Invasión rusa a Ucrania genera caos en los mercados y abre un nuevo frente inflacionario al gobierno de Gabriel Boric

Bueno, lo que se temía pasó. Durante la noche Rusia lanzó una gran operación militar en Ucrania y esta mañana los esfuerzos del mundo están puestos en que no sea el inicio de una gran guerra en el continente europeo. Las implicancias para Chile no son menores. Y eso ya se ven en la reacción de los mercados. Arrancamos.

Eso sí, antes de comenzar con lo que nos convoca

1- UCRANIA, UN NUEVO FRENTE PARA EL GOBIERNO ENTRANTE

Fuente: Instagram / AFP Photo

La invasión de Rusia a Ucrania gatilla una nueva disputa global con Occidente y la amenaza de una nueva Guerra Fría es ya una realidad. Para el gobierno entrante de Gabriel Boric es un flanco más de presión inflacionaria. El conflicto podría encarecer el precio del gas, petróleo, hierro y commodities agrícolas como el maíz que el país importa, y por ende generar presiones inflacionarias adicionales.

Inflación alimentaria. El trigo y la soja están en sus máximos de nueve años por la crisis. También se dispararon los precios de los aceites y cereales. Todo eso eventualmente se traducirá en mayores precios para el pan, fideos, carne y una batería de alimentos que forman parte de la canasta básica. Y como ya lo hemos dicho en este espacio, la inflación alimentaria afecta particularmente fuerte a los más pobres. Para un nuevo gobierno que llegará a La Moneda con varios frentes económicos abiertos y promesas por cumplir, el tema se puede convertir rápidamente en un serio problema político.

Por qué importa Ucrania. Está en juego la seguridad de otros países que formaron parte de la antigua Unión Soviética, la estabilidad de Europa y el orden internacional después de la Guerra Fría. Además, genera otro foco de inestabilidad en la economía global.

Impacto en los mercados. La escalada del conflicto entre Ucrania y Rusia los empujó esta semana a superar un hito simbólico: una caída de al menos un 10 por ciento desde el máximo más reciente. Ayer el Dow Jones de Industriales, el principal indicador de Wall Street terminó en su nivel más bajo de 2022 y el S&P 500 acumula caídas del 12% desde su máximo de hace unas semanas.

Hay inquietud entre los inversores acerca de cómo podría desarrollarse el conflicto. Rusia es el segundo gran exportador de petróleo después de Arabia Saudí, pero también el mayor productor de gas natural. El petróleo está acercándose a los US$ 100 el barril. Junto con Ucrania representan en conjunto poco más del 3 por ciento de la economía mundial, pero las consecuencias de la intensificación de sus tensiones, desde sanciones hasta escasez y aumentos de precios, podrían afectar particularmente a algunos países, industrias y empresas. Chile es uno de ellos.



2- GOLDMAN: “LA INFLACIÓN ESTÁ DESATADA Y EL NUCLEO ARDE”

“La inflación no es solo un fenómeno económico, también es psicológico en la política, porque es un indicador psicológico de que las cosas están fuera de control”.

El comentario es William Galston, politólogo del centro de estudios Brookings y lo citó The New York Times. Galston apuntó a explicar por qué el descontento público es generalizado a pesar del crecimiento del empleo y los aumentos salariales en Estados Unidos.

Qué pasó. Un informe de Goldman Sachs advierte acerca de la amenaza inflacionaria en la región y Chile, junto a Colombia, son los casos más complejos. Agrega que la inflación ahora está muy diseminada y las presiones inflacionarias subyacentes siguen siendo muy altas. “Con la notable excepción de Perú, la inflación en Latinoamérica sorprendió al alza el consenso del mercado en enero, con fallas particularmente grandes en Chile y Colombia”.

En enero el IPC fue de 1,2%, duplicando las expectativas del mercado. Para febrero los pronósticos son pesimistas y algunos analistas estiman que será la inflación más alta para un mes de febrero en 35 años.

Goldman alerta que las expectativas de inflación a 12 meses y 2 años continúan deteriorándose y en algunos lugares hay evidencia preliminar de que el crecimiento de los salarios nominales también está comenzando a recuperarse a medida que los nuevos contratos incorporan algunos ajustes por costo de vida. En el mercado estiman que la inflación chilena a 12 meses estará alrededor del 8%.

¡Sigan ajustando y mantengan la calma! Es la recomendación que el influyente banco de inversión hace para el Banco Central. Estima que para contener las presiones inflacionarias la tasa de política monetaria ahora tendrá que subir a 8 o 8,25 por ciento. Una proyección similar a otros actores del mercado.

“En Chile y Colombia, ahora pronosticamos ciclos de ajuste más profundos dadas las grandes sorpresas de inflación general y subyacente de enero, el deterioro significativo de las expectativas de inflación, un impulso de crecimiento aún muy fuerte por encima de la tendencia, precios de materias primas al alza vientos monetarios globales cada vez más agresivos”.

Boric muestra señales de moderación. Es otro de los puntos que hace el informe. Destaca que el nombramiento de Mario Marcel a Hacienda y las elecciones para su gabinete “reflejan el intento del presidente electo de ampliar su base de apoyo político en el Congreso (para asegurar la gobernabilidad) y dar un mensaje de moderación de las políticas (para fortalecer la confianza del mercado)”.



3- LAS CRIPTOMONEDAS VS. LOS MEDIOS

Qué pasó. Hay cada vez más evidencia de la incómoda relación del mundo cripto con los medios de comunicación en Estados Unidos. A medida que crece el interés público en las criptomonedas, también lo hace el escrutinio periodístico de la industria y esto ha generado tensión entre algunos actores de la industria y los medios, según cuenta una newsletter que publica The New York Times.

La polémica estalló en público esta semana cuando Ethereal Summit, una de las cumbres cripto más importantes del mundo, decidió cerrar el evento a la prensa y rescindir la invitación a los periodistas. Hay un creciente número de analistas que estiman que los principales actores de la industria tienen una postura agresiva con los medios de comunicación.

Por qué es importante. Lo explica de manera el periodista Matt Leising, fundador de DeCential Media y uno de las voces más influyentes que cubre el mundo cripto. Dijo que excluir a los críticos potenciales perjudica a la industria. Una de las fortalezas de blockchain, explicó, es que es abierta y accesible. “Las puertas cerradas son antitéticas a los principios de blockchain”, dice Leising.



4. SIN TACOS NI CORBATAS, EXPRÉS

–Al final, alcanzó un un millón de dólares más. Es la cifra adicional que tuvieron que poner los socios de PwC a última hora para cerrar un acuerdo con AFP Provida y así poner término definitivo al litigio por el rol de la auditora en el fraude de La Polar. La AFP que controla Met Life recibirá compensación por más de US$18 millones para sus afiliados, un monto que es 59% superior a la primera propuesta presentada por PWC.

Hasta la semana el acuerdo estaba en duda pero ambas partes quisieron cerrarlo antes de la llegada del nuevo gobierno. Sin acuerdo Price Chile corría el riesgo de ir a la quiebra. Ahora se abre la puerta para cerrar con las otras AFP y Moneda. En total la auditora pagará casi US$ 70 millones, de los cuales alrededor de US$ 40 millones los cubre un seguro, el resto viene de los bolsillos de los socios.

-Itaú Corpbanca finalmente le compró su parte en la operación colombiana a Saieh. El banco pagó más US$ 414 millones para quedarse con el 12,36% que tenía la familia del empresario en CG Financial Colombia. Lo pagó con parte del aumento de capital de US$ 1.000 millones que el banco brasileño hizo el año pasado.

La operación le ayuda a Saieh a pagar parte de sus deudas. La última propuesta a los bonistas de CorpGroup Banking les ofrece recuperar menos del 6% de los US$ 500 millones que les debe.

-Los diamantes siguen siendo los mejores amigos del romance. Un informe de la consultora Bain revela que la industria del diamante está experimentando un espectacular repunte de la crisis en la que cayó durante la pandemia. En 2021 los ingresos aumentaron un 62% en el segmento de la extracción de diamantes, un 55% en el de la talla y el pulido, y un 29% en el de la venta al por menor de joyas de diamantes, superando los niveles anteriores a la pandemia.

Si quieres seguir leyendo acá te puedes suscribir a El Semanal y lo recibirás todos los domingos.