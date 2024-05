Exsuper de Salud Manuel Inostroza advierte que isapres perderán 1.7 millones de afiliados

El exsuperintendente de Salud, Manuel Inostroza, aseguró que las isapres quedarán con un millón de afiliados de los 2.7 millones con los que cuenta actualmente, en caso de que no tengan cómo pagar la deuda del fallo de la Corte Suprema y tengan que subir los precios de sus planes de salud.

En conversación con Al Pan Pan con Mirna Schindler, dijo que “hoy día hay 2.700.000 aproximadamente personas afiliados en el sistema de isapres. Yo calculo que de aquí a dos años, con este sistema, probablemente el sistema privado puede quedarse con un millón de personas aproximadamente. Un millón seiscientas mil personas más podrían migrar, dado que no van a tolerar o no van a querer aceptar los importantes incrementos de precio base de los precios de los planes de salud”.

Eso, según Inostroza, va a generar que Fonasa “tenga que generar una capacidad de atención que en la actualidad institucional yo creo que lamentablemente no tiene”.

“Es decir, los hospitales públicos ya están con listas de espera, las listas de espera han vuelto a crecer en número, e incluso en los últimos cuatro meses han vuelto a crecer en tiempos de espera,

que era algo que el gobierno había logrado reducir hasta el año pasado, pero en los últimos cuatro meses volvieron a aumentar los tiempos de espera. Y por lo tanto no va a poder resolverse por la vía institucional”, agregó.

Inostroza dijo que el acuerdo entre Gobierno y parlamentarios de la comisión mixta que resolverán la ley corta de las isapres ya estaba cerrado, pero que por una solicitud del senador Juan Luis Castro, la oposición comenzó a solicitar otras medidas. “Tuvimos que aceptar cosas que no nos gustaban. Pero hay que decirlo claramente, aquí posteriormente al haber abierto una discusión en temas que no nos gustaban después los votó en contra como si nunca hubiera permitido aquello. Y eso francamente es impresentable y lo que no nos gusta de la política es lo que la gente y las personas y la ciudadanía no están conformes con los políticos y políticas del día de hoy”.

“Tuvimos que llegar a un acuerdo que no nos gustó pero que es por el bien de los chilenos y chilenas. Lamentablemente todo lo que se ha hecho en este momento fuimos espectadores, ustedes como prensa y la opinión pública, nosotros desde adentro como finalmente se urgió, se llevó a cabo esta maniobra que permitió abrir nuevamente un acuerdo que estaba cerrado. Y con ello se abrió el camino. Nos condujeron directamente a las fauces del león de la oposición que permitió que se incorporara esto”, añadió.

“Lo que es una buena noticia, es la modalidad de cobertura complementaria al Fonasa, que permite que Fonasa mejore, y permita tener una cobertura mejor en prestadores privados. Ahora, está por verse porque eso tiene que licitarse y eso va a estar implementándose, me imagino yo, que de aquí a unos nueve meses más, entre que vayan las bases de licitación a la Contraloría, se licite, se haga todo el proceso, van a pasar menos de nueve meses, y eso podría generar que las personas que emigran de isapres a Fonasa tengan que utilizar la modalidad de cobertura complementaria”.

“Igual, esa la tienen que pagar de su bolsillo, porque en esta solución el Estado no pone ningún peso, y por lo tanto, cuánto cueste esta nueva modalidad como una suerte de seguro complementario que va a tener Fonasa, es algo que va a depender de la licitación. Nosotros hemos calculado, como Universidad Andrés Bello, que esto va a costar del orden de 50.000 pesos, por persona, es decir, a una familia promedio, diría en Chile, que son 3,1 personas, le va a costar del orden de 160.000 pesos adicionales al 7%, tener esta modalidad de cobertura complementaria”, agregó.