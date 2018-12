Moreno se posiciona como negociador del conflicto en La Araucanía y descarta postulación presidencial: "No soy candidato, ni tampoco voy a ser candidato"

Tras la muerte del comunero mapuche Camilo Catrillanca, el ministro de Desarrollo Social Alfredo Moreno comenzó a viajar a la región de La Araucanía con más regularidad. Antes igual lo hacía, ya que es la cara visible del Plan Araucanía. De hecho, es el secretario de Estado que más veces ha ido a la región.

"Mi primera reacción, independiente de que obviamente no sabía cuáles eran las circunstancias, fue una pena inmensa. Trabajamos para que no sucedan cosas como lo que le pasó a Camilo Catrillanca y a su familia, a su comunidad y a la gente que lo quiere", señaló el ministro, en entrevista con el diario El Mercurio.

De hecho, Moreno cree que puede solucionar el problema: "producto de toda la historia, cada grupo tiene muy claros los dolores inmensos que ha sufrido y, a veces, no tan claros los que han tenido que sufrir otros grupos del mismo lugar. El problema fundamental en la región es la desconfianza, entre la gente y respecto del Estado. El camino que hemos seguido apunta precisamente a eso, hay voluntad política".

Moreno también defiende al Gobierno, asegurando que actuaron rápidamente en la zona: "el Presidente (Sebastián Piñera) se reunió con muchas personas. No lo hizo con la familia Catrillanca, porque han preferido esperar unos días. Por supuesto que hay un retroceso y uno quisiera que no lo hubiera. Pero nadie puede pretender resolver en pocos meses un problema que tiene décadas o siglos. Lo importante es que estamos en el camino correcto".

La gente ya está viendo a Moreno como posible candidato presidencial, en caso de solucionar el conflicto en La Araucanía. Pero el ministro lo tiene claro: "Lo he dicho en otras oportunidades: No he sido nunca candidato a nada. No soy candidato, ni tampoco voy a ser candidato. Entonces, que las personas que piensen eso porque uno está haciendo bien su trabajo, es difícil poderlo evitar".