Piñera profundiza la política del terror contra el proyecto de Camila Vallejo y ahora asegura que destruirá hasta 350 mil empleos

El Gobierno está haciendo lo posible por ganar el gallito por la reducción de horas de la jornada laboral y ahora, para echar por tierra la propuesta de la diputada comunista Camila Vallejo, que propone reducir el horario de trabajo de 45 a 40 horas semanales, aumentaron la cifra de empleos que se perderían si se aprueba esta iniciativa.

La semana pasada, desde el Ministerio de Hacienda, indicaron que el proyecto generará un aumento de 11,1% en el costo laboral de las empresas y una pérdida de hasta 303 mil empleos. Esto luego de que el titular de la cartera, Felipe Larraín, mencionó que la pérdida sería de 250 mil empleos.

La cifra pasó de 250 mil a 303 mil en tan solo unos días y hoy, fue el mismo Presidente Piñera quien agravó las supuestas consecuencias. "El proyecto del PC es malo porque no corrige un problema gravísimo en nuestra legislación, que es su extrema rigidez, y porque no permite ninguna capacidad de gradualidad de adaptación. Ese proyecto, que espero que no se apruebe, destruiría entre 200 mil y 350 mil empleos", dijo el Mandatario en entrevista con La Tercera.

Cabe recordar que la propuesta de la diputada Camila Vallejo se enfrenta a la del Gobierno, que busca reducir de manera gradual la jornada laboral a 41 horas y con flexibilidad laboral.

Piñera se refirió al hecho de que su proyecto original no rebajaba la jornada de manera obligatoria y lo adaptaron una vez que entró en carrera la iniciativa de Camila Vallejo. Bajo esa premisa, el Presidente aseguró que su proyecto original siempre contempló una reducción de la jornada, con flexibilidad y con gradualidad.

"Hablábamos de reducir la jornada de 195 a 180 horas mensuales, que es equivalente a reducir la jornada de 45 a 41 a la semana, y siempre dijimos que íbamos a hacerlo con flexibilidad, para que el aumento de la productividad permita que la menor jornada no perjudique ni los empleos ni los salarios, y con gradualidad, para permitir que todo el mundo se adapte. Eso es lo que diferencia a nuestro proyecto que reduce la jornada sin afectar los empleos ni los salarios", argumentó.

En esa misma línea, y consultado por lo que quedó en la opinión pública, en este caso, que el tema lo instaló el PC y la diputada Vallejo, Piñera respondió: "A mí lo que me importa no es quién pone o no la música, sino que Chile avance en la dirección correcta. La música la pusieron los votantes en 2017 al escoger el gobierno y la partitura está en el programa", concluyó.