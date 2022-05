Diputada mapuche Ericka Ñanco por asesinato de Catril: “A la delincuencia también le beneficia la inestabilidad, y hoy está presente en todo Chile"

Dado el último hecho de sangre que costó la vida al trabajador forestal Segundo Catril Neculqueo, tras una emboscada en Lumaco, la diputada mapuche y militante de Revolución Democrática (RD), Ericka Ñanco, no se pierde en su diagnóstico: el Estado de Chile ha demostrado carecer de las herramientas necesarias para dilucidar las claves de la ola de violencia que afecta a la zona del conflicto mapuche, que va desde el Biobío a La Araucanía.

Aunque reconoce que es el Estado a través de sus instituciones, como el Ministerio Público, el encargado de esclarecer, con más o menos claridad, cuáles son los componentes que activan la violencia en la zona mapuche, la diputada por el distrito 23 –Carahue, Cholchol, Cunco, Curarrehue, Freire, Gorbea, Loncoche, Nueva Imperial, Padre Las Casas, Pitrufquén, Pucón, Saavedra, Temuco, Teodoro Schmidt, Toltén y Villarrica– es categórica a la hora de enfatizar que esta violencia gratuita nada tiene que ver con la demanda histórica. No solo eso: es contraproducente, subraya, con los niveles de cohesión que precisa la comunidad mapuche para lograr este objetivo largamente anhelado.

"Esto es condenable. Lo primero que deben hacer las instituciones es identificar a aquellos grupos o personas a los que les conviene este clima de tensión e inseguridad. Hace falta mayor inteligencia policial”, señala.

-¿De qué modo les conviene, y a quién, este clima de tensión e inseguridad?

-Es posible que los individuos que están detrás del crimen organizado pretendan llevar el proceso constituyente a la quiebra. La delincuencia prospera ahí donde no hay cohesión social. Y sabemos que hay individuos y agrupaciones que se benefician de este clima de inestabilidad. Estos últimos hechos a nuestra comunidad nos provocaron un profundo estado de tristeza.

-Como diputada por la zona, ¿tiene información sobre qué tipo de organizaciones delictuales operan de manera paralela al conflicto mapuche?

-En primer lugar, hay que reconocer que detrás de estos grupos que están actuando de manera violenta y sin límites, nadie tiene mucha claridad. Es importante tener presente que aún no se descubre quiénes están operando en el lugar. Dicho esto, me interesa aclarar que estas acciones nada tienen que ver con las reivindicaciones del pueblo mapuche o de las primeras naciones. Nuestras reivindicaciones son territoriales, históricas, culturales, que son demandas que se vienen dando de distintas maneras, pero en ningún caso así. Por eso, organizaciones vinculadas al mundo mapuche han salido a desmarcarse de este acto aberrante que significa matar más encima a trabajadores comunes y corrientes, trabajadores que se desempeñan en esos trabajos porque no tienen otra cosa para llegar con un sustento a su hogar.

-La Fiscalía está trabajando con fiscales preferentes para investigar el delito de robo de madera, ¿estima usted la magnitud del crimen organizado en La Araucanía?

-El crimen organizado es una situación fuerte que se da no solo en el sur sino que a nivel nacional. Leía que se desbarató una banda de narcotraficantes que operaban en Antofagasta, Valparaíso, Santiago, Biobío, La Araucanía, etc. Le llaman “la banda de Los Risas” y es increíble su nivel de expansión. Pero también es increíble cómo han aumentado las mafias a raíz de la pandemia. Nunca había visto este clima de violencia delictual, y eso se ve en los distintos casos de personas asesinadas por bandas, o bien en ajustes de cuentas, en fin… Lo vimos hace poco en el barrio Meiggs con la muerte de la periodista Francisca Sandoval. Pero insisto: a la delincuencia también le beneficia la inestabilidad, y hoy está presente en todo Chile.

-La oposición, a raíz de la muerte del trabajador, volvió a insistir en que el Estado de Excepción a secas es la medida que se debiera aplicar. ¿Qué opina?

-La oposición combate la violencia con mucha más violencia, o a través de una ley (Estado de Excepción) que es sangre por sangre, y que es lo más dañino en un Estado de derecho. Ahora el Gobierno de Gabriel Boric, muy a su pesar, tuvo que reponer la militarización (acotada) del área en cuestión.

-¿Confía en las medidas que está adoptando el Gobierno?

-Confío en que el Gobierno está tomando las medidas necesarias para darles una solución política a estas demandas que son históricas, con propuestas y programas para las regiones de La Araucanía, Biobío y Los Ríos, demostrando toda su voluntad de reivindicar la enorme deuda que tiene el Estado con las primeras naciones. Este es un Gobierno que está tomando las medidas necesarias para que nuestro país crezca en todas las materias en las que está al debe.

-¿Y esa confianza también la comparte con el proceso constituyente?

-Lo que más quisiéramos es que se acabe todo este clima de violencia que existe en todo Chile. Por eso confío en que podemos trabajar duramente para sacar adelante el proceso constituyente, a pesar de todas las trampas que algunos grupos vienen poniendo en el camino.

-¿Qué trampas?

-Yo no descartaría la participación de esa ultraderecha racista que, en todo momento, ha intentado boicotear el proceso en curso. Lo ha hecho todo este tiempo con noticias falsas, así que no me extrañaría para nada que ellos estuvieran detrás de las bandas violentas y organizadas que operan en la zona. Y si los hubiere, no me cabe duda que compartieran la misma naturaleza criminal que otras bandas que operan en el área, puesto que de alguna manera todas ellas necesitan financiarse. En todo caso, será la justicia la que se encargue de hacer las investigaciones pertinentes y deberá el Ministerio Público interponer las querellas respectivas, aunque hay una desconfianza total por todos los hechos que han venido sucediendo.









-