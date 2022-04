Errores comunicacionales, durante el primer mes, derrumbaron positiva imagen digital del gobierno de Gabriel Boric

Tras el categórico triunfo en las elecciones del Presidente Gabriel Boric, la imagen positiva del Mandatario no hizo más que subir. Su primer discurso en La Moneda fue la prueba vehemente de aquello, los aplausos que se vieron en las calles y plazas a su paso, se vieron refrendadas también en el espacio virtual, donde las redes sociales literalmente explotaron con cada palabra del Jefe de Estado. En su primer mes, sin embargo, y fuera del ataque constante de cierto sector, autodenominado Patriota, la imagen digital del Presidente comenzó a bajar y no por problemas en la gestión, sino por errores en la comunicación política de gobierno, según un reciente estudio de Observatorio de Política y Redes Sociales de la Universidad Central (UCEN)..

Primera y segunda semanas

El masivo respaldo inicial, de acuerdo a lo observado por el equipo del profesor Nicolás Freire, director ejecutivo del Observatorio, y lo relatado a El Mostrador por las coordinadoras de la investigación Flavia Santos y Constanza Lara, la primera semana de gobierno del Presidente Gabriel Boric destacó por diversas dificultades comunicacionales. De hecho, el primer día de gobierno se vio marcado por las declaraciones del Mandatario tras el retraso del rey de España Felipe VI a la ceremonia de cambio de mando, lo cual produjo un impacto en las relaciones diplomáticas entre la corona y el actual gobierno.

Destacan que, durante la misma semana, la coordinación de una visita de la Ministra del Interior, Izkia Siches, a Temucuicui, fue interrumpida por diferentes manifestaciones, donde fue recibida incluso con disparos, impidiendo finalmente concretar el encuentro. "Si nos centramos en cuáles fueron las reacciones frente a sus medidas de gobierno, encontramos hechos como la fallida visita de Izkia a La Araucanía, la cual se agrupa en las principales temáticas de las cuatro semanas de gobierno y que tienen relación con el tema de seguridad, lo cual generó grandes expectativas en cuanto a las medidas sobre el diálogo que quería implementar este gobierno, y lo que se ha dificultado más de la cuenta y ha tenido un impacto en su valoración en el área digital", señalan desde el observatorio.

No obstante, en la investigación respaldada por la UCEN, también destacan hitos favorables a nivel nacional, tales como la firma para ratificar el Acuerdo de Escazú, único tratado ambiental de la región, al que Chile no se encontraba adscrito hasta este 18 de marzo con la firma del actual gobierno, y el nombramiento de Faride Zerán como presidenta del Consejo Nacional de Televisión (CNTV), quien es periodista con Premio Nacional y Vicerrectora de Extensión y Comunicaciones de la Universidad de Chile.

"Hubo una política en específico que generó ruido en el espacio digital, que fue la firma del tratado de Escazú el 18 de marzo, que tuvo un apoyo transversal tanto de la ciudadanía como de los sectores políticos, por lo que fue un suceso bien importante en redes sociales a favor del gobierno", comentaron a este medio desde la coordinación del estudio.

En tanto, durante la segunda semana de Gabriel Boric en La Moneda, se realizó el anuncio del proyecto de amnistía para los presos políticos, uno de los compromisos de su campaña presidencial. Asimismo, la designación de Bárbara Figueroa como embajadora en Argentina, hecho que causó revuelo tanto en la oposición como en la opinión pública, sumó incluso controvertidas opiniones desde el otro lado de la cordillera.

Respecto de la consolidación del bloque de gobierno, que a juicio de los investigadores parecía un proyecto de largo plazo más que una realidad tangible, tuvo su clímax en la división política provocada por el apoyo al quinto retiro de congresistas oficialistas, tal apoyo parecía ir en contra de las propuestas y visiones del actual mandato, lo que se ratificó más tarde con la publicación de "Chile Apoya", el plan de recuperación económica.

"En cuanto a lo que más le afectó al Presidente en su imagen digital, nos encontramos con distintos eventos que no necesariamente tenían que ver con su agenda política, sino que con otros temas como el quinto retiro, el cual fue ampliamente difundido en redes sociales. Por otra parte, existieron errores comunicacionales de los mismos miembros de su gabinete, lo que generó una dificultad en la comunicación y en la llegada a la ciudadanía", sentencian desde el observatorio de la UCEN.

En este sentido, la junta en Cerro Castillo con sus ministros y parlamentarios de Apruebo Dignidad y el Socialismo Democrático fue clave para direccionar las fuerzas políticas y dar un nuevo rumbo legislativo, caracterizado por la unión entre la izquierda y la centro izquierda. En consecuencia, esta jornada logró mantener la aprobación presidencial, a pesar de que hubo un aumento del rechazo hacia un no tan modesto 30%.

Tercera semana y La Haya

En cuanto a la tercera semana de gobierno, resaltó la disputa con Bolivia en relación con los derechos de agua sobre el Río Silala, situación que se remonta a 1996 cuando el país altiplánico negó la calidad de río internacional. Actualmente, la demanda de Chile ante la Corte Internacional de Justicia va en la línea de dicho reconocimiento.

Referente a lo anterior, los conflictos internacionales suelen tener efectos positivos en la aprobación de los mandatarios, sin embargo, en el caso del actual jefe de Estado, existe un descenso en su aprobación y un aumento en la desaprobación.

"Cuando hablamos del gobierno actual y de La Haya, desde nuestra institución vemos el impacto que hay en las redes sociales, sobre esto podemos decir que respecto al estudio que realizamos al Presidente Boric, no le afectó positivamente el tema de La Haya. Primero, porque evidentemente hay una intromisión de otras temáticas como fue el quinto retiro y errores comunicacionales, que limitaron el impacto positivo que pudiera tener el tema de La Haya, además que si consideramos que hay toda una articulación de sectores críticos al gobierno como lo son la derecha o sectores que se articulaban alrededor de la demanda del quinto retiro, que se volvieron más transversales y que alimentaron estos aspectos negativos. Por otro lado, los chilenos con relación a la crisis sanitaria y cuestiones relacionadas con La Haya en un contexto general, ya sabemos que al expresidente Piñera le generaron recuperaciones en las encuestas, además el expresidente Piñera ponía por sobretodo el proteger los límites territoriales de Chile. Por lo tanto, a las personas les generó miedo perder el territorio".

En relación con la última semana de su mes inicial en el gobierno, el actual Mandatario realizó la primera visita internacional a Argentina, donde fue recibido por el presidente Alberto Fernández, con quien abordó temas de unión Latinoamericana, además de los desafíos para enfrentar las crisis climáticas, migratorias y energéticas.

Sobre el contexto nacional, el 25 de abril se llevó a cabo la marcha convocada por la Confederación de Estudiantes de Chile (CONFECH) con el objetivo de aumentar el saldo de la Beca de Alimentación de la Educación Superior (BAES) y la renuncia del director de la Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas (JUNAEB). Como resultado de lo anterior, se realizó un anuncio favorable a las demandas, aumentando en $5.000 el saldo para este año y el próximo mediante la Ley de Presupuestos 2023.

En síntesis, en línea con lo observado por los investigadores de la UCEN, el primer mes como Presidente tuvo como resultado un 44% de aprobación y un 41% de desaprobación, lo cual, en relación con la primera semana de gobierno, se evidencia un escenario diferente a lo que esperaba antes de asumir su cargo.

Seguridad y gobernabilidad

La investigación del Observatorio de Política y Redes Sociales de la Universidad Central (UCEN) también se centró en la conversación digital sobre el Presidente de la República y algunos de sus ministros.

"Lo que hicimos fue evaluar la activación de audiencias en el territorio político digital, y esta activación de audiencias responden de una manera mucho más espontánea y mucho más ligado a lo coyuntural, y es por esto que existe una mayor polarización a lo que ocurre en las encuestas", argumentan desde la UCEN.

Añaden que no existe una opinión que se esté manifestando, sino que más bien hay audiencias que se están activando. En este sentido, aclaran, "aunque vemos que en este mes de gobierno semana a semana se ve una disminución en la imagen del presidente, hay otra cosa que debemos destacar, y es el hecho de que en las redes sociales se ven mucho más cambiantes ante esta opinión".

Desde el observatorio universitario, que monitorea constantemente las redes redes sociales apuntan a que "de aquí a la próxima semana pueden existir temas que eleven enormemente lo que es la activación de audiencias que sean más cercanas al Presidente", por ende plantean un objetivo y desafío para los departamentos de comunicaciones del Gobierno: "tienen que poner un mayor énfasis en lo que son estas estrategias comunicacionales y de qué forma llegar a la ciudadanía".

Además de las temáticas mencionadas anteriormente, actores de gobierno se han posicionado dentro de las 10 primeras tendencias diarias durante el primer mes de gobierno, entre ellos destaca el mismo Presidente, más mencionado en el territorio político digital como Boric, seguido de su pareja, la primera dama Irina Karamanos. Algunos de los ministros no quedan aparte, y es Izkia Siches, Giorgio Jackson y Carlos Montes quienes se posicionan mayor cantidad de tiempo en tendencia en las conversaciones de Twitter.

Durante la semana del 11 al 16 de marzo, la tónica de su conversación en Twitter hace referencia al cambio de mando, incluso posicionando hashtags como #CambioDeMando y #11deMarzo, donde queda patente la relación del 72% con el tema de gobernabilidad, pues en dichas tendencias internautas además de comentar minuto a minuto lo que sucedía en la ceremonia, generaron comentarios de expectativas sobre el nuevo gobierno.

Por otro lado, otros de los temas mayormente abordados en la conversación del Presidente se relacionan con Corrupción (6%) y Seguridad (3%).

Dichos tópicos posicionan al Presidente Gabriel Boric con un 71% de activación de audiencias positivas durante sus primeros días de gestión.

En la segunda semana de gobierno, desde el 17 al 23 de marzo, se puede ver un cambio importante en su aprobación, la cual baja desde un 71% a un 19% en comparación a la semana anterior. Esto se ve influenciado en RR. SS -entre otros temas- principalmente por dos temáticas: Gobernabilidad (40%) Relaciones Internacionales (15%) y Seguridad (11%).

Los dos antecedentes que marcan la negativa dada de la valoración en la segunda semana de gobierno tienen relación con la temática de seguridad, la cual está vinculada principalmente a tweets que refieren a la medida tomada sobre el indulto a presos de la revuelta del estallido social. Además, se suma el nombramiento de Bárbara Figueroa como embajadora de Chile en Argentina lo que se vio constatado en una ola de críticas negativas en Twitter.

Tal como se muestra en la imagen anterior, la valoración negativa a la figura de Figueroa marca una tendencia en la valoración del presidente durante su segunda semana en mandato, mostrando algunos opositores, tales como el excandidato presidencial José Antonio Kast

En el mismo contexto, la semana del 24 hasta el 30 de marzo se nota una tendencia consecutiva hacia la desaprobación del actual mandatario subiendo 5 puntos en su conversación negativa desde la semana pasada.

Temas como el quinto retiro de los fondos de AFP toman una gran preponderancia en la conversación digital, aseguran desde el observatorio UCEN, generando rechazo en los internautas por oposición al retiro por parte del gobierno. También se acentuaron los temas de gobernabilidad y seguridad durante el 29/03, debido a los altercados ocurridos por el día del “joven combatiente”. De aquí surgen críticas a la gobernabilidad y la seguridad pública.

Durante la última semana del primer mes de gobierno la conversación en el territorio político digital se ve marcada -nuevamente- por activación de audiencias críticas.

Destaca el tópico sobre falta de seguridad (11%), que se vio marcada por la conversación sobre los conflictos en la Araucaria y alrededores; desencadenando violencia y tomas ilegales de terrenos con armamento. En relación con Relaciones Internacionales (16%), hubo tanto críticas hacia Boric por su viaje a Argentina, como conformidad tras la aprobación del Acuerdo de Escazú. Sin embargo, las opiniones negativas hacia el presidente aumentaron por la negativa al quinto retiro de fondos de pensiones.

Ministras Benado y Jara en el ruedo digital

Según la investigación del Observatorio de Política y Redes Sociales de la UCEN, la ministra Alexandra Benado fue la primera jefa de cartera analizada durante la semana inicial de gobierno, mostrando un amplio apoyo a su gestión desde el espacio digital, agrupando un 74% de audiencias positivas siendo estas dirigidas a su trabajo ministerial.

Las principales temáticas de aprobación giran en torno a las nuevas propuestas y proyectos presentados por la ministra sumado a las celebraciones por la representación de una experta en el área, siendo una deportista y profesora de estas temáticas.

Junto con lo anterior, dentro del territorio político digital se presenta una particularidad: al generar un análisis de seguidores en la plataforma que el ministro de Agricultura Esteban Valenzuela (11.829) y el ministro de Ciencia Flavio Salazar (7.953), son los ministros con menor cantidad de seguidores en Twitter. De esta manera, en el presente gráfico se muestra su evolución, junto a los peaks de seguidores y sus posibles causas en la red social:

El primer peak se encontró el 19 de marzo, donde celebró la entrada de “La Roja” Sub-17 femenina al mundial de India. Dicha publicación alcanzó los 66 Retweets y 725 me gustas, siendo una de sus publicaciones más reconocidas por los/as internautas.

Por otro lado, el tweet publicado el 1 de abril, fecha en la que se promulga la ley que profesionaliza el fútbol femenino, alcanza 28 Retweets y 229 me gustas, siendo este hecho uno de los más comentados en su gestión en el trabajo ministerial de su primer mes como ministra del Deporte.

Finalmente, al 11 de abril se contabiliza su cuenta con 11.987 seguidores en su Twitter personal y con una tendencia positiva, que posiblemente genere una escalada de seguidores y atención de audiencias en su trabajo como ministra.

La segunda semana del mandato de Gabriel Boric se vio marcada en Twitter por la presencia de conversaciones en torno a el quinto retiro de los fondos previsionales de las AFPs siendo este uno de los motivos para evaluar a la jefa de una de las carteras influyentes en dicha temática, la ministra del Trabajo y Previsión Social.

Jeannette Jara reúne un importante nivel de conversación sobre su trabajo como ministra durante los primeros 15 días de gobierno (94%). La mayoría de las audiencias que hablan sobre la titular del Ministerio lo hacen de manera positiva (51%)

Continuando el análisis, Jeannette Jara, ministra de Trabajo y Previsión Social, fue la única de los cuatro jefes de cartera -analizados en este informe- que sufrió una pérdida de seguidores.

¿Qué ocurrió en su emisión el día en el que se registra un descenso en sus seguidores? el 19 de marzo, tras un saludo a los maestros de la construcción que llegó a la cifra de 20 Retweets 137 me gustas. "Este día es donde la ministra obtiene una caída de 12 seguidores lo cual, puede -o no- estar vinculado a este hecho, pero las reacciones de las audiencias no aportan a este supuesto, pues, la publicación de la ministra se vio celebrada por trabajadores/as del área".

Posteriormente, el 22 de marzo tuvo un peak de 283 nuevos seguidores, donde su publicación más relevante alcanzó los 196 Retweets y 464 me gustas, con una intervención en la Comisión de Trabajo y llamando a la tranquilidad sobre los fondos previsionales.

Asimismo, el día posterior logró un aumento de 122 seguidores, luego de una publicación con dirigentes de NO+AFP con 37 Retweets y 146 me gusta.

Por último, el 1 de abril fue su último peak de 101 seguidores, destacando un Retweet del presidente Boric y su alusión a un verdadero sistema de previsión social. Dicha publicación tuvo 18 Retweets y 81 me gusta.

Ministros Muñoz y Ávila no pierden seguidores

La tercera semana del actual gobierno se ve marcada por distintos casos de denuncias de acoso y posibles secuestros de mujeres, adolescentes y estudiantes en locomoción como el metro de Santiago y los buses red, lo cual activa conversación sobre la seguridad en el transporte público, emplazando entre otros actores al ministro de Transporte y Telecomunicaciones, Juan Carlos Muñoz.

La valoración del ministro arroja una leve tendencia hacia lo negativo, siendo baja su positividad, pero marcada por un 38% de comentarios neutros, los cuales se concentran en propuestas para mejorar la seguridad en la locomoción pública y también en noticias sobre los hechos y denuncias anteriormente mencionadas.

Por otro lado, si bien su estabilidad en la sensibilidad de las audiencias en el territorio político digital se vio levemente desfavorecida este no fue el panorama en el análisis de sus seguidores en Twitter, siendo el ministro con la mayor cantidad de peaks de seguidores.

El primero de ellos tuvo lugar el 18 de marzo, con 245 nuevos seguidores. La publicación de la fecha tuvo relación al Acuerdo de Escazú, que produce una línea coherente en su emisión en la red social, pues el ministro se ha visto interesado en propuestas que trasladen el transporte público a un transporte sustentable y con responsabilidad sobre el medio ambiente. Por ello, internautas generan comentarios positivos hacia el apoyo del acuerdo, la publicación llega a los 945 me gusta.

El 22 de marzo aumenta 236 seguidores, mientras comparte una entrevista donde insta al uso de la bicicleta y transporte público, logrando 208 Retweets 1.325 me gustas.

Por otra parte, el 28 de marzo alcanza los 708 Retweets y 4.168 me gustas en una publicación sobre uso de bicicleta. Esa misma fecha aumentó a 188 seguidores.

La “ciclorecreovía” de Viña del Mar fue la tónica del 5 de abril, logrando 24 Retweets y 284 me gustas y aumentando 139 seguidores. En la publicación se muestra el apoyo del ministro hacia las iniciativas en cuanto a la misma línea que viene mostrando en su comunicación en la red social, pues el apoyo a este tipo de iniciativas convoca la idea de transitar al ciclismo como una de las propuestas de transporte sustentable. También se muestra en esta publicación una interacción con la alcaldesa de Viña del Mar, Macarena Ripamonti y su trabajo en conjunto.

En la cuarta semana que concluye el primer mes de gobierno, se produjeron hechos importantes, entre ellos el aumento de un 15% en la Beca Estatal JUNAEB, y también la noticia declarada por Marco Ávila, el ministro de Educación, sobre la condonación de la deuda histórica del CAE y un proceso de transición a un nuevo sistema de financiamiento en la educación superior. Todos estos acontecimientos generaron que en esta última semana el titular de educación activara audiencias durante estos días.

Ávila se enfrenta a una tendencia negativa por parte de los internautas, alcanzando un 55% y un 18% de valoraciones positivas. En cuanto a su trabajo ministerial las audiencias se ven divididas entre quienes hablan sobre aspectos personales del ministro y aquellos que generan conversación sobre las propuestas y acciones ejecutadas desde el ministerio, en esta última categoría se volvió relevante identificar los principales tópicos a los que aluden los internautas, siendo la “Violencia” la temática más presente con un 30% esto por las distintas amenazas de “Masacre escolar”.

A la vez, a la hora de valorar al Ministerio de Educación, las audiencias positivas superan a las del ministro identificando una coherencia en la conversación sobre el titular y su ministerio, siendo la temática “Violencia en la Educación” la segunda con mayor presencia en la conversación alcanzando un 26%.

Como se ha evidenciado el ministro ha debido superar críticas a su gestión y abordar la problemática de la violencia en las instituciones educativas. A pesar de ello, es el segundo con mayor cantidad de peaks de seguidores:

El primero de ellos es el 18 de marzo con 220 seguidores, con un tweet referido al aviso sobre la firma de Escazú, si bien no es una de las temáticas tratadas por el ministerio, los/as internautas valoran el apoyo siendo parte del gobierno.

Por otra parte, el 21 de marzo añade 227 nuevos seguidores, misma fecha en la que twittea sobre el trabajo realizado con el MINSAL en relación con las orientaciones sanitarias y educativas para establecimientos escolares. Esto alcanza 134 Retweets y 288 me gustas, donde existen interacciones que reconocen el trabajo en conjunto de los ministerios, resaltando la cooperación y coordinación de los equipos.

El 24 de marzo suma 155 personas más a su perfil personal, donde su publicación con mayor reacción fue la preparación de la estrategia de intervención para abordar situaciones de violencia dentro de los establecimientos, temática más aludida en su conversación en la red social.