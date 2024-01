Bono de vacaciones 2024: ¿Quiénes lo reciben y cómo cobrarlo?

El bono que fue creado a raíz de la pandemia con el motivo de realizar una ayuda a los trabajadores del sector público con motivo de aliviar los gastos que surgen en la temporada de verano y se redefine cada año tras el reajuste del sector público. Para este bono no se postula, se entrega de forma automática a quienes cumplan con los requisitos.

Lo respectivo al Bono de Vacaciones 2024 quedó consignado en la ley 21.647, promulgada a fines del 2023. Sobre esto el ministro de Hacienda Mario Marcel afirmó que “el reajuste de remuneraciones alcanzará a cerca de 850 mil trabajadores, en el caso de los bonos, a poco más de 1 millón 100 mil empleados“.

El Bono se entregará una sola vez y los montos serán de $104.800 para los trabajadores cuya salario líquido sea igual o inferior a $984.282 y $52.400 para quienes su remuneración líquida supere tal cantidad y no exceda de una remuneración bruta de $3.259.429. El monto de este beneficio no será imponible y no constituirá renta para ningún efecto legal.

“El dato principal de este acuerdo es un reajuste de remuneraciones de 4,3%, y también incluye ajustes en el valor de una serie de bonos de distinta naturaleza que, después de haber estado congelados nominalmente el año pasado, este año recibirán un incremento de 4,8%”, explicó la autoridad