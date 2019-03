Patear a los niños para disciplinar no es un "santo remedio", es maltrato infantil

Presidente, lo que usted llama santo remedio, es maltrato físico con todas sus letras, es considerar que un adulto tiene el derecho de corregir físicamente a niños y niñas, y que estos no son sujetos de derechos, sino objetos. Es considerar que el adulto tiene el poder, y la propiedad, sobre un otro que es niño(a). Le pregunto a usted, Presidente, si acaso consideraría que una patada en el traste es el santo remedio para corregir a sus ministros cuando se equivocan o cuando tienen un problema. ¿Le parece absurda la pregunta? Bueno, yo le digo a usted, entonces, que si considera posible, divertida y hasta efectiva la patada en el traste a un niño o niña, es porque usted considera que niño(a)s son menos personas que usted, que sus ministros y que cualquier adulto. De esto se trata el hecho de considerar a niños y niñas como sujetos de derechos, tratarlos como personas con derechos fundamentales y, especialmente, protegerlos por su especial condición de vulnerabilidad.

No, Presidente, a los niños no se les pega patadas en el traste. No corresponde, tanto por su calidad de sujetos de derechos y personas humanas, como porque el maltrato físico no es ningún santo remedio. Todo lo contrario, pese a que puede ser una forma efectiva de disciplinar, ya que podría generar obediencia a través del miedo. ¿Conoce usted qué otras consecuencias podría generar? Dolor, baja autoestima, distancia entre el niño(a) y sus principales referentes significativos, soledad, sensación de indefensión y vulnerabilidad. ¿Quién podría defenderme si quien tiene el deber de cuidarme me pega y me maltrata? Por medio de golpes se aprende que la violencia es una forma posible y adecuada de resolver conflictos, se aprende a estar solo, se aprende a que no hay nadie en quien confiar.

Como usted sabe, Presidente, en 1990, nuestro país ratificó la Convención sobre Derechos del Niño, la que considera al niño y la niña como sujetos de derecho y, en sus artículos 19 y 34, prohíbe el maltrato y exige a los Estados miembros que tomen las medidas para proteger a niños y niñas de toda forma de maltrato y explotación.

En concordancia con las obligaciones internacionales adquiridas por Chile al ratificar la Convención, muchas organizaciones e instituciones públicas y privadas luchamos todos los días para erradicar el maltrato hacia niños y niñas, para promover una cultura de Derechos Humanos y de cuidado, en todos los ámbitos de nuestra sociedad.

Es así como lamentamos profundamente sus dichos, Presidente, que parecen demostrar que niños y niñas no están primero en la fila.