ha sido ampliamente investigado y se continúa en ello por parte de los científicos interesados en los primeros habitantes de quienes existen vestigios en la zona norte de Chile.

Puedes ver la serie AQUÍ.

LELIO TERMINA SU RODAJE EN CHILE

Esta semana se anunció el término del rodaje de La ola, la nueva película musicaldirigida por Sebastián Lelio, inspirada en las protestas masivas ocurridas en Chile durante el llamado “mayo feminista” de 2018 y que generaron un significativo momento en la consciencia colectiva nacional, con repercusiones en todo el mundo.

En la cinta, Julia, una dedicada estudiante de música, se involucra en el creciente movimiento feminista en su universidad, donde un grupo de mujeres se alza para dar a conocer el acoso y abuso que muchas de sus compañeras han sufrido.

Dentro de la emoción de las marchas, Julia baila y canta con sus amigas, reviviendo sus propias experiencias de maltrato. Mientras junta el valor para contar su propia historia, se transforma inesperadamente en una figura central del movimiento, lo que la obliga a revelar su identidad como víctima en una sociedad que promete cambios, pero se mantiene resistente a ellos.

La película cuenta con composiciones originales, creadas colaborativamente por 17 músicas chilenas, incluyendo a Ana Tijoux, Camila Moreno y Javiera Parra, acompañadas por el galardonado compositor Matthew Herbert, cuyos créditos incluyen The Wonder, Una Mujer Fantástica, Gloria Bell y Disobedience.

Los números musicales estuvieron a cargo del aclamado coreógrafo Ryan Heffington, quien ha trabajado con artistas internacionales como Sia, Florence and the Machine y Christine and the Queens, además de su participación en las series Euphoria y Transparent, y las películas Tick, Tick… Boom! y Baby Driver.

“Me fascina la idea de usar el género musical, con su aura de romance y esplendor, para hablar del inspirador movimiento feminista en Chile, el consentimiento mutuo en la era post #MeToo y el potencial político de las voces individuales y colectivas. La ola explora el choque entre la necesidad del cambio y el statu quo con el intoxicante poder del baile, la música y… un grupo de mujeres encapuchadas, determinadas a cambiar el mundo”, comentó Lelio.

Filmada en diferentes locaciones en Chile, su rodaje tomó 9 semanas.

EL PREMIO DE CANNES PARA GEORGE LUCAS

George Lucas recibirá la Palma de Oro de Honor en el próximo Festival de Cannes, en reconocimiento a su “inmensa figura” como director, productor y guionista, anunció este martes la organización.

El homenaje a Lucas, de 79 años, tendrá lugar el 25 de mayo próximo, durante la ceremonia de clausura de la 77ª edición del festival de cine francés.

“Responsable de sagas como Star Wars (La guerra de las galaxias) o Indiana Jones, George Lucas ha dado para siempre al éxito de taquilla sus cartas de nobleza y a los espectadores de todo el mundo un placer inigualado”, señaló la organización en un comunicado difundido por EFE.

El año pasado, el evento homenajeó a los actores estadounidenses Harrison Ford y Michael Douglas.

“Me siento realmente honrado por este reconocimiento especial, que significa mucho para mí”, indicó por su parte el cineasta, quien agregó que el Festival de Cannes “ha ocupado siempre un lugar especial en mi corazón”.

Lucas recordó que su primera película, THX-1138, ya fue seleccionada para ser proyectada en Cannes en 1971 y que desde entonces ha participado en el festival en numerosas ocasiones, como guionista, productor o director.

EL RITUAL MAFIOSO NEOLÍTICO

La asfixia por posición forzada fue un tipo de sacrificio ritual practicado por agricultores del Neolítico durante casi 2 mil años, posiblemente para lograr buenas cosechas o protegerlas –según un estudio que recopila datos desde España, en Cataluña, y Francia, hasta la República Checa o Alemania–, y que aún hoy practica la mafia.

Este tipo de sacrificio, conocido como ‘incaprettamento’, en el que la víctima está tumbada boca abajo y se le ata el cuello a las rodillas flexionadas, existía entre los cazadores-recolectores y fue asumido por los agricultores neolíticos en Europa.

La práctica del sacrificio “ya se había descrito o sospechado en la Europa neolítica, pero esta es la primera vez que se demuestra en tantos casos y en un área geográfica y temporal tan amplia”, dijo a EFE el responsable del estudio, Eric Crubézy, del Instituto Universitario de Francia.

La investigación –que publica Science Advances– comienza en una tumba en Saint-Paul-Trois-Châteaux (Francia), donde encontraron dos mujeres sacrificadas, entre los años 4.000 y 3.500 a. C.

EL LEGADO DE PETER HIGG

El científico británico Peter Higgs, el ingenioso físico que descubrió la partícula conocida como el bosón de Higgs, falleció a los 94 años.

Este gigante de la ciencia británica obtuvo el Premio Nobel en 2013 por sus revolucionarias investigaciones, en las que demostró cómo un bosón desconocido hasta ese entonces contribuía a mantener la unidad del universo.

El descubrimiento de la llamada “partícula de Dios” es considerado como uno de los mayores logros de la física moderna.

En un comunicado publicado este martes, la Universidad de Edimburgo, en Escocia, informó que Higgs falleció el lunes.

La universidad se refirió a él como “un científico verdaderamente brillante, cuya visión e imaginación han enriquecido nuestro conocimiento sobre el mundo que nos rodea”.

LA PELÍCULA SOBRE LA IDENTIDAD CHILENA

Entrevisté a Bernardo Quesney, director de la comedia Historia & geografía, que se estrena el próximo jueves.

La película aborda los orígenes de Chile y su identidad actual a través del mundo del teatro. Tuvo su debut en Sanfic 2023, obteniendo el premio a la Mejor Dirección para Quesney y Mejor Interpretación para Amparo Noguera.

En la cinta, Noguera interpreta a una antigua estrella de televisión que regresa a su pueblo natal para montar una obra de teatro basada en La Araucana de Alonso de Ercilla.

Además de Amparo Noguera, Historia & Geografía cuenta con las actuaciones de actrices y actores de gran reconocimiento, como Catalina Saavedra, Pablo Schwarz, Paloma Moreno, Paulina Urrutia y Steevens Benjamin, y surgió cuando el director asistió a un taller de teatro. “Y en este taller de teatro, vislumbré como muchas actividades, muchas cosas físicas que yo no soy acostumbrado a hacer. Yo estudié cine como teatro. Pero me gustó, me solté, me ayudó. Y cuando vi tanto ejercicio físico y toda esta cosa como corporal, yo sentía que un taller de teatro era un buen escenario para una película y sobre todo para hablar de temas y para hablar de diferentes visiones y chocarla, hacerla chocar. Sobre todo como un taller de teatro. Y yo soy de San Felipe, quería llevarlo hacia allá”, fue una de las cosas queme dijo.

La entrevista sale este domingo en El Mostrador.

PANORAMAS REGIONALES

– CONVOCATORIA DE VIDEOARTE PARA ARTISTAS DE CHILE

Hasta el 8 de mayo estará abierto el llamado de la Bienal Internacional de Arte Contemporáneo SACO, “Si es así, o no es así”, para que artistas chilenos o residentes en Chile envíen sus propuestas de obras audiovisuales, con el fin de ser parte del espacio ISLA+ en Antofagasta.

La convocatoria invita a los creadores a explorar lo invisible e inspirarse en la resistencia de los extremófilos –organismos que viven en condiciones extremas– para cuestionar las autolimitaciones que imponemos a nuestras percepciones de la realidad. Serán seleccionadas siete propuestas, contando cada pieza con un mes de proyección. El ciclo será exhibido desde mayo a octubre del presente año.

Las bases y el formulario de postulación se encuentran disponibles en el sitio web oficial de la Bienal SACO. Para consultas adicionales, los interesados pueden ponerse en contacto a través del correo electrónico vinculacion@proyectosaco.cl.

– BIENAL DE DANZA EN VALPARAÍSO

Entre el 20 y el 28 de este mes se celebrará en el Parque Cultural de Valparaíso la Bienal de Danza del puerto.

La bienal porteña –cuyas entradas son liberadas– contará con la participación de 19 compañías, que se presentarán durante 8 días de funciones. Además, el programa considera videodanza y 12 clases abiertas al público que quiera acercarse al lenguaje en movimiento, impartidas por coreógrafas y coreógrafos de las obras seleccionadas.

La programación completa estará disponible en www.escenalborde.cl desde el lunes 15 de abril y en las redes sociales: Instagram @escenalborde y Facebook escenalbordeartesescenicas.

– LEYENDA DEL SKA EN PUERTO MONTT

Puerto Montt será el epicentro del ska el próximo 26 de abril, cuando el legendario Juantxo Skalari y la Rude Band lleguen al escenario del Living Club, en el marco de su gira mundial “Radical Park Tour 2024”.

Considerado uno de los exponentes del ska más relevantes del panorama internacional, el oriundo de Navarra (España) llega a Chile a promocionar Radical Park, su más reciente lanzamiento discográfico y con el cual se ha estado presentando junto a la Rude Band en escenarios de Europa y Sudamérica, siendo Santiago y Puerto Montt los destinos nacionales escogidos esta vez para dos conciertos con lo mejor del ska en directo.

Las entradas ya se encuentran disponibles en sistema TicketPlus.

