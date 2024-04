La bacteria mutante

Presentado por:

¡Hola! El próximo miércoles es feriado (1 de mayo), así que será una semana medio extraña, pero espero que al menos puedan descansar ese día.

Asimismo, desde el martes Chile está presente una vez más en la Feria del Libro de Buenos Aires , en esta ocasión con una delegación mayormente femenina. Además, en mayo se viene un nuevo Día del Patrimonio .

En esta edición, entre otros temas: las 250 mejores canciones del rock chileno, el documental que revisa críticamente la taquillera cinta argentina Tango feroz, y por qué un telescopio en suelo nacional podría ser el primero en detectar vida extraterrestre.

Bonus track: la entrevista que le hizo Emilia Aparicio a la cineasta argentina Lucrecia Martel, que visitó nuestro país en el marco de la cumbre cultural MICSUR.

1

HERNÁN RIVERA LETELIER, EL SEÑOR LONGSELLER

Mi familia materna es de Huasco y uno de los recuerdos de infancia de mi madre es el viaje por la pampa que hacía el Tren Longino en aquella época. Por eso fue una de las muchas lectoras que enganchó con la narrativa de Hernán Rivera Letelier, que escribió sobre ese trayecto ferroviario en uno de sus libros.

Pues bien, una de las cosas que dejó Puerto de Ideas Antofagasta la semana pasada fue una entretenida charla de Rivera Letelier. El Premio Nacional de Literatura 2022, de 73 años, relató distintas anécdotas y experiencias de vida que lo llevaron a escribir. “No soy un intelectual, soy un contador de historias”, dijo en Antofagasta.

“A los 18 me rebelé porque empecé a ver las noticias en el cine, porque antes se daban las noticias en el cine antes de la película. Empecé a ver en la pantalla unas imágenes de jóvenes abandonando hogares, trabajo, el movimiento hippie y la revolución de las flores, haciendo el amor libre en las playas, en las plazas, y me rebelé. Renuncié a la empresa, me fabriqué una mochila y me fui a hacer la revolución de las flores, pensando sobre todo en el amor libre, y este viaje fue como mi viaje iniciático y mi primer poema”, relató el autor.

Rivera Letelier además se refirió al éxito que han tenido sus libros. "Ansiaba hacer un bestseller, pero ahora soy un longseller", dijo. Y recomendó leer todos sus libros. "Se van a volver adictos", aseguró.

”, dijo. Y recomendó leer todos sus libros. “Se van a volver adictos”, aseguró. Puedes ver la nota completa AQUÍ.

2

TELESCOPIO CHILENO PODRÍA HALLAR VIDA EXTRATERRESTRE

De niño, en los años 80, fui un fan de Carl Sagan y su serie Cosmos, que entre otras cosas me dejó la intriga de si estamos solos en el universo. Por eso resultó muy interesante la entrevista que pude hacer a la astrónoma española Itziar de Gregorio-Monsalvo, otra de las estrellas de Puerto de Ideas Antofagasta.

De Gregorio-Monsalvo es la jefa de la Oficina de Ciencias en el Observatorio Europeo Austral (ESO) , y habló en el evento sobre el ELT, el telescopio gigante que se emplazará en Chile y será clave para la observación de los planetas que están fuera del sistema solar.

De Gregorio-Monsalvo es la jefa de la Oficina de Ciencias en el Observatorio Europeo Austral (ESO), y habló en el evento sobre el ELT, el telescopio gigante que se emplazará en Chile y será clave para la observación de los planetas que están fuera del sistema solar. "Este tipo de telescopios van a impactar en prácticamente todas las áreas de la astronomía, pues estudiarán los objetos celestes muy débiles y con un nivel de detalle sin precedentes", destacó.

, pues estudiarán los objetos celestes muy débiles y con un nivel de detalle sin precedentes”, destacó. “En el área de las ciencias planetarias, el ELT de ESO va a hacer posible la detección y caracterización de planetas parecidos a la Tierra, así como la composición química de su atmósfera. Así la detección del primer exoplaneta tipo terrestre con actividad biológica es probable que ocurra desde Chile, gracias a este gigante europeo”, adelantó.

Puedes ver la nota completa AQUÍ.

3

CHILE AL DEBE EN EL DÍA DEL LIBRO

Una de las cosas que me chocó de Chile al llegar del exilio a Santiago, a los 14 años, a comienzos de los 90, fue la relación del país con los libros, impagables en las librerías (al menos para mí) y más accesibles en San Diego o directamente en la calle. Sin duda, ha habido avances desde entonces, partiendo por la espectacular Biblioteca de Santiago y el Bibliometro, junto con la multiplicación de las editoriales independientes. Pero sin duda sigue siendo un asunto sin resolver del todo.

Creo que por eso mismo uno de los temas más populares esta semana en las redes sociales de El Mostrador Cultura fue la columna del presidente de la Sociedad de Escritores de Chile (SECH), David Hevia, acerca de la situación del libro en el país.

Hevia expuso varias problemáticas que aquejan al sector, tales como la baja inclusión, el menor peso de los pueblos originarios, la concentración de las multinacionales y el centralismo.

. “¿De qué equidad se habla si las comunas más ricas ofrecen a sus vecinos 25 veces más libros que las comunas más pobres? ¿Cómo podrían quienes dependen de un salario mínimo adquirir para sus hijos un texto en un país que exhibe, desde 1976, el impuesto al libro más alto del planeta?”, fue una de sus quejas.

Puedes ver la columna AQUÍ.

4

DITTBORN Y EL BELLAS ARTES

Pablo Dittborn –uno de los pesos pesados del mundo editorial y actual consejero de la Corporación del Libro y la Lectura– causó polémica esta semana con unos dichos sobre el Museo Nacional de Bellas Artes.

Dittborn criticó que la institución retirara los marcos de algunos cuadros y, además, se refirió a la falta de presupuesto del espacio, actualmente en refacción.

"Hubo una exposición en donde se retiraron los marcos de los cuadros con criterios muy discutibles y considerándolos elementos meramente decorativos", dijo a El Mostrador. "Este tipo de situaciones, si no son consultadas y aceptadas por los artistas, reflejan una prepotencia, definida por mí como apatronada".

y considerándolos elementos meramente decorativos”, dijo a . “Este tipo de situaciones, si no son consultadas y aceptadas por los artistas, , definida por mí como apatronada”. Además, indicó –en conversación con T13 Radio– que el presupuesto del Museo Nacional de Bellas Artes “es una vergüenza, es tan vergonzoso que cuando hay subasta no se atreven a pedir el catálogo para mirarlo, porque saben que no tienen dinero. Hubo hace poco un señor que tenía una muy buena colección, la vendió y el Bellas Artes no participó, no fue a mirar”.

Puedes ver la nota completa AQUÍ.

5

LAS 250 MEJORES CANCIONES DEL ROCK CHILENO

La revista Rockaxis cumplió 24 años como un espacio permanente del periodismo musical chileno y celebró su edición número 250 con un completo especial de “Las mejores 250 canciones del rock chileno”, que abarca in extenso el cancionero nacional y de alcance latinoamericano, donde destacan bandas clásicas como Los Jaivas, Los Prisioneros, La Ley, Los Tres y Los Bunkers.

También voces esenciales como Cecilia, Violeta Parra y Víctor Jara , junto a éxitos destacados del movimiento del Nuevo Rock Chileno de los 90, como Lucybell, Joe Vasconcellos, Chancho en Piedra y Los Ex, hasta representantes del rock nacional del nuevo siglo, como Kuervos del Sur, Niños del Cerro, Camila Moreno, Ases Falsos y Cancamusa.

, junto a éxitos destacados del movimiento del Nuevo Rock Chileno de los 90, como Lucybell, Joe Vasconcellos, Chancho en Piedra y Los Ex, hasta representantes del rock nacional del nuevo siglo, como Kuervos del Sur, Niños del Cerro, Camila Moreno, Ases Falsos y Cancamusa. En el Top 10 –en orden de publicación– figuran hitos de los 80, como “El Baile de los que sobran”(1986) de Los Prisioneros y “Yo la quería” (1986) de Electrodomésticos; “Déjate caer” (1995) de Los Tres como principal himno noventero y “Miño” (2001) de Los Bunkers como el grupo más popular de su generación, sin descuidar la trascendencia de “Todos juntos” (1972) de Los Jaivas y el “Rock del Mundial” (1962) de Los Ramblers, compartiendo preferencias con la mundialmente conocida “Gracias a la vida” (1966) de Violeta Parra y “Baño de mar a medianoche” (1964) de Cecilia, “la incomparable”.

Puedes ver el ranking completo AQUÍ.

6

EL DOCUMENTAL SOBRE “TANGO FEROZ”

Fue en 1995, cuando residí un año en Bogotá con mi viejo, que vi –creo que en el bar “Famas y Cronopios” de la Carrera Séptima– una película argentina que me impactó por su retrato del Buenos Aires de los 70, entre rock y represión: Tango feroz (1993). Yo quería ser como Tanguito y estar de novio con una chica como Cecilia Dopazo.

Pues bien, una de las cintas que se exhibe en el Buenos Aires Festival Internacional de Cine Independiente (BAFICI) –que termina este domingo– es Leyenda feroz , que aborda los conflictos que hubo en el rodaje del hit de Marcelo Piñeyro, que en su momento llevó casi 2 millones de personas a las salas.

, que aborda los de Marcelo Piñeyro, que en su momento llevó casi 2 millones de personas a las salas. El filme, uno de los más taquilleros del cine argentino, cuenta la historia de José Alberto “Tanguito” Iglesias , una estrella de rock que murió tempranamente en extrañas circunstancias, en medio de la vorágine que azotó al país transandino en los años 70.

, una en extrañas circunstancias, en medio de la vorágine que azotó al país transandino en los años 70. En su momento, la cinta causó una fuerte división entre el director y los excompañeros de ruta de Tanguito , para quienes la película no mostraba en absoluto la vida ni la personalidad del músico.

, para quienes la película no mostraba en absoluto la vida ni la personalidad del músico. “Para algunos una obra maestra hecha a puro corazón, para otros una fantasía fríamente calculada para seducir adolescentes, las aguas en torno a Tango feroz, la leyenda de Tanguito, se dividieron para un lado u otro”, escribió el diario La Nación.

Puedes leer la nota completa AQUÍ.

7

LA BACTERIA MUTANTE

Científicos identificaron cepas “aisladas en varios lugares dentro” de la Estación Espacial Internacional (EEI), resistentes a medicamentos, que mutaron en formas únicas no existentes en la Tierra.

Según la DW, un equipo de investigadores del Laboratorio de Propulsión a Chorro dedicó dos años a estudiar meticulosamente la bacteria Enterobacter bugandensis , conocida por su resistencia ante los fármacos.

, conocida por su resistencia ante los fármacos. El hallazgo fue sorprendente: bajo el estrés ambiental de la EEI, 13 cepas de esta bacteria “aisladas de varios lugares dentro de la EEI” no solo sobrevivieron, sino que además mutaron , diferenciándose genética y funcionalmente de sus contrapartes terrestres.

, diferenciándose genética y funcionalmente de sus contrapartes terrestres. De acuerdo con un comunicado de la NASA, las cepas no solamente se mantuvieron viables, sino que mostraron también una proliferación significativa. Más preocupante aún es que la bugandensisco existió con otros microorganismos, en algunos casos favoreciendo la supervivencia mutua, lo que podría complicar la inmunidad y salud de los astronautas.

Puedes leer la nota completa AQUÍ.

8

TUS ONDAS CEREBRALES A LA VENTA

Uno de los temas que siempre ha preocupado a El Mostrador ha sido el de los neuroderechos. Por eso me llamó la atención esta nota de The New York Times, a propósito de una nueva ley estatal en EE.UU.

Resulta que hay empresas tecnológicas que invierten en decodificar datos neuronales para registrar lo que piensa y siente una persona, y el estado de Colorado busca proteger esa información privada, indicó el diario.

para registrar lo que piensa y siente una persona, y el estado de Colorado busca proteger esa información privada, indicó el diario. El NYT puso como ejemplo una firma que lee e interpreta señales cerebrales cuando el usuario se desplaza por las aplicaciones de citas , supuestamente para ofrecer mejores conexiones.

, supuestamente para ofrecer mejores conexiones. “Las empresas creadoras de estas tecnologías tienen acceso a los registros de la actividad cerebral de los usuarios (las señales eléctricas que generan nuestros pensamientos, sentimientos e intenciones)”, indicó.

El miércoles, el gobernador de Colorado, Jared Polis, firmó un proyecto de ley que, por primera vez en Estados Unidos, intenta garantizar que esos datos realmente sigan siendo privados.

La nueva ley, aprobada por una votación de 61 a 1 en la Cámara de Representantes de Colorado y de 34 a 0 en el Senado, amplía la definición de “datos delicados” en la ley actual de privacidad personal del estado para incluir los datos biológicos y los “datos neuronales” generados por el cerebro, la médula espinal y la red de nervios que transmiten mensajes por todo el cuerpo.

Cabe recordar que Chile fue el primer país del mundo en consagrar constitucionalmente los neuroderechos.

Puedes ver la nota completa AQUÍ.

9

CINEASTA LUCRECIA MARTEL, LATINOAMERICANISTA

Emilia Aparicio entrevistó a la cineasta argentina Lucrecia Martel, quien visitó Chile en el marco de la cumbre cultural MICSUR, y conocida –entre otros trabajos– por sus cintas La ciénaga (premiada en Sundance) y La niña santa (nominada en Cannes).

“Agradezco poder participar en este encuentro para pensar más allá de las fronteras nacionales. A ver si alguna vez encontramos un camino para desandar la historia y no seguir mirando este continente como un banco de arena donde encalló el pensamiento europeo”, fue una de las cosas que le dijo.

Al consultarle por la importancia del cine latinoamericano, respondió que hay que preguntarse “cómo hacer circular la cultura en el continente”.

“No tengo buenas ideas para eso. Hay gente que seguramente ha pensado más. Pero narrar daría la impresión que es clave para la gestación de una comunidad. Es el tejido que hace que no estemos a la deriva como una rama que se lleva el río, sino como un conjunto de ramas que conforman una especie de balsa donde algún animal podría salvarse de morir ahogado”, agregó.

Puedes ver la nota completa AQUÍ.

10

PANORAMAS REGIONALES

– CANTICUÉNTICOS EN EL TEATRO MUNICIPAL DE VIÑA DEL MAR

La banda argentina Canticuénticos , uno de los mejores proyectos artísticos con enfoque especial en acompañar la infancia de niños y niñas, llegará en su gira internacional hasta el Teatro Municipal de Viña del Mar, el próximo sábado 8 de junio. Regresan a nuestro país para presentar su sexto álbum de canciones originales, Para saber que te quiero.

, uno de los mejores proyectos artísticos con enfoque especial en acompañar la infancia de niños y niñas, llegará en su gira internacional hasta el Teatro Municipal de Viña del Mar, el próximo sábado 8 de junio. Regresan a nuestro país para presentar su sexto álbum de canciones originales, Para saber que te quiero. Este nuevo espectáculo imperdible de música y juegos, para toda la familia, cuenta con canciones propias sobre ritmos latinoamericanos y letras que tocan todos los temas, desde los más divertidos y disparatados hasta los más difíciles y delicados.

cuenta con canciones propias sobre ritmos latinoamericanos y letras que tocan todos los temas, desde los más divertidos y disparatados hasta los más difíciles y delicados. Además de presentar las canciones de Para saber que te quiero, Canticuénticos mostrará clásicos como “La cumbia del monstruo” (que superó las 150 millones de vistas en YouTube), “Quiero para mí”, “El mamboretá”, “Acá Tá” y “Hay secretos”.

(que superó las 150 millones de vistas en YouTube), “Quiero para mí”, “El mamboretá”, “Acá Tá” y “Hay secretos”. Entradas en Ticketplus.

– PRESENTACIÓN DEL NUEVO LIBRO DE LA POETA CAMILA ALMENDRA EN VALDIVIA

Este fin de semana se presentará el poemario de ciencia ficción climática PISTILA del gen lumínico , escrito por la poeta y performer Camila Almendra y publicado por Tinta Negra Microeditorial.

, escrito por la poeta y performer Camila Almendra y publicado por Tinta Negra Microeditorial. El libro, editado por Martina Pedreros y diseñado por Estela Morales, cuenta con cubiertas serigrafiadas con tinta fotoluminiscente de manera manual por Mucha Taller, en las dependencias de Club de Estampa. Las ilustraciones del interior han sido diseñadas con la programación de inteligencia artificial, haciendo un guiño al universo maquínico que propone el mismo poemario.

El evento será este sábado a las 18:00 horas, en el Centro de Interpretación Patrimonial de todas las Aguas del Mundo, ubicado en Yungay 71, Valdivia.

Y ahora, nos despedimos hasta la próxima. Ahora sí que se termina abril.

