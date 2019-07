Factor migrante no convence: exministro Eyzaguirre califica de "volador de luces" el argumento de Larraín para justificar alza del desempleo

La explicación no convence. El ministro de Hacienda, Felipe Larraín, trató de justificar el alza del desempleo en el Gran Santiago, con la llegada masiva de inmigrantes al país en el último tiempo.

La Encuesta de Ocupación y Desocupación en el Gran Santiago entregados el jueves por el Centro de Microdatos de la Universidad de Chile, reveló que la tasa de desempleo en el Gran Santiago subió hasta un 8,4% en junio, su mayor nivel desde marzo de 2016.

Ante ello, el ministro Larraín apeló al factor migrante para justificar la cifra. "Ese es un tema que hemos estado viendo últimamente, los desafíos que eso significa, por ejemplo, temas como la migración".

Sin embargo, el argumento no convenció al ex titular de Hacienda, Nicolás Eyzaguirre (PPD), quien en Radio Cooperativa, aseguró que el aumento en el desempleo tiene que ver con la falta de creación de empleo.

"En los números que entregó la Universidad de Chile, tú puedes ver cuánto se debe a que aumenta la fuerza de trabajo, y cuánto se debe a que aumenta o deja de aumentar el empleo, y resulta que lo que explica el alza del desempleo es enteramente la falta de creación de empleo, no el aumento de la fuerza de trabajo, que en este trimestre fue de 1,7%", dijo Eyzaguirre.

El ex secretario de Estado agregó que "esta cifra no responde a aquello (llegada de migrantes). Entonces no tiremos voladores de luces para tratar de dar una explicación, el problema de fondo es que la economía está creciendo poco y está generando poco empleo, y esto va a seguir. Yo soy de los que creo que el asunto internacional no se va a mejorar, y que no solo no vamos a crecer 3% este año, sino que probablemente no vamos a crecer 3% el próximo. Mejor no estemos encontrando explicaciones ad hoc, porque el problema del desempleo va posiblemente a ponerse más difícil".

Oposición busca interpelar al ministro del Trabajo

Desde la oposición reaccionaron a estas cifras, y en las últimas horas, comenzó a circular una minuta entre los parlamentarios en la que se promueve una interpelación al ministro del Trabajo, Nicolás Monckeberg, idea impulsada por el expresidente de la comisión de Trabajo de la Cámara, Raúl Soto (DC). "El gobierno de “tiempos mejores” que prometió crecimiento y empleo, hoy tiene al país con cifras de desempleo disparadas 8.4% en Stgo. y 9.1% las mujeres. No pueden seguir eludiendo su responsabilidad política. Ya es tiempo de sacar al gob al pizarrón e interpelar a Nicolás Monckeberg", sostuvo vía Twitter.

"La campaña presidencial que llevó al actual Gobierno a la victoria electoral en 2017, se estructuró sobre un marcado discurso en torno a la recuperación económica, incluyendo por cierto la generación “más y mejores puestos de trabajo” (…). Transcurridos 15 meses de gestión de la actual administración, la economía sigue estancada y con proyecciones a la baja por parte de los diversos órganos y actores del sistema económico local y global", dice el documento al que tuvo acceso La Tercera.

En la minuta, también se hace una comparación entre las cifras de desempleo durante el gobierno de la ex Presidenta Michelle Bachelet, y la actual administración piñerista. "La última cifra dada a conocer por el Instituto Nacional de Estadísticas (INE), correspondiente al trimestre móvil marzo-mayo 2019, alcanza un 7,1% de desocupación. Conviene anotar que el peak de desempleo alcanzado en el gobierno anterior fue de 7,1%, en el trimestre mayo-julio 2016. Asimismo, la entonces oposición, hoy oficialismo, cursó una citación a la titular de la cartera de Trabajo de la época, Sra. Alejandra Krauss, en abril de 2017, cuando el desempleo registraba un 6,7%.".

"Todos estos antecedentes nos obligan a ejercer nuestro rol de fiscalización, de manera de poder evaluar las políticas públicas implementadas, las medidas que se estén adoptando, así como aquellas que se encuentren en formulación. El desempleo no puede ser una bandera política, sino que debe constituir una preocupación fundamental de todos los sectores. Las consecuencias derivadas del desempleo afectan principalmente a las familias vulnerables y de clase media, aquellos que sin capacidad de ahorro ven desmoronarse sus proyectos de vida frente a la inclemencia de la desocupación laboral", dice el documento.

La minuta también indica que "es importante que el Gobierno asuma que hasta ahora no ha demostrado los resultados comprometidos, así como tampoco ha sido capaz de cumplir las altas expectativas generadas en materia de empleo. Luego de asumir tal realidad y la responsabilidad política asociada, debemos disponernos a buscar prontas soluciones, las que requieren de un amplio diálogo, pero por sobre todo, de acciones concretas y decididas".

Por último, se indica que "debe ser un imperativo ético de toda la oposición representar los intereses de la ciudadanía, de los trabajadores y trabajadoras desempleados, de las familias vulnerables y de clase media que esperan una rendición de cuenta de cara al país de parte del Ministro del Trabajo Nicolás Monckeberg respecto al fracaso de las políticas laborales impulsadas por el gobierno del presidente Sebastián Piñera. El camino institucional para alcanzar ese objetivo es la Interpelación en conformidad con lo dispuesto en los artículos 52 N° 1, letra b) de la Constitución Política de la República y 323 y siguientes del Reglamento de la Cámara de Diputados. Esta debe ser una prioridad política de todos los sectores de oposición".