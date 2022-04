Ministra del Trabajo refuerza mensaje del Gobierno: “Esperamos que el quinto retiro, universal, sea rechazado”

Este lunes la Sala de la Cámara de Diputadas y Diputados revisará dos proyectos de retiro de fondos previsionales: uno "universal" impulsado por parlamentarios y otro —alternativo y más acotado—que busca implementar el Gobierno. Sobre el tema la Ministra del Trabajo y Previsión Social, Jeannette Jara, reforzó la postura del Ejecutivo y manifestó que esperan que la propuesta impulsada por el Congreso sea rechazada.

"Se va votar el proyecto del Gobierno que es una alternativa responsable al quinto retiro, y que busca hacerse cargo de un tema bien presente en la ciudadanía: cómo reconocemos que, efectivamente, las familias requieren apoyos porque hay endeudamiento, hay angustia y agobio por ese endeudamiento. Pero por otro lado, cómo impedimos que este retiro alternativo, con este sentido de responsabilidad, no impacte para generar aún más inflación como parte del proceso que hemos estado viviendo en los últimos meses", señaló la ministra Jara en conversación con Canal 13.

La titular del Trabajo y Previsión Social planteó que "hubiésemos querido desde un principio que no hubiesen retiro, pero el tema es que, por otro lado, también es rol de un Gobierno escuchar a las personas".

"El Gobierno escucha no solo a los parlamentarios y parlamentarias, sino que a las personas que están en sus casas con este agobio, y por eso se genera esta alternativa, pero que es acotada y busca ser responsable en un contexto en el cual haberse abierto a un retiro de la otra forma digamos, universal, sin ningún borde, generaría precisamente perjuicio para las personas que son de menores recursos", añadió la secretaria de Estado.

Jeannette Jara comentó que espera que el oficialismo se cuadre en torno a la propuesta del Ejecutivo. En ese sentido mencionó que han estado en permanente conversación, tanto con los parlamentarios de su coalición como con todos los parlamentarios y parlamentarias presentes en la Cámara de Diputados, "y la verdad es que esperamos que la iniciativa del quinto retiro amplio, universal como le llaman, sea rechazada".

Según la secretaria de Estado "hay que mirar esto en una perspectiva de mediano y largo plazo, no es solo una contingencia, no es solo un minuto, y para que nosotros nos hagamos cargo de las transformaciones que queremos hacernos cargo como Gobierno, se necesita también una coalición que esté programáticamente adherida al proyecto de transformador que encabeza el Gobierno del Presidente Gabriel Boric".

"Yo diría que todos los partidos de Apruebo Dignidad, así como también el socialismo democrático hemos desarrollado diálogos que son bien fructíferos, que tienen sus tensiones, es evidente, pero si ponemos al centro la reforma que tenemos que implementar al sistema de pensiones, no me cabe duda que vamos a contar con las voluntades. No puede ser analizado el tema del quinto retiro como solo algo contingente", remarcó Jeannette Jara.

La Ministra del Trabajo también adelantó que incluso podrían trabajar en nuevas indicaciones para mejorar su proyecto de retiro acotado. Dijo que "es posible" y señaló que cuando se presenta este proyecto de "retiro responsable" al quinto retiro, también se recogen algunas observaciones después, por ejemplo, "una que es evidente, que las autoridades no podemos hacer uso de estos retiros, eso había que incorporarlo porque tiene sentido".

"Y se están viendo algunos ajustes, que pudieran recogerse alguna de las indicaciones que han presentado las y los diputados", cerró la Ministra Jara.