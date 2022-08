Senador PS Juan Luis Castro valora que el poder constituyente vuelva al Congreso y critica con dureza a convencionales

El senador socialista Juan Luis Castro criticó duramente a los convencionales y a algunos voceros del Partido Comunista que cuestionaron el acuerdo suscrito por los partidos que integran las dos coaliciones de gobierno, protocolo que establece una serie de enmiendas al texto constitucional en caso de que gane el Apruebo en el plebiscito de salida.

En entrevista publicada en el sitio web de radio Biobío, Castro desestimó las críticas de “cocina” formuladas por varios exintegrantes de la Convención. “Es refácil hablar de las cuatro paredes, pero es más difícil que los señores exconstituyentes de izquierda se hagan una autocrítica, que debieron habérsela hecho, de haber dejado pasar la gran oportunidad que tuvieron de haber hecho mejor las cosas. Porque se ha tenido que enmendar la plana, cosa que está ocurriendo, que es por el mal trabajo de determinados constituyentes de izquierda. No todos, pero sí una parte de ellos que simplemente desoyeron la conexión ciudadana, no consideraron otras opiniones”, declaró el senador.

“El tiempo de la constituyente se acabó. Ellos tuvieron un mandato, duró un año, lo hicieron como lo hicieron y ahora estamos viendo los resultados de lo que hicieron. El poder constituyente vuelve a estar radicado en el Congreso Nacional con representantes elegidos igual o con más votación que los propios constituyentes”, indicó más tarde, destacando que en el órgano encargado de redactar una propuesta de Constitución “hubo grados de sectarismo, hubo grados de maximalismo que hoy día se están cobrando y caramba que son difíciles. De ellos no escucho autocrítica alguna, porque si hay un problema en la constituyente, o si hubiese un fracaso el día de mañana, la responsabilidad es de la convención constituyente, no es de los partidos políticos. No es del gobierno ni de la oposición. Y ojalá eso lo pudieran entender con claridad”, agregó.

Asimismo, Castro las emprendió contra el alcalde de Recoleta, Daniel Jadue, quien sostuvo que este acuerdo era el resultado de “una cocina” en la que participaron “malos cocineros”. “Si esto hubiese sido un Apruebo a secas como lo dice el Partido Comunista no habríamos estado en este ejercicio de buscar enmiendas. Por supuesto que hubo aspectos del texto que son ambiguos, que son confusos, que son contraproducentes o que dan lugar a matizaciones, y que por eso el Presidente tuvo que llamar, porque esto es algo extendido, a los partidos a hacer una propuesta. Esto no es un tema, como dicen los comunistas, de sólo interpretar o de precisar un punto y una coma, aquí hay enmiendas de fondo”, declaró.

“El líder del Partido Comunista (Guillermo Teillier) casi le tiró tierra a los minutos después del propio acuerdo, diciendo que no se podía garantizar el cumplimiento, y eso debilita”, añadió, al tiempo que respondió a quienes, desde “las propias filas del oficialismo” salen a “desestimar, a relativizar, a censurar o a interpretar, es obvio que le dejan menos margen al Presidente para poder liderar el proceso, cuando hay grados de ambigüedad. Esto, a tres semanas del Plebiscito, no contribuye”.

De igual modo, Juan Luis Castro criticó a los voceros del Rechazo ya que siempre van a “buscar una excusa para criticar”. “El Presidente marcó un rumbo a través de un nuevo proceso constitucional pero la derecha y los que están por el Rechazo se solazan solamente de tener su punto de vista pero no de ofrecer un camino distinto al del Presidente de la República. No lo han mostrado, no lo han dado a conocer porque no están de acuerdo. O sea, creo yo que el camino del Apruebo entrega a duras penas y con dificultades más claridad que lo que el Rechazo hoy día puede insinuar siquiera a través de sus distintos representantes”, señaló.