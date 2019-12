Diputado Gabriel Ascencio: "No podemos tener un presidente que oculte sus platas y evite pagar impuestos"

El jefe de bancada de la Democracia Cristiana, Gabriel Ascencio, calificó como “gravísimas” las últimas revelaciones que evidenciaron el traspaso de millonarias cifras de la Familia Piñera Morel a paraísos fiscales.

El parlamentario emplazó al Presidente Sebastián Piñera a transparentar en qué paraísos fiscales mantiene sus dineros, luego que una publicación periodística que reveló que la familia Piñera Morel mantiene millonarias cifras en los paraísos fiscales de Islas Vírgenes Británicas y Luxemburgo.

Ascencio aseguró que estas millonarias transferencias dan cuenta del “nulo patriotismo” del Mandatario, al no dar el ejemplo al resto de los empresarios para que paguen sus impuestos en Chile y por el contrario "el Presidente nos demuestra una vez más que parece experto en evadir sus responsabilidades tributarias con Chile, tal como ya había ocurrido con las contribuciones de su casa de veraneo en Caburgua, donde quedó debiendo más de 30 años en pago de contribuciones".

Según el falangista, con este nuevo antecedente, “tristemente el mandatario se convierte en el símbolo de estos abusos de poder y conflictos de interés; una de las causas por las cuales los ciudadanos se han manifestado, con justa razón a lo largo del país”, sostuvo el legislador.

El parlamentario por la Región de Los lagos, anunció oficios de fiscalización a la Contraloría y en particular al Servicio de Impuestos Internos, para que esta entidad entregue el detalle de las investigaciones abiertas por el no pago de impuestos por parte del Presidente en estas transacciones y las multas e intereses condonados por estas operaciones.

"No concibo que un Presidente de la República evite pagar impuestos en Chile"

Ascencio anunció además la presentación de una reforma legal para prohibir que los millonarios que mantienen cuentas en paraísos fiscales, evitando el pago de impuestos en Chile, puedan acceder a cargos públicos de importancia en el país.

Gabriel Ascencio manifestó que “no concibo que un Presidente de la República evite pagar impuestos en Chile, que van en ayuda directa y que de alguna manera producen la verdadera redistribución de la riqueza para ir en ayuda de los más necesitados; pero es lo mismo para un ministro, para un subsecretario, un embajador o un parlamentario. Debe existir una prohibición para aquellas personas que ocultando su dinero en paraísos fiscales pretendan ocupar altos puestos en el Estado”.

El proyecto será presentado la próxima semana y Ascencio espera una rápida tramitación para la iniciativa, para que se declare de manera definitiva la incompatibilidad para ejercer posiciones de autoridad en el Estado de Chile, de aquellas personas que evitan pagar sus impuestos en Chile, ocultan sus dineros en paraísos fiscales “y que pretenden, por la codicia, seguir acumulando más riqueza”, según manifestó el legislador falangista.

Comisión investigadora por negocios familiares de Piñera

Parlamentarios de la oposición se mostraron a favor de conformar una comisión investigadora que revise en detalle las millonarias transferencias de la familia Piñera-Morel entre 2015 y 2016, y por las cuales el Servicio de Impuestos Internos detectó anomalías tributarias en 2017 y, luego, condonó parte de las multas e intereses.

Desde el Frente Amplio, el diputado Gonzalo Winter (Convergencia Social) anunció que ya estarían buscando las firmas necesarias para crear una comisión investigadora.

"La situación del Sebastián Piñera y los paraísos fiscales, junto al a condonación del SII, es de tal gravedad, que desde ya comenzaremos a reunir antecedentes y las firmas para impulsar una comisión investigadora", comento el parlamentario freteamplista a través de Twitter.

Desde la ex Nueva Mayoría, el presidente del Partido Comunista (PC), el diputado Guillermo Teillier, cree que "habría que investigar si es que el Servicio de Impuestos Internos ha cumplido con su mandato, con lo que está obligado por ley, que se paguen correctamente los impuestos. Si resultara que el servicio no lo hizo o que haya hecho una investigación y que no se pagó impuesto, ameritaría una comisión investigadora", señaló.

Teillier aseguró además que el mandatario debe dar respuesta brevemente dado la situación que se está viviendo en Chile y, sobre todo, considerando que las demandas principales de la población son por las desigualdades, los bajos ingresos, la mala atención en salud que tiene que ver con recursos. “Que el Presidente se pueda dar estos lujos, parece una contradicción demasiado chocante”, añadió.

Cabe mencionar que para que la comisión se lleve a cabo se requiere el respaldo de los 2/5 de los diputados en ejercicio, es decir, 62 parlamentarios que firmen una petición que luego es presentada ante la Cámara de Diputados.