Propuesta para retirar fondos de las AFP "en casos excepcionales" recibe apoyo transversal en el Congreso

No sirvieron los alegatos. Esta semana, de forma unánime, el Tribunal Constitucional (TC) rechazó los requerimientos de las dos personas que solicitaron retirar el dinero que han cotizado en las AFP.

Las solicitantes eran María Angélica Ojeda, una profesora de Antofagasta, quien buscaba retirar su ahorro previsional desde Cuprum, y Beatriz Valenzuela, quien se desempeña en la atención primaria de salud municipal y que quería todo su dinero ahorrado en Hábitat.

Hoy, la Democracia Cristiana hizo un llamado al Gobierno para incluir en la reforma de pensiones la posibilidad de retirar los fondos de AFP en casos excepcionales.

Esta iniciativa, según consigna radio Biobío, fue apoyada de forma transversal por parte de diputados de ambas veredas políticas.

"La actual ley es una camisa de fuerza en materia de pensiones. Tenemos una iniciativa que va a permitir el retiro de fondos para casos excepcionales como la persona que se encuentra con una enfermedad terminal o en el pago de una deuda hipotecaria", dijo el el diputado democratacristiano Gabriel Silber según consigna la radio.

El parlamentario solicitó al gobierno incluir esta iniciativa dentro del debate legislativo.

Por su parte, desde la UDI, el diputado miembro de la comisión del trabajo, Patricio Melero, aseguró que el retiro de fondos de pensiones sería justificable en casos excepcionales, sin embargo, debe ser bien legislado.

"Retirar fondos previsionales para una enfermedad grave o terminal podría justificarse en ese caso pero no en otros. Y tiene que ser muy acotado para que no se abra una ventana a otros usos que por lo demás el TC fue clarísimo en señalar que no puede hacerlo", comentó.

A sus palabras, pero con más mesura, se sumó el diputado -también de la UDI- Javier Macaya, quien aseguró que "hay que ser muy prudente a la hora de analizar esas opciones".

"Tenemos que tener la capacidad de hacer las cosas bien. No a la ligera y no tener quizá una reforma que tengamos que estar parchando y modificando en el corto plazo", añadió.

Desde el PPD también tuvieron palabras y el presidente de la comisión de salud de la Cámara de Diputados, Ricardo Celis, se refirió a la propuesta de la DC señalando que aquellas personas que tengan enfermedades diagnosticadas como terminales puedan retirar sus fondos de pensiones pero para un fin distintos al tratamiento de su enfermedad. "Parece razonable que puedan retirar sus fondos y disponer sus fondos al final de su vida", señaló al medio.

Cabe mencionar que el alza en la tasa de cotización, la regulación en la industria y el consejo administrador de seguros sociales, son parte de las indicaciones que actualmente está trabajando el gobierno, para ingresarlas a comienzos de enero en la Cámara de Diputados, y con ello, poder instalar nuevamente el debate sobre reformas de pensiones en el país.